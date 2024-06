Im März 2022 gab seine Familie bekannt, dass der Hollywood-Schauspieler Bruce Willis gesundheitliche Probleme habe und keine Filme mehr drehen werde. Bild: Lionsgate

Die 12-jährige Tochter Marbel von Bruce Willis hat die Grundschule abgeschlossen. Weil der Schauspieler krankheitsbedingt fehlte, wurde seine Frau Emma von Ex-Frau Demi Moore an die Schulfeier begleitet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mabel, die 12-jährige Tochter von Hollywood-Schauspieler Bruce Willis, hat die Grundschule abgeschlossen.

Während der «Stirb langsam»-Actionheld, der an frontotemporaler Demenz erkrankt ist, bei der Schulabschlussfeier nicht dabei war, wurde seine Frau Emma Heming-Willis derweil von Demi Moore, der Ex-Frau ihres Mannes, begleitet.

Es scheint ein weiterer Beweis dafür zu sein, wie gut die Patchwork-Familie Willis-Heming-Moore zusammenhält. Mehr anzeigen

Trotz seiner Demenz-Diagnose scheint Bruce Willis sein Leben nach wie vor zu geniessen. Auf Instagram gewährt seine Frau Emma Heming Willis den Fans hin und wieder einen Einblick in den Alltag des 69-Jährigen.

Bei offiziellen Termine wurde der Hollywood-Schauspieler aber schon länger nicht mehr gesehen.

Es war denn auch keine Überraschung, dass Willis bei der Schulabschlussfeier seiner 12-jährigen Tochter Mabel nicht dabei war. Begleitet wurde seine Frau Emma derweil von Demi Moore, der Ex-Frau von Bruce Willis.

Es ist vielmehr ein weiterer Beweis dafür, wie gut die Patchwork-Familie Willis-Heming-Moore zusammenhält.

Diese Patchwork-Familie hält zusammen

Laut der britischen «Daily Mail» wurde Emma Heming-Willis gesehen, wie sie mit ihrer zweiten Tochter Evelyn (10) bei der Veranstaltung ankommt, kurz bevor Demi Moore mit ihren Töchtern Scout und Tallulah eintrifft.

Nach der Feier posieren alle Familienmitglieder gemeinsam auf einer Wiese für ein Porträt, auf dem alle Frauen eine Mabel-Maske vor ihre Gesichter halten.

Emma Heming-Willis hat den Schnappschuss nun auf Instagram geteilt und dazu notiert: «Middle school! Here she comes! 👩🏻‍🎓📚❣️»

Den Tag liessen die Frauen später bei einem gemeinsamen Abendessen im kalifornischen Santa Monica ausklingen.

Demi Moore: «Unsere Kinder sind Schwestern»

Im März 2021 hatte Demi Moore ein Post auf Instagram geteilt, «der die Frauen feiert, die mich inspirieren». In ihrem Text erwähnt sie damals auch ihre besondere Verbindung zu Emma Heming-Willis.

«Unsere Kinder sind Schwestern und doch gibt es keinen Namen für das, was unsere familiäre Verbindung zueinander ist», schrieb Moore. Und weiter: «Wir sind vereinte Mütter, Schwestern, die in diesem verrückten Abenteuer des Lebens verbunden sind.»

Im März vor zwei Jahren wurde bekannt, dass Bruce Willis gesundheitliche Probleme hat. Seine Familie erklärte damals, dass er seine Schauspielkarriere aufgrund von Aphasie, einer Sprachstörung, aufgeben muss.

Im Februar 2023 teilten die Angehörigen mit, dass der Schauspieler eine genauere Diagnose von Frontotemporaler Demenz (FTD) erhalten habe.

