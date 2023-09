Davina, Shania und Carmen Geiss posieren für ein Foto am OMR Festival 2023. Bild: Imago/Future Image

Fans der Geissens müssen sich vor Abzockern schützen: Robert Geiss warnt auf Instagram vor falschen Profilen, die vorgeben, mit seiner Tochter Davina zu arbeiten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Geissens müssen sich und ihre Follower vor einer dreisten Masche schützen.

In den sozialen Medien werden Fans von Fake-Accounts kontaktiert, die behaupten, die Geissens wollen sich mit ihnen treffen.

Die Familie ermahnt alle: Teilt ja keine sensiblen Daten mit diesen Betrügern. Mehr anzeigen

Wer reich und im Auge der Öffentlichkeit steht, der sieht sich des Öfteren mit Abzockern konfrontiert. Menschen geben sich etwa als falsche Familienmitglieder aus, behaupten, sie arbeiteten mit den Geissens. Das resultiert früher oder später mit der Frage nach Geld.

Robert Geiss geht gegen diese Abzockerei nun selbst vor. Er teilte auf seinem Instagram-Account Nachrichten, die Fans von Betrügern erhalten haben. Sie geben sich da als Mitarbeiter von seiner Tochter Davina (20) aus.

Die Nachricht: «Sie wurden aufgrund Ihrer Likes und Kommentare auf den verifizierten Seiten von @davinageiss ausgewählt. Sie möchte gerne mit Ihnen als Fan sprechen.»

Auffälligkeiten im Text und auf Profil

Dass die Nachricht ein Fake ist, lässt sich an den folgenden Zeilen entnehmen, die unvollständig beziehungsweise mit falschem Deutsch geschrieben sind: «Ich bin Lisa und ich bin zufällig sie verantwortlich online, möchten Sie ihre Einladung, mit ihr auf ihrem verifizierten Konto zu chatten, annehmen und respektieren oder ablehnen, wählen Sie und lassen Sie es mich wissen, damit ich es ihr sage».

Es besteht die Möglichkeit, dass der Abzockertext von einer künstlichen Intelligenz erzeugt wurde und vom Übeltäter nun verbreitet wird.

Auch sehe das Konto der Person unseriös aus, schreibt die «Bild». Es fänden sich keinerlei Hinweise auf eine Zusammenarbeit mit den Geissens. Eine offizielle Anfrage der Familie würde niemals so aussehen, betont Robert Geiss. Solche Dinge kämen zusätzlich nie im Auftrag der Familie.

Betrüger wollen sensible Daten

Er schreibt in seinem Post: «Liebe Community, ihr wisst, dass in den sozialen Medien nicht alles echt ist und leider auch immer wieder Betrüger ihr Unwesen treiben. Zurzeit gibt es mehrere Accounts, die behaupten, in unserem Namen mit Fans und Followern Kontakt aufzunehmen.»

Meist wollen die Betrüger an persönliche Daten der Opfer gelangen, um diese dann zu missbrauchen. Geiss schreibt weiter: «Wir oder unsere Firmen würden niemals von euch per Instagram sensible Daten, Bankverbindungen oder gar Zahlungen einfordern.»

