Charlène und Albert im Rugby-Fieber Das nennt man Mitfiebern: Albert und Charlène von Monaco verfolgen die Rugby-Weltmeisterschaft. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Hoffen und Bangen beim Südafrika-Spiel gegen England. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Charlène wirkt so gelassen wie nur selten, fiebert gespannt mit und lässt ihren Emotionen freien Lauf. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Ehemann Albert II lässt sich anstecken. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Gemeinsam scheint das Fürstenpaar eine gute Zeit zu haben. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Charlène und Albert im Rugby-Fieber Das nennt man Mitfiebern: Albert und Charlène von Monaco verfolgen die Rugby-Weltmeisterschaft. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Hoffen und Bangen beim Südafrika-Spiel gegen England. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Charlène wirkt so gelassen wie nur selten, fiebert gespannt mit und lässt ihren Emotionen freien Lauf. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Ehemann Albert II lässt sich anstecken. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Gemeinsam scheint das Fürstenpaar eine gute Zeit zu haben. Bild: IMAGO/ABACAPRESS

Fotos, auf denen die Fürstin von Monaco glücklich lacht, sind rar. Doch jetzt zeigt Charlène der Welt, dass sie über die Negativ-Schlagzeilen steht und präsentiert ihr schönstes Lächeln.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Albert und Charlène verfolgen die Rugby-Weltmeisterschaft.

Am 21. Oktober feuerten sie Südafrika gegen England an.

Wenn es um ihr Heimatland geht, ist Charlène Feuer und Flamme.

Beim Spiel in Paris zeigt sie sich so gelöst wie nur selten. Mehr anzeigen

Die Sehnsucht nach Südafrika ist bei Charlène gross. Sie nimmt jede Gelegenheit wahr, um in ihr Heimatland zu reisen und es auch zu unterstützen.

So auch im September, anlässlich des Waterbike-Rennens, bei dem Erlöse des Wettbewerbs an ein Schwimmlern-Programm und an ein Programm zum Schutz von Nashörnern und gefährdeten Tieren gingen.

Und wenn das Rugbyteam Südafrika gegen England spielt, dann ist Charlène von Monaco ganz vorn mit dabei, um die Spieler ihres Heimatlandes zu unterstützen. Das hat man am Wochenende an einem Match in Paris gesehen. Die Fürstin wirkt auf Bildern losgelöst, fiebert gespannt mit und lässt ihren Emotionen freien Lauf. Vom Feuer seiner Frau lässt sich auch Fürst Albert anstecken.

Adieu Trennungsgerüchte

Gemeinsam scheint das Fürstenpaar eine gute Zeit zu haben. Das beweisen die aktuellen energiegeladenen Fotos allemal, die die Negativschlagzeilen der letzten Monate jedenfalls im Nu wegfegen.

Kürzlich räumte Fürst Albert mit den Trennungsgerüchten öffentlich auf und auch die Fürstin brach ihr Schweigen. In einem Interview sagte sie, nicht mehr auf böse Zungen-Behauptungen reagieren zu wollen. Sie wünsche sich, dass die Gerüchte sich einfach «in Luft auflösen» würden.

Und vielleicht kommt das Fürstenpaar diesem Wunsch etwas näher: Denn was gibt es aussagekräftigeres als Fotos einer komplett gelösten und strahlenden Charlène an einem Rugby-Spiel, Seite an Seite mit ihrem Ehemann?