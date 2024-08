An ihrer letztjährigen Halloween-Party kam Heidi Klum als Pfau verkleidet. Längst fragen sich ihre Fans: Was trägt die 51-Jährige in diesem Jahr? Bild: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Halloween gehört Heidi Klum: Die deutsche Moderatorin schmeisst jedes Jahr eine Kostüm-Party rund um das gruselige Fest. Jetzt verriet die 51-Jährige auf Instagram, was sie in diesem Jahr tragen wird – also fast.

bb Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Heidi Klum und Halloween gehören zusammen: Die Moderatorin von «Germany’s Next Topmodel» feiert jedes Jahr in New York eine bunte Kostümparty rund um das Grusel-Fest.

Und was trägt die 51-Jährige in diesem Jahr an ihrer Party? Jetzt gab Klum auf ihrem Instagram-Account einen ersten Ausblick auf ihr diesjähriges Kostüm.

Eines wurde dabei klar: Sie hält an der Tradition vergangener Jahre fest. Mehr anzeigen

Auch vor der diesjährigen Halloween-Party von Heidi Klum in New York warten ihre Fans bereits gespannt auf das Kostüm der Gastgeberin.

In den vergangenen Jahren hatte die 51-Jährige immer wieder für Staunen gesorgt, wenn es um die Wahl ihrer Verkleidung ging. Besonders vor zwei Jahren, als Klum als Wurm auftrat, wandelten die Bilder tagelang durchs Internet.

Und was trägt Heidi Klum wohl in diesem Jahr an ihrer Party? Jetzt gab sie einen ersten Ausblick auf ihr diesjähriges Halloween-Kostüm.

Klum ist der Star, ihr Mann der Lakai

Auf ihrem Instagram-Account postete Heidi Klum ein Bild eines Augapfels. Dazu notiert sie: «Ich sehe einen Hinweis auf das, was am 31. Oktober kommen wird … Du auch?»

Was genau es mit dem diesjährigen Halloween-Kostüm auf sich hat, verrät Klum natürlich noch nicht.

Bereits einige Tage vorher hatte Klum Klum ein kleines Q&A auf Instagram veröffentlicht. Darin offenbarte sie: «Ich bin so aufgeregt wegen Halloween. Es wird so gut werden.»

In der Folge verriet sie, dass sie sich für «ein Partnerkostüm» entschieden habe. Heidi Klum hält also an der Tradition vergangener Jahre fest, in denen sie ihr Outfit mit ihrem Ehemann, dem Tokio-Hotel-Musiker Tom Kaulitz, abgestimmt hat.

Sprich: Ich bin der Star, du der Lakai.

Im vergangenen Jahr, als Heidi Klum als Pfau auftrat, kam Tom Kaulitz als riesiges Pfauen-Ei zur Halloween-Party. Mit Ausschnitten für Augen, Arme und Beine sass er mehr oder weniger tatenlos neben seiner Frau und überliess ihr, ganz im Sinne eines Pfaus, die grosse Show.

