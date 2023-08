Harry und Meghan sollen sich wegen ihrer Kinder streiten

Kriselt es zwischen Prinz Harry und Herzogin Meghan? Hier sieht man das Paar bei ihrem Interview mit Talk-Legende Oprah Winfrey im Jahr 2021. Joe Pugliese/Harpo Productions/PA Media/dpa

Stecken Harry und Meghan in einer Beziehungskrise? In der Öffentlichkeit sieht man die beiden kaum noch zusammen. Nun sollen sie sich auch noch nicht einigen können, wie sie Prinz Archie und Prinzessin Lilibet erziehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz Harry und Herzogin Meghan leben mit ihren Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet in Montecito, Kalifornien.

Meghan wolle mit ihren Kindern nun mehr das Anwesen verlassen, während Harry darauf besteht, zu Hause zu bleiben.

Wegen seiner eigenen Kindheit in der Öffentlichkeit sei er «traumatisiert». Mehr anzeigen

Dunkle Wolken über dem sonnigen Montecito? Wie «The Sun» berichtet, seien Prinz Harry und Herzogin Meghansich uneins, wie sie ihre Kinder erziehen sollen.

Laut einem Insider wolle Meghan mit Prinz Archie und Prinzessin Lilibet auch mehr ausserhalb ihres Anwesens in Montecito unterwegs sein. Die Herzogin geniesst ihre Rückkehr nach Kalifornien und habe nicht das Gefühl, dass sich die Familie verstecken müsse.

Prinz Harry sei aber «traumatisiert» von seiner eigenen Kindheit im Rampenlicht, so der Insider. Deshalb wolle er seine Kinder schützen: «Er hat Angst wegen dem, was er erlebt hat, Angst um Archie und Lilibet.» Während Meghan die beiden also «offen» in Kalifornien erziehen möchte, sei der Prinz «besessen von Security-Massnahmen und seiner Privatsphäre».

Nur vier öffentliche Auftritte dieses Jahr

Seitdem Prinz Harry vor acht Monaten sein Enthüllungsbuch «Spare» veröffentlicht hat, sah man die beiden nur vier Mal in der Öffentlichkeit.

Harry soll ausserdem planen, für die Dreharbeiten für ein Doku-Projekt für längere Zeit nach Afrika zu gehen – ohne Meghan.

Auch auf seinem Trip nach Japan begleitete ihn seine Ehefrau nicht. Sie wurde stattdessen beim Besuch eines Konzerts von Taylor Swift gesehen.

