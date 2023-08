Hier sieht man Prinz Harry und Herzogin Meghan hinter König Charles und Queen Camilla an der Beerdigung von Queen Elizabeth II. KEYSTONE

Während die Queen stets darauf hoffte, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan zurück in den Palast kehren, soll Charles «gnadenlos» sein. Wie Insider berichten, will der Monarch keine Rücksicht mehr nehmen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz Harry wurde diese Woche auf der offiziellen Webseite der Titel «Königliche Hoheit» entzogen.

Laut einem Insider sei das ein weiteres Zeichen, dass König Charles keine Rücksicht mehr auf seinen Sohn und dessen Ehefrau Herzogin Meghan nehmen wolle.

Auch zu einer Trauerfeier zum ersten Todestag der Queen sei das Paar nicht eingeladen. Mehr anzeigen

Prinz Harry ist jetzt auch auf der offiziellen Webseite der britischen Monarchie keine «Königliche Hoheit» mehr. Mehrere Jahre nach seinem Royal-Rücktritt wurde sein Titel diese Woche angepasst.

Laut einem Insider, der mit «The Sun» spricht, sei das ein weiteres Zeichen, dass König Charles eine vollkommen andere Taktik verfolgt, als seine verstorbene Mutter Queen Elizabeth II. Charles sei sogar «gnadenlos», wenn es um Prinz Harry und Herzogin Meghan gehe.

Die Queen habe stets darauf gehofft, dass die beiden wieder nach England zurückkehren würden. Deshalb habe sie auch nicht gewollt, dass das Paar «ganz herausgeworfen» wird.

Harry und Meghan sind nicht eingeladen

Unter König Charles mussten Prinz Harry und Herzogin Meghan aber ihr ehemaliges Häuschen in Frogmore ganz räumen. Der verspätete Titelentzug auf der Webseite sei jetzt ebenfalls ein Zeichen, dass er Konsequenzen aus dem Verhalten der Wahl-Amerikaner ziehe.

«Auch wenn Charles es nicht persönlich autorisierte, war ihm klar, dass man über diese Änderungen sprechen wird», so der Insider weiter. Besonders bitter: Am 8. September jährt sich der Todestag von Queen Elizabeth II. zum ersten Mal. Beinahe die gesamte britische Königsfamilie soll an diesem Tag zusammenkommen, um noch einmal zu trauern.

Harry und Meghan seien allerdings nicht eingeladen – und das, obwohl sie wegen Harrys Sport-Event Invictus-Games eigentlich in Europa sind. Das Paar wird die Spiele am 8. September in Düsseldorf eröffnen.