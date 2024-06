Grusiges Bad: Chrissy Teigen badet in Make-Up-Suppe R'n'B-Star John Legend hat ein Video von seiner Frau Chrissy Teigen auf Instagram gepostet. Im Video ist zu sehen, wie sie in ziemlich dreckigem Wasser badet. 20.06.2024

R'n'B-Star John Legend hat ein Video von seiner Frau Chrissy Teigen auf Instagram gepostet. Im Video ist zu sehen, wie sie in ziemlich trübem Wasser badet.

Stéphanie Süess Stéphanie Süess

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Damit die Haut schön ebenmässig aussieht, greifen Stars oftmals zu Body-Make-up – Sso auch Chrissy Teigen.

Um dieses Make-up loszuwerden, badet Chrissy Teigen in der Badewanne.

Lohn Legend, der Mann von Chrissy Teigen, postete das Video kürzlich auf Instagram. Mehr anzeigen

Es sei hin und wieder nötig, Body-Make-up abzuschälen.» Das schrieb John Legend unter seinen Instagram-Post. Im Video ist seine Frau Chrissy Teigen in der Badewanne zu sehen. Das Wasser jedoch scheint sehr dreckig zu sein.

Grund dafür: Viele Stars greifen oftmals zu kleinen Hilfsmitteln. Um einen schönen ebenmässigen Teint zu bekommen, wird Body-Make-up benutzt. Und dieses muss dann natürlich auch wieder weg.

Follower*innen scheinen über den Post jedoch sichtlich verwirrt zu sein. Kommentare wie: «Why? Why are we seeing your wife naked?» oder «This could’ve stayed in John’s phone» sind unter seinem Post zu finden.

Mehr Videos aus dem Ressort