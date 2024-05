Gian Franco Tordi: Ein Bündner als nächster Bürgermeister von Beverly Hills? Von St. Moritz nach Beverly Hills: Gian Franco Tordi hat seinen Schauspieltraum verwirklicht und lebt heute in einem Guest House einer 40 Millionen-Villa in Beverly Hills. Der Kampf um die nächste Rolle bleibt. Bild: zVg Nach dem ihnen das Geld für ihren Film gestohlen wird, jagen ein Produzent und ein Schauspieler durch die USA, um ihre Produktion zu retten – so der Plot von «Hollywood Heist». Gian Franco Tordi spielt einen schmierigen Millionär in Las Vegas. Bild: zVg Ein bisschen Spass muss sein: Gian Franco Tordi mit «Hollywood Heist»-Regisseur Mike Hatton. Bild: zVg Nach seinem Morgen-Workout im Coldwater Canyon Park macht «Mr. Beverly Hills» seine Runden in der Stadt: «Es ist wie in einem Dorf, man muss seine Beziehungen aufrecht erhalten», so Gian Franco Tordi. Bild: MvA Beverly Hills Cop: Vor kurzem hat Tordi ein Trainings-Programm mit dem Beverly Hills Police Department abgeschlossen ... Bild: zVg ... und am Schluss gab es sogar ein Diplom vom Police Chief. Bild: zVg Wird aus dem Bündner gar eines Tages ein Bürgermeister von Beverly Hills? Vor zwei Monaten wurde Gian Franco Tordi von Ratsmitglied Lili Bosse, Bürgermeister Dr. Julian Gold und Vize-Bürgermeister Lester Friedman ins «Team Beverly Hills» aufgenommen. (Seit April ist Lester Friedman Bürgermeister, Anm. d. Red.) Bild: zVg Gian Franco Tordi: Ein Bündner als nächster Bürgermeister von Beverly Hills? Von St. Moritz nach Beverly Hills: Gian Franco Tordi hat seinen Schauspieltraum verwirklicht und lebt heute in einem Guest House einer 40 Millionen-Villa in Beverly Hills. Der Kampf um die nächste Rolle bleibt. Bild: zVg Nach dem ihnen das Geld für ihren Film gestohlen wird, jagen ein Produzent und ein Schauspieler durch die USA, um ihre Produktion zu retten – so der Plot von «Hollywood Heist». Gian Franco Tordi spielt einen schmierigen Millionär in Las Vegas. Bild: zVg Ein bisschen Spass muss sein: Gian Franco Tordi mit «Hollywood Heist»-Regisseur Mike Hatton. Bild: zVg Nach seinem Morgen-Workout im Coldwater Canyon Park macht «Mr. Beverly Hills» seine Runden in der Stadt: «Es ist wie in einem Dorf, man muss seine Beziehungen aufrecht erhalten», so Gian Franco Tordi. Bild: MvA Beverly Hills Cop: Vor kurzem hat Tordi ein Trainings-Programm mit dem Beverly Hills Police Department abgeschlossen ... Bild: zVg ... und am Schluss gab es sogar ein Diplom vom Police Chief. Bild: zVg Wird aus dem Bündner gar eines Tages ein Bürgermeister von Beverly Hills? Vor zwei Monaten wurde Gian Franco Tordi von Ratsmitglied Lili Bosse, Bürgermeister Dr. Julian Gold und Vize-Bürgermeister Lester Friedman ins «Team Beverly Hills» aufgenommen. (Seit April ist Lester Friedman Bürgermeister, Anm. d. Red.) Bild: zVg

Der Schweizer Schauspieler Gian Franco Tordi erzählt von seinem neuesten Film «Hollywood Heist», seinen Plänen mit Schauspielkollegin Sofia Milos, und wie es dazu kam, dass ihn die Stadtverwaltung von Beverly Hills gerne als Bürgermeister hätte.

Von Marlène von Arx, Los Angeles Fabian Tschamper

Gian Franco Tordi ist Schauspieler in Hollywood und ein Heimweh-Schweizer mit Wohnsitz in Beverly Hills. Wenn er dort an Events nach seiner Herkunft befragt wird, hat er einen ganzen Monolog über die schönen Berge und die gute Organisation parat.

Irgendwann hiess es: «Wenn du nur halb so begeistert über Beverly Hills reden würdest wie über die Schweiz, wärst du der perfekte neue Bürgermeister.» In den Strassen um den Rodeo Drive ist «Mr. Beverly Hills» nämlich ein bekanntes Gesicht.

Im vornehmen Beverly Hills Hotel kommt er an der Bar schon mal mit einem David Beckham oder einem Michael Douglas ins Gespräch. «Es passiert oft, dass ich mit Leuten aus der Unterhaltungsindustrie schnell eine Connection habe», erzählt der St. Moritzer auf einer Bank im Beverly Gardens Park. «Manchmal denken die Leute aber einfach auch, ich sei Nicolas Cage. Mir wird oft gesagt, ich sehe ihm ähnlich.»

