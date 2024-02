«In der Schweiz habe ich keine würdige Lösung gefunden»

«Ding Dong Spezial aus Thailand» Für eine «Ding Dong»-Spezialausgabe reiste TV-Host Viola Tami mit einer TV-Crew nach Thailand. Sie besuchte verschiedene Ausland-Schweizer*innen. Bild: SRF So schaute Viola Tami beim Berner Sozialarbeiter Martin Woodtli vorbei, der vor 20 Jahren eine Einrichtung für Menschen mit Demenzerkrankung eröffnet hat. Bild: SRF Martin Woodtli eröffnete die Wohngemeinschaft vor 20 Jahren in Chiang Mai. Die Anlage betreibt er mit seiner thailändischen Frau Nyd. Er gilt als Pionier in Sachen Demenzbetreuung in Thailand. Bild: zVg Die Senioren werden engmaschig bereut in Chiang Mai. Bild: zVG «Ding Dong Spezial aus Thailand» Für eine «Ding Dong»-Spezialausgabe reiste TV-Host Viola Tami mit einer TV-Crew nach Thailand. Sie besuchte verschiedene Ausland-Schweizer*innen. Bild: SRF So schaute Viola Tami beim Berner Sozialarbeiter Martin Woodtli vorbei, der vor 20 Jahren eine Einrichtung für Menschen mit Demenzerkrankung eröffnet hat. Bild: SRF Martin Woodtli eröffnete die Wohngemeinschaft vor 20 Jahren in Chiang Mai. Die Anlage betreibt er mit seiner thailändischen Frau Nyd. Er gilt als Pionier in Sachen Demenzbetreuung in Thailand. Bild: zVg Die Senioren werden engmaschig bereut in Chiang Mai. Bild: zVG

2003 musste Martin Woodtli für sein demenzkrankes Mami und sich eine Lebensentscheidung treffen. Er wanderte mit ihr nach Thailand aus und gründete dort eine Wohngemeinschaft für Menschen mit Alzheimer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Berner Sozialarbeiter Martin Woodtli wanderte 2003 mit seiner an Demenz erkrankten Mutter nach Thailand aus. In der Schweiz sah er keine würdige und bezahlbare Betreuungsmöglichkeit.

Er kannte Thailand aus seinen Berufseinsätzen bei der NGO Médecins Sans Frontières. Für ihn war klar, Thailand ist der perfekte Ort für demenzkranke, ältere Menschen.

Martin Woodtli legte 2003 den Grundstein für die Wohngemeinschaft Baan Kamlangchay. Eine Pioniertat.

Moderatorin Viola Tami ist für die Sendung «Ding Dong – Zeig mir dein Zuhause» in die Welt von Martin Woodtli eingetaucht und hat ihn in seinem Zuhause, der Wohngemeinschaft Baan Kamlangchay, in Chiang Mai besucht. Mehr anzeigen

Im Winter 2003 stand Martin Woodtli vor der grössten Entscheidung seines Lebens.

Der Berner Sozialarbeiter kümmerte sich nach dem Tod seines Vaters alleine um sein Mami Margrit, die an Demenz erkrankt war.

Die Frage lautete: In der Schweiz bleiben oder mit ihr nach Thailand auswandern? Martin Woodtli hatte mehrere Jahre für Médecins Sans Frontières in einem HIV/Aids-Projekt in Chiang Mai gearbeitet. Er kannte die Sprache und die Kultur und wusste, Thailand ist eine ideale Destination für die Situation seiner Mutter Margrit.

In Thailand haben Senior*innen einen hohen Stellenwert, die Geriatrie-Pflege ist hoch angesehen und die Lebens- und Betreuungskosten sind tief. Senioren werden in Thailand meist von der Familie gepflegt und sind bis ins hohe Alter im Sozialleben integriert.

Martin Woodtli: «In der Schweiz habe ich keine würdige Lösung für die Betreuung meiner Mutter gefunden», erzählt er blue News.

Ein halbes Jahr betreute Woodtli seine Mutter in der Schweiz alleine. Derweil organisierte er alles, um sein Mami nach Thailand zu bringen. «Ich habe mir gesagt, ich habe nichts zu verlieren. Gefällt es meinem Mami nicht in Thailand, dann kehren wir zurück in die Heimat und haben schöne Ferien genossen», erinnert sich der Sozialarbeiter.

Magrit Woodtli gefiel es in Thailand

Doch Martin Woodtli und Margrit blieben in Thailand. Die Seniorin wurde liebevoll betreut und akklimatisierte sich gut.

Margrit Woodtlis Auswanderung vom Berner Mittelland nach Chiang Mai hat SRF-Dokfilmer Christoph Müller in mehreren feinfühligen TV-Reportagen festgehalten.

Menschen mit Demenz oder Alzheimer erkennen mit der Zeit oft die Realität nicht mehr, weiss Martin Woodtli.

Das passierte auch Margrit Woodtli. Sie verwechselte die Umgebung in Chiang Mai mit Orten aus ihrer Kindheit in Münsingen BE.

Deshalb sorgen Martin Woodtli und sein Team für ein Stück heimeliges Gefühl in der Wohngemeinschaft Baan Kamlangchay.

In Baan Kamlangchay steht ein Coop-artiges Lädeli, morgens wird der Café crème mit einem Gipfeli serviert und zwischendurch ertönen auch Volksmusiklieder aus der Anlage. Die Gäste werden rund um die Uhr in ihren Häusern, die im Dorf verteilt sind, von Pfleger*innen betreut.

Martin Woodtli ist stolz auf sein Werk. Er ist ein Pionier in der Demenzbetreuung in Thailand. Seine Wohngemeinschaft Baan Kamlangchay feierte jüngst 20-jähriges Jubiläum.

Die Nachfrage nach weiteren Plätzen ist gross – auch aus der Schweiz. In den kommenden drei Jahrzehnten könnte sich die Zahl weltweiter Demenzfälle fast verdreifachen. Das sagt eine Gesundheitsstudie voraus, die in der Fachzeitschrift «The Lancet Public Health» veröffentlicht wurde. Für die Schweiz geht die Studie von mehr als einer Verdoppelung aus.

Doch Woodtli möchte das Angebot nicht erweitern. Die Einrichtung soll ein Familienunternehmen bleiben. Er leitet die Anlage zusammen mit seiner thailändischen Frau Nid.

Das heimelige Gefühl – mit Coop-Lädeli und Gipfeli – soll bleiben. Sein Konzept basiert auf drei Grundpfeilern. Jeder Demenzkranke hat drei Beteuer*innen, die sich im Schichtbetrieb abwechseln, das familiäre Ambiente und die Integration im Dorf. So unterscheidet sich diese Einrichtung von einem isolierten Heimsystem.

Viola Tami schaute vorbei

Wie der Alltag in Chiang Mai im Baan Kamlangchay genau aussieht, das weiss TV-Moderatorin Viola Tami.

Sie ist mit ihrem «Ding Dong»-Team für eine Spezialsendung nach Thailand gereist und hat den Pionierschweizer und seine Familie besucht.

«‹Ding Dong – Zeig mir dein Zuhause›: Thailand Spezial» wird am Samstag, 10. Februar 2024, um 20.10 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt.

