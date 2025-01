Die verheerenden Brände in Kalifornien haben Paris Hiltons Haus zerstört und ihren Sohn dazu inspiriert, später einmal Feuerwehrmann werden zu wollen.

Vanessa Büchel

Auf Instagram zeigte die Hotelerbin die Ruinen ihres Malibu-Hauses, das dem Feuer in Los Angeles zum Opfer gefallen ist.

Ausserdem drückte sie ihre Solidarität mit anderen Betroffenen aus.

Die Familie hat den Hund Zuzu adoptiert, dessen vorherige Familie ihr Zuhause durch die Brände verloren hat. Mehr anzeigen

Es sind schockierende Bilder, die Paris Hilton (43) vor wenigen Tagen auf Instagram postete. In einem Video zeigte sie die Überreste ihres Hauses in Malibu nach den verheerenden Bränden in Los Angeles. Nur der Eingangsbereich und einige Wände sind noch zu erkennen.

«Ich stehe hier in dem, was früher unser Zuhause war, und der Herzschmerz ist wirklich unbeschreiblich», teilte sie mit. Ihr Herz sei «in Millionen Stücke zerbrochen» und «so viele Menschen haben alles verloren». Unter dem Post der Hotelerbin heisst es weiter: «An alle, die diesen Schmerz durchmachen, bitte wisst, dass ihr nicht alleine seid.»

Dass die Tragödie auch Sohn Phoenix (2) stark beschäftigt, hat sie in einem Interview mit «TMZ» gestanden. Denn inmitten der schweren Zeit hat der Bub einen besonderen Berufswunsch geäussert: Er möchte eines Tages Feuerwehrmann werden.

Paris Hiltons Mann kümmert sich um möglichen Wiederaufbau von Malibu-Haus

Hilton teilte im Interview mit, dass ihr Sohn von den mutigen Einsatzkräften inspiriert wurde, die gegen die Flammen gekämpft haben. Die Zerstörung ihres Hauses und die herzzerreissenden Szenen, die sich in Kalifornien abspielten, haben bei der Familie tiefe Spuren hinterlassen, wie dem Reality-Star anzumerken ist und ihre berührenden Zeilen vermitteln.

«Es war erschütternd zu sehen, was mit den Familien, Kindern und Tieren in Kalifornien passiert ist», sagte Paris Hilton zu «TMZ». Die Brände haben nicht nur materielle Schäden verursacht, sondern auch das Leben vieler Menschen nachhaltig beeinflusst.

Ob sie ihr Anwesen in Malibu wieder aufbauen werden? Darum kümmere sich ihr Ehemann Carter Reum (43).

Neues Zuhause für Vierbeiner Zuzu

Hilton versucht derzeit, zu helfen, wo sie kann. Die Familie hat auch einen Hund bei sich aufgenommen, nachdem dessen Familie ihn «leider abgeben musste, nachdem ihr Haus durch die Waldbrände zerstört worden war».

Die ganze Familie habe sich in Zuzu, wie der Vierbeiner heisst, verliebt. Hilton verriet «TMZ», dass sie dem Hund ein neues Zuhause schenken und ihn adoptieren möchten.

