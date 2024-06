Schauspielerin Teri Hatcher («Desperate Housewives») scheint das Glück bei der Suche nach einem neuen Partner nicht hold zu sein. Bild: Jens Kalaene/dpa

Teri Hatcher hat kein Glück bei der Suche nach einem neuen Partner. Jetzt wurde die Schauspielerin von einer Dating-App blockiert. Andere Benutzer hatten behauptet, dass sie nur «vorgegeben hat», Hatcher zu sein.

So kompliziert hat sich Teri Hatcher die Sache mit dem Online-Dating wahrscheinlich nicht vorgestellt.

Doch die 57-jährige «Desperate Housewives»-Darstellerin scheint mittlerweile derart verzweifelt zu sein, was die Männersuche angeht, dass sie sagt: «Ich habe es aufgegeben.»

Und das kam so: Teri Hatcher wurde auf der Dating-App Hinge blockiert, wie sie nun im Interview mit «Entertainment Tonight» offenbart hat.

Teri Hatcher: «Es war albern, es auszuprobieren»

Hinge habe sie gesperrt, so die Schauspielerin, weil andere Benutzer behauptet hatten, dass sie nur «vorgeben hat», Teri Hatcher zu sein, nachdem sie nicht auf potenzielle Dates reagiert hatte.

«Es war wahrscheinlich albern, es auszuprobieren», resümiert Hatcher ihre Erfahrungen mit der digitalen Partnersuche.

Und weiter: «Aber ich habe irgendwie versucht, dem Universum damit zu sagen: ‹Ich bin offen. Ich habe keine Angst.› Ich habe es versucht. Aber ich denke, es ist der falsche Ort für mich.»

Deshalb hat die Schauspielerin nun entschieden, sich lieber wieder verstärkt um ihre Familie und Freundinnen zu kümmern, statt sich nach einem Mann im Netz umzusehen.

«Ich habe liebe Freundinnen. Ich reise, ich erlebe Dinge. Ich kümmere mich um meine Eltern. Ich liebe meine Katzen. Ich arbeite gern im Garten. Ich gehe an den Strand», so Teri Hatcher, die auch regelmässig auf Instagram einen Einblick in ihren Alltag gibt.

Die Schauspielerin hat «alles versucht»

Hinge ist nicht der einzige Partnervermittlungsdienst, den Hatcher ausprobiert hat. Im vergangenen Januar hat die Schauspielerin verraten, dass sie «alle versucht» habe bei der Suche nach einem neuen Mann an ihrer Seite.

Hatcher sagte damals während eines Auftritts in der TV-Show «Getting Grilled With Curtis Stone», dass die exklusive Partnervermittlungs-App Raya voll von «Männern, die nur mit 30-Jährigen ausgehen wollen» sei.

Teri Hatcher war bisher zweimal verheiratet. Ihre erste Ehe mit ihrem Personaltrainer Markus Leithold dauert nicht einmal ein Jahr und wurde 1989 wieder geschieden.

1997 heiratet sie dann Schauspieler Jon Tenney. Das Paar wurde Eltern einer Tochter Emerson. Nach sechs Jahren endete auch diese Beziehung vor dem Scheidungsanwalt.