«Immer gut, die Leute an der Macht zu kennen»

Eines Tages rief ihn dann jemand aus dem Büro des Bürgermeisters an, ob er sich nicht dem offiziellen «Team Beverly Hills» anschliessen wolle. Er liess sich überreden. Eigentlich ist es ein Programm für die Stadträte, die ein Programm durchlaufen, das ihnen Einblick in die verschiedenen Departments der Stadtverwaltung gibt und als Vorbereitung für das Bürgermeisteramt gilt.

«Ich fand es faszinierend», so Tordi. «Es ist immer gut, die Leute an den Schalthebeln der Macht zu kennen. So bekam ich zudem Einblick ins Polizeidepartement, was für mich auch als Schauspieler nützlich ist.»

Ein Abonnement auf Autofilme

Gian Franco Tordi lebt nämlich für die Schauspielerei. Dass er sie einmal zum Beruf machen würde, war ihm schon mit sieben Jahren klar, als er in seinem ersten Theaterstück in Samedan auftrat. Einmal in Los Angeles angekommen, landete er kleine Rollen in «The Good German», «Ford vs. Ferrari» und «Lamborghini: The Man Behind the Legend».

Ein Autofan ist Tordi nicht unbedingt, aber in letzter Zeit scheint er auf Autofilme abonniert zu sein: «Die Produzenten von ‹Lamborghini› planen jetzt auch noch einen Film über Maserati. Mal sehen, ob es da auch einen Part für mich gibt.»

Vor Kurzem hat er «Hollywood Heist» abgedreht. Darin wird das Geld für einen Film gestohlen, worauf Produzent und Hauptdarsteller quer durchs Land reisen, um für die Rettung des Films Hilfe zu suchen. Unter anderem klopfen sie bei Nick Cannon, Mickey Rourke, Alec Baldwin und Til und Luna Schweiger an.

Eigenes Drehbuch dank Pandemie

Gian Franco Tordi spielt einen exzentrischen, vulgären Millionär und Schürzenjäger in Las Vegas: «Die Rolle war eine grosse Herausforderung für mich, denn ich bin im wirklichen Leben überhaupt nicht so», erklärt der Single, der angibt, «nette, aber keine festen Beziehungen» zu haben.

Inzwischen wünscht er sich eine eigene Familie: «Es hat sich bisher einfach nicht ergeben, weil ich keinen Fokus darauf legte. Ich hätte nichts gegen eine Beziehung, aber es ist nicht einfach hier, wo es für Männer stets ein noch hübscheres, junges Mädchen gibt und für die Frauen einen noch reicheren neuen Star. Ich will auch Zeit in Europa bei der Familie verbringen. Das muss man verstehen und damit umgehen können.»

Besonders viel Zeit mit der Familie im Engadin konnte Gian Franco Tordi während der Pandemie und des Streiks der Autoren und Schauspielerinnen im letzten Jahr verbringen. Denn da lief in Hollywood gar nichts mehr. Für den Bündner hatte die Zwangspause aber auch etwas Positives: «Einerseits fiel der Druck, den nächsten Job zu landen, für einmal weg und andererseits konnte ich endlich das Drehbuch schreiben, dass mir seit 15 Jahren schon im Kopf herumgeistert.»

Er zog sich ins Bündnerland zurück und schrieb das Buch endlich zu Ende. «Es ist ein Action-Adventure-Film im Stil von ‹National Treasure›, in dem die Schweiz und die romanische Sprache prominent vorkommen», verrät er. Eine Liebesgeschichte darf in «The Mystery of Las Clevs», so der Titel, natürlich auch nicht fehlen und so hat er als Co-Star bereits die in der Schweiz aufgewachsene «CSI Miami»-Darstellerin Sofia Milos verpflichtet. Die Dreharbeiten sollen schon bald beginnen.

Training mit der Polizei von Beverly Hills

Und wie steht es jetzt mit dem Amt des Bürgermeisters in Beverly Hills? Gian Franco Tordi lacht: «Sag niemals nie! Aber im Ernst: Ich will nicht Arnold Schwarzenegger nacheifern. Politik ist auch nicht wirklich mein Ding. Die Schauspielerei ist und bleibt meine Leidenschaft. Aber durch diese Kontakte konnte ich die letzten Monate mit der Polizei von Beverly Hills trainieren – am Schluss gab es sogar ein Diplom!»

Damit erfüllte sich ein weiterer Traum, war er doch in seiner Jugend ein grosser Fan von «Beverly Hills Cop» mit Eddie Murphy. «Es war ein intensives Programm, aber sehr lehrreich. Ich kann es kaum erwarten, bis ich das Gelernte beim SWAT- und K9-Team bei einer Rolle umsetzen kann.»

