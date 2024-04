Werden bald Eltern: Bei Christina und Luca Hänni läuft der Baby-Countdown. IMAGO/Bildagentur Monn

Nicht mehr lange, dann begrüssen Christina und Luca Hänni ihren Nachwuchs. Wie das Baby heissen soll, wissen die werdenden Eltern aber noch nicht. Doch sie verraten, worauf sie bei der Suche achten.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Christina und Luca Hänni werden bald Eltern.

Das Geschlecht sowie den Namen für das Baby wollen sie für sich behalten.

Das Paar ist noch auf Namenssuche.

Als Kosename für das ungeborene Baby verwendet Bald-Papa Luca «kleiner Wurm».

RTL verraten Christina und Luca Hänni, dass sie einen Namen wollen, der auf Hochdeutsch und auch auf Schweizerdeutsch gut klingt. Mehr anzeigen

Die Hännis versorgen ihre Fans auf Instagram fleissig mit Schwangerschaft-Updates. Was es werden soll, verraten die werdenden Eltern aber nicht. Zumindest noch nicht. Denn im Podcast «Don't worry, be Hänni» sagt Christina: «Vielleicht werden wir das Geschlecht vor der Geburt sagen, das kommt auf mein Bauchgefühl an.» Freunde und Familie würden das Geschlecht des Babys aber bereits kennen.

Ein weiteres Geheimnis wollen Christina und Luca Hänni um den Namen für ihren Nachwuchs machen. Schon vor einigen Wochen hatte Christina angekündigt, neben dem Geschlecht auch den Namen des Kindes nicht preisgeben zu wollen.

Doch wie aus einigen Interviews zu entnehmen ist, wissen selbst die Hännis noch nicht, wie ihr Baby heissen soll. Die Namenssuche ist in vollem Gange und der Baby-Countdown läuft.

Kosename «kleiner Wurm»

«Der Name ist aktuell ein grosses Thema. Im Moment ist das mehr meine Baustelle», sagt Christina lachend in einem Interview mit RTL. Denn Luca tue sich bei diesem Thema angeblich «ein bisschen schwer».

Der Sänger braucht sich aber auch noch nicht zu entscheiden, denn derweil nennt er seinen Nachwuchs einfach liebevoll «kleiner Wurm», wie das Paar im Hänni-Podcast verraten hat.

Doch warum stolpern die beiden bei der Namenssuche? «Bei uns ist es schwierig mit den verschiedenen Sprachen. Bei manchen Namen sagst du auf Deutsch: ‹Oh, ist das schön!› Und dann auf Schweizerdeutsch …», lässt Luca im RTL-Interview weiter einblicken.

Die Aussprache sei ein grosses Thema. Die werdenden Eltern würden einen Namen wollen, der in beiden Sprachen schön klinge und den man in Deutschland und in der Schweiz nicht unterschiedlich ausspreche.

Ein bisschen Zeit zum Entscheiden bleibt den beiden wohl noch. Eines ist klar: Die Vorfreude ist gross und das Paar kann es kaum erwarten, bis es seinen «kleinen Wurm» in Händen hält.

Mehr Videos aus dem Ressort