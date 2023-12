Diese Stars ziehen 2024 für RTL ins Dschungelcamp

Dschungelcamp 2024: Diese Promis sind dabei und das nehmen sie mit Diese B-Stars ziehen 2024 ins Dschungelcamp für RTL. Bild: RTL Model Anya Elsener (20) über ihr Dschungelcamp-Abenteuer: «Die grösste Herausforderung wird für mich das Essen sein.» Luxusartikel: Wimpernzange und Kissen. Bachelor-Kandidatin Leyla Lahouar (27) sagt: «Ich habe Schiss vor allem und bin die grösste Zicke, aber ich habe auch eine verletzliche Seite.» Luxusartikel: Lipgloss und Kissen. Bild: RTL Reality-Sternchen Kim Virginia (28): «Flirten, Champagner und Luxus bin ich gewohnt, jetzt der Dschungel. Ich habe Respekt!». Luxusartikel: Vaseline und Haarbürste. Bild: RTL Cora Schumacher gibt sich vor dem TV-Abenteuer kämpferisch: «Ich wurde in der Vergangenheit kleingehalten und fremdbestimmt. Im Dschungel kann ich zeigen, wer ich bin.» Luxusartikel: Kuscheltier und Talisman. Bild: RTL «No Angels»-Sängerin Lucy Diakovska (47) sagt: «Ich brauche einen persönlichen Gewinn in meinem Leben.» Luxusartikel: Ohrstöpsel und Kissen. Bild: RTL Designerin Sarah Kern (55) begründet ihre «IBES»-Teilnahme so: «Deutschland hat Sarah Kern vergessen. Jetzt will ich mal wieder stattfinden.» Ihre Luxusartikel: Fächer und Haarbürste. Bild: RTL Influencer und Sänger Twenty4Tim (23): «Der Dschungel ist ein bezahlter Horror-Urlaub.» Luxusartikel: Henna-Creme und Kissen. Bild: RTL Reality-Sternchen Fabio Knez (30): «Ich gehe für mich in den Dschungel. Ich beweise es mir.» Luxusartikel. Badeschlappen und Haarbürste. Bild: RTL Reality-Star Mike Heiter (31): «Den Dschungel mache ich zur Dating-Show.» Luxusartikel: Kissen und Haarreif. Bild: RTL Ex-Nationalspieler David Odonkor (39): «Im Dschungel gebe ich Vollgas – so wie auf dem Fussballplatz.» Luxusartikel: Zwei Armbänder. Bild: RTL GZSZ-Star-Felix von Jascheroff (41): «Wenn mir eine Person auf den Sack geht, sage ich es ihr auch direkt. Ich bin eine verdammt ehrliche Haut.» Luxusartikel: Kissen und Ohrstöpsel. Bild: RTL Schauspieler Heinz Hoenig (72): «Ich weiss gar nicht, auf welchen Mist ich mich da einlasse.» Luxusartikel: Schnullerkette und Kissen. Bild: RTL Moderieren das Dschungelcamp 2024: Sonja Zietlow und Jan Köppen. Bild: RTL Dschungelcamp 2024: Diese Promis sind dabei und das nehmen sie mit Diese B-Stars ziehen 2024 ins Dschungelcamp für RTL. Bild: RTL Model Anya Elsener (20) über ihr Dschungelcamp-Abenteuer: «Die grösste Herausforderung wird für mich das Essen sein.» Luxusartikel: Wimpernzange und Kissen. Bachelor-Kandidatin Leyla Lahouar (27) sagt: «Ich habe Schiss vor allem und bin die grösste Zicke, aber ich habe auch eine verletzliche Seite.» Luxusartikel: Lipgloss und Kissen. Bild: RTL Reality-Sternchen Kim Virginia (28): «Flirten, Champagner und Luxus bin ich gewohnt, jetzt der Dschungel. Ich habe Respekt!». Luxusartikel: Vaseline und Haarbürste. Bild: RTL Cora Schumacher gibt sich vor dem TV-Abenteuer kämpferisch: «Ich wurde in der Vergangenheit kleingehalten und fremdbestimmt. Im Dschungel kann ich zeigen, wer ich bin.» Luxusartikel: Kuscheltier und Talisman. Bild: RTL «No Angels»-Sängerin Lucy Diakovska (47) sagt: «Ich brauche einen persönlichen Gewinn in meinem Leben.» Luxusartikel: Ohrstöpsel und Kissen. Bild: RTL Designerin Sarah Kern (55) begründet ihre «IBES»-Teilnahme so: «Deutschland hat Sarah Kern vergessen. Jetzt will ich mal wieder stattfinden.» Ihre Luxusartikel: Fächer und Haarbürste. Bild: RTL Influencer und Sänger Twenty4Tim (23): «Der Dschungel ist ein bezahlter Horror-Urlaub.» Luxusartikel: Henna-Creme und Kissen. Bild: RTL Reality-Sternchen Fabio Knez (30): «Ich gehe für mich in den Dschungel. Ich beweise es mir.» Luxusartikel. Badeschlappen und Haarbürste. Bild: RTL Reality-Star Mike Heiter (31): «Den Dschungel mache ich zur Dating-Show.» Luxusartikel: Kissen und Haarreif. Bild: RTL Ex-Nationalspieler David Odonkor (39): «Im Dschungel gebe ich Vollgas – so wie auf dem Fussballplatz.» Luxusartikel: Zwei Armbänder. Bild: RTL GZSZ-Star-Felix von Jascheroff (41): «Wenn mir eine Person auf den Sack geht, sage ich es ihr auch direkt. Ich bin eine verdammt ehrliche Haut.» Luxusartikel: Kissen und Ohrstöpsel. Bild: RTL Schauspieler Heinz Hoenig (72): «Ich weiss gar nicht, auf welchen Mist ich mich da einlasse.» Luxusartikel: Schnullerkette und Kissen. Bild: RTL Moderieren das Dschungelcamp 2024: Sonja Zietlow und Jan Köppen. Bild: RTL

Nur tröpfchenweise verriet RTL, welcher Promi nächstes Jahr beim Dschungelcamp dabei ist. Nun hat der Sender alle Namen preisgegeben. Aus der Schweiz wird niemand am Lagerfeuer in Australien sitzen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Designerin Sara Kern und Model und Moderatorin Cora Schumacher waren die ersten «Ich bin ein Star – holt mich hier raus»-Kandidatinnen, die RTL aus dem Sack liess.

Jetzt hat der Sender alle Namen verraten, die 2024 nach Australien ans Dschungelcamp reisen werden.

Leider ist aus der Schweiz kein Promi dabei. Mehr anzeigen

Die Schaben tanzen im australischen Dschungelcamp schon vor Vorfreude. Ab 19. Februar ziehen deutsche D-Promis ans Lagerfeuer und sie haben neue Opfer, die sie piesacken können.

RTL eröffnet zum 17. Mal die Gruselfress-Spiele in Down Under. Moderieren werden 2024 Sonja Zietlow und Neu-Kollege Jan Köppen.

Zwölf abenteuerlustige Promis werden sich den Dschungelcamp-Challenges hingeben.

Wer alles dabei ist, das siehst du in der Bildgalerie.

