Designer Harald Glööckler will einen Schlussstrich ziehen und verkauft seine Luxusvilla «Château Pompöös». Bild: Keystone

Nachdem sich Harald Glööckler im vergangenen Jahr nach 35 Jahren Partnerschaft von seinem Mann trennte, will der Designer jetzt auch die Luxusvilla «Château Pompöös» loswerden, die das Ex-Paar einst bewohnte.

bb Bruno Bötschi

Der deutsche Designer Harald Glööckler will einen weiteren Schlussstrich ziehen.

Vor einigen Monaten hatte er angekündigt, seine Luxusvilla «Château Pompöös» in Kirchheim an der Weinstrasse im Bundesland Rheinland-Pfalz verkaufen zu wollen.

Dort lebte der59-jährige Glööckler bis zur Trennung gemeinsam mit seinem Ex-Mann Dieter Schroth. 2022 zog der exaltierte Modemacher nach 35 gemeinsamen Jahren nach Berlin, bevor er Anfang 2023 die Scheidung einreichte.

Verkaufspreis nur auf Anfrage bei der Maklerin

Nun steht das Haus tatsächlich zum Verkauf. Wie hoch die Preisvorstellungen von Harald Glööckler sind, ist nicht bekannt. Es heisst, den Verkaufspreis gebe es bei der Maklerin nur auf Anfrage.

Immerhin, das Internet-Exposé verrät einiges darüber, was Interessent*innen auf den 300 Quadratmetern Wohnfläche im «Château Pompöös» erwarten dürfen.

«Hier leben Sie wie in einem Schloss, das tolle Anwesen beeindruckt mit seiner parkähnlichen Anlage und einer sorgfältig gestalteten Atmosphäre voller Luxus und Stil.»

Rollgittertor sichert das oberste Stockwerk

So bunt und überdreht wie sich Harald Glööckler in der Öffentlichkeit gibt, so knallig sieht es auch in seiner dreistöckigen Immobilie aus dem Jahr 1925 aus.

Ein Raum ist komplett rot gestrichen, ein zweiter total schwarz, derweil ein drittes Zimmer mit einer auffällig grünen Tapete geschmückt sein soll.

So bunt, wie sich Harald Glööckler in der Öffentlichkeit gibt, so knallig sieht es auch in seiner nun zum Kauf stehenden Luxusvilla namens «Château Pompöös» aus. Bild: Keystone

In der Verkaufsanzeige für das «Château Pompöös» ist zudem zu erfahren, dass es ein Schlafzimmer mit Hochsicherheitstür gibt und ein Sicherheitsrollgittertor, mit dem der oberste Stock abgesichert werden kann.

Dadurch werde ein «Höchstmass an Sicherheit für Ihre wertvollen Besitztümer» gesichert.

«Umringt von Mauern und zahlreichen Sicherheitskameras»

Das ist aber längst nicht alles, was Glööcklers Schloss an Sicherheitseinrichtungen zu bieten hat, wie die «Berliner Zeitung» nach einem Hausbesuch im vergangenen Jahr zu berichten wusste:

«Umringt wird die Villa im Landhausstil mit Freitreppe, einem Gäste- und einem Saunahaus, von meterhohen Mauern und zahlreichen Sicherheitskameras.»

Und weiter: «Und von einem fluoreszierend grünen Garten; bei dem grellen Rasen und den mannshohen Hecken, an denen riesige Spiegel hängen, handelt es sich, so kommt es mir damals vor, um Kunststoffware. Überall umher standen grosse Statuen und Büsten von römischen Herrschern und griechischen Göttinnen, ausserdem von Leoparden und Möpsen.»

Glööckler wurde einst mit seiner Marke «Pompöös» bekannt

Harald Glööckler wurde einst mit seiner Marke «Pompöös» und Auftritten im Teleshopping-Fernsehen im deutschsprachigen Europa bekannt.

Später war er in diversen Reality-TV-Formaten zu sehen, als Teilnehmer genauso wie als Jurymitglied. Vor zwei Jahren nahm er zudem am RTL-Dschungelcamp teil.

