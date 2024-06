Sängerin Céline Dion spricht über ihre Erkrankung. Keystone

Der kanadische Popstar Céline Dion spricht heute offen über ihre unheilbare Krankheit, dem Stiff-Person-Syndrom. Lange verheimlichte sie ihre gesundheitliche Situation.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Céline Dion leidet am Stiff-Person-Syndrom und hat deshalb unerträgliche Schmerzen.

2022 machte die kanadische Sängerin ihre Diagnose öffentlich.

In einem neuen Interview erzählt die 56-Jährige, warum sie ihre Erkrankung lange verheimlichte. Mehr anzeigen

Popstar Céline Dion geht heute offen mit ihrer schlimmen Diagnose um. Die Kanadierin muss mit den Folgen des Stiff-Person-Syndroms umgehen.

Die unheilbare Nervenerkrankung führt dazu, dass Céline Dion mit Muskelkrämpfen und heftigen Krämpfen zu kämpfen hat. Diese schlagen sogar auf die Stimme des Ausnahmetalents.

«Es ist, als würde jemand auf deinen Kehlkopf und Rachen drücken», verriet Dion erst kürzlich im TV-Interview mit dem Sender «NBC». Und weiter: «Es ist, als ob man gewürgt wird.»

Erste Symptome schon 2008 gespürt

Überraschend offen erzählt Céline Dion inzwischen von den Folgen ihrer Erkrankung in der Öffentlichkeit, auch in ihrer Doku «I Am: Céline Dion» (ab 25. Juni bei Prime Video) gewährt sie tiefe Einblicke.

Das war nicht immer so. In einem weiteren neueren Interview mit US-Host Hoda Kotb gestand Dion am Montag, dass sie ihre Erkrankung zunächst lange verheimlichen wollte.

Schon 2008 soll die Kanadierin erst Symptome des Stiff-Person-Syndroms gespürt haben: «Wir wussten damals nicht, was mit mir nicht stimmte», gesteht Dion TV-Host Hoda Kotb.

Céline Dion habe damals ihrer Gesundheit zu wenig Beachtung geschenkt: «Ich habe mir damals nicht die Zeit genommen, die ich mir hätte nehmen sollen, um herauszufinden, was mit mir nicht stimmte.»

Zu dieser Zeit befand sich ihr Mann, Musikmanager Renée Angélil in einer Krebsbehandlung. Céline Dion erinnert sich: «Ich musste meine Kinder grossziehen, ich musste mich verstecken. Ich musste versuchen, ein Held zu sein», so Céline Dion.

Dion über die Verheimlichung: «Ich konnte einfach nicht mehr»

Für die ESC-Siegerin war es schwer zu akzeptieren, «wie mein Körper mich verlässt».

Deshalb wollte Dion die Erkrankung möglichst lange ignorieren, um weiter an ihren Träumen festhalten zu können. Erst Ende 2022 beschloss sie, in der Öffentlichkeit vom Stiff-Person-Syndrom zu erzählen.

Céline Dion wollte nicht mehr lügen: «Ich konnte einfach nicht mehr», sagt die 56-Jährige und doppelt nach: «Die Bürde der Lüge wog einfach zu schwer. Die Leute anzulügen, die mich dorthin gebracht haben, wo ich heute stehe – das konnte ich nicht mehr.»

