Daran ist Pornodarstellerin Jesse Jane (43) gestorben

Jesse Jane ist im Alter von 43 Jahren am Anfang des Jahres ums Leben gekommen. Imago/Zuma Press

Im Januar 2024 ist die US-amerikanische Pornodarstellerin Jesse Jane leblos in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Nun haben die Behörden die Todesursache der 43-Jährigen veröffentlicht.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Cindy Taylor, bekannt als Jesse Jane, wurde Ende Januar tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Todesursache war eine Überdosis der Drogen Fentanyl und Kokain.

Auch ihr Partner, Brett Hasenmueller, wurde damals tot in der gleichen Wohnung in Oklahoma entdeckt.

Jesse Jane war bekannt für ihre Karriere als Model, Schauspielerin bei «Baywatch» und Redaktorin eines Sexmagazins. Sie wurde 2012 zudem in die Hall of Fame der Pornobranche aufgenommen. Mehr anzeigen

Cindy Taylor, wie Jesse Jane bürgerlich geheissen hat, ist Ende Januar im Alter von 43 Jahren tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. blue News berichtete.

Nach ihrer Autopsie teilte das medizinische Büro in Oklahoma City nun mit, dass Jane an einer Überdosis der Drogen Fentanyl und Kokain gestorben ist. Das berichtet unter anderem das US-Magazin «TMZ».

Auch der Partner des Pornostars, Brett Hasenmueller, war tot in der Wohnung in Moore im US-Bundesstaat Oklahoma aufgefunden worden. Die Polizei stiess auf die beiden Leichen, weil sich der Chef von Hasenmueller wegen Funkstille um seinen Angestellten gesorgt hatte.

Beim Auffinden der beiden Leichen konnten die Behörden noch keine klaren Angaben zur Todesursache machen, eine Überdosis sei allerdings nicht ausgeschlossen worden.

Redaktorin und «Baywatch»-Darstellerin

Jesse Jane wuchs in Texas auf und gewann in Teenagerjahren zahlreiche Model-Wettbewerbe. Sie war zudem als Statistin in der Kinofilm «Baywatch – Hochzeit auf Hawaii» (2003) zu sehen.

Nach ihrem Auftritt im Film zierte sie später die Covers verschiedener Erotikmagazine wie «Hustler», «Front», «Club» oder auch «AVN». Sie arbeitete auch als Sex-Redaktorin beim Magazin «Rock Confidential».

Jesse Jane war 2012 zudem in die Hall of Fame der Pornobranche aufgenommen worden.

Mehr Videos aus dem Ressort