Cher war «schockiert», als sie ihren richtigen Namen erfuhr

Cher bringt ihre Memoiren heraus – in zwei Teilen. (Archivbild) Bild: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Cher erinnert sich in ihren Memoiren an den Moment, als sie für eine Namensänderung ihre Geburtsurkunde in den Händen hielt. Schock für die Sängerin: Sie hiess eigentlich anders, als sie immer dachte.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Cher entdeckte im Jahr 1979 beim Beantragen ihrer Geburtsurkunde, dass ihr Name nicht wie gedacht Cherilyn ist.

Der Namensfehler entstand offenbar bei ihrer Geburt, als ihre Mutter noch unter Schmerzen stand.

Cher liess ihren Namen offiziell ändern, kürzte ihn auf Cher und strich die Nachnamen ihres Vaters, Stiefvaters und ihrer Ex-Männer. Mehr anzeigen

Als sie einen Blick auf ihre Geburtsurkunde warf, war Cher (78) erst mal «schockiert», wie sie es in ihrer Biografie «Cher: The Memoir, Part One» beschreibt. Die Geschichte über ihr bewegtes Leben hat die Popikone Cher auf zwei Bände aufgeteilt. Der erste Teil ist nun in den USA auf dem Markt gekommen, auf Deutsch soll er im Februar erscheinen.

Wie das «People»-Magazin schreibt, erinnere sich Cher in ihrem Buch an den Moment, als sie im Jahr 1979 eine Kopie ihrer Geburtsurkunde anfragte. Diese brauchte die Sängerin, um ihren Namen offiziell ändern zu lassen.

Wie sie glaubte, hiess sie von Geburt an Cherilyn mit vollem Namen. Doch dann stand da plötzlich Cheryl auf dem Papier und Cher war verwirrt.

Als sie ihre Mutter, Georgia Holt (1926-2022), darauf ansprach, erwiderte diese: «Ich war noch ein Teenager und hatte grosse Schmerzen. Mach mal halblang.»

Cher, Cherilyn oder Cheryl?

Holt war 19, als sie in den Wehen lag und am 20. Mai 1946 die kleine Cher zur Welt brachte. «Sie war erschöpft, als ich ankam», so Cher in ihrer Biografie.

Das Namen-Missverständnis hat sich dann schnell aufgeklärt. Die Musik-Legende schreibt, dass während ihre Mutter sich erholte, eine Krankenschwester vorbeikam und sie nach dem Namen für das Neugeborene fragte. «Meine Mutter hatte keine Ahnung, aber die Frau bestand darauf, also antwortete sie: ‹Nun, Lana Turner ist meine Lieblingsschauspielerin und ihr kleines Mädchen heisst Cheryl. Meine Mutter heisst Lynda, also wie wäre es mit Cherilyn?›»

Der Fehler, der sich einschlich, bemerkte Holt anscheinend nicht. Erst all die Jahre später, als Cher die Geburtsurkunde beantragte, fiel es auf.

Die «Mondsüchtig»-Darstellerin meldete sich daraufhin bei ihrer Mama und zeigte ihr den Irrtum auf. Sie habe ihre Mutter gefragt: «Kennst du überhaupt meinen richtigen Namen?»

Daraufhin habe diese ihr das Papier aus der Hand gerissen. Beim Blick darauf soll sie einfach mit den Schultern gezuckt haben.

Cher liess ihren Namen im Jahr 1979 offiziell ändern. Dabei wurde ihr Vorname gekürzt und ihre vier Nachnamen gestrichen. Zuvor trug sie den Nachnamen ihres Vaters, John Sarkisian, den ihres Stiefvaters, Gilbert Hartmann LaPiere, sowie die ihrer beiden Ex-Männer, Sonny Bono und Gregg Allman.

Mehr Videos aus dem Ressort