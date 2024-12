Königin Camilla ist schwer erkrankt

Königsgemahlin Camilla bei einem Empfang in London. Kirsty O'connor/PA Wire/dpa

Aufgrund gesundheitlicher Probleme muss Königin Camilla weiterhin einigen Terminen fernbleiben. So beim Staatsbesuch des Emirs von Katar. Dennoch plant sie, bei wichtigen Momenten des Besuchs dabei zu sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Königin Camilla erholt sich von den Folgen einer Virusinfektion, die ihre Energie stark beeinträchtigt.

Ärzte raten der Königin zu einem reduzierten Terminkalender.

Die 77-Jährige wird darum nicht an der offiziellen Ankunftszeremonie des Emirs von Katar teilnehmen, plant jedoch, später beim Fototermin und der Verabschiedung anwesend zu sein.

Der Palast überwacht die Gesundheit von Königin Camilla genau. Mehr anzeigen

Königin Camilla (77) hat weiterhin mit den Folgen einer schweren Virusinfektion im Brustbereich zu kämpfen, die sie im November erlitten hat. Ein Sprecher des Palastes erklärte, dass die Königin unter «anhaltenden Nebenwirkungen» leidet, die ihr viel Energie rauben. Am Dienstagnachmittag wird bekannt, dass Camilla an einer schweren Lungenentzündung erkrankt sei und derzeit ruhen müsse.

Aus diesem Grund werde sie nicht an der Ankunftszeremonie für den Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani (44), und seine Frau Jawaher bint Hamad Al Thani (39) teilnehmen, die am Dienstag von König Charles (76) empfangen werden, wie «Mirror» berichtet.

Königin Camilla muss sich weiterhin ausruhen

In den letzten Tagen hat sich Camilla offenbar etwas übernommen, was zu ihrer aktuellen gesundheitlichen Lage beigetragen hat. Der Palastsprecher betonte, dass die Ärzte empfohlen haben, den Terminkalender der Königin anzupassen, um ihre Genesung zu unterstützen.

Trotz dieser Einschränkungen plant die 77-Jährige, beim Fototermin mit den Gästen des Staatsbanketts anwesend zu sein, sich während des Empfangs aber kurz zurückzuziehen. Sie hofft, beim gemeinsamen Abendessen und der Verabschiedung am Mittwoch wieder dabei zu sein. «Ihre Majestät wird nicht an der Ankunftszeremonie in Horse Guards teilnehmen, sondern am Ankunftsessen im Buckingham-Palast», zitiert «Mirror» den Sprecher.

Die Königin sei zuversichtlich, dass ein reduzierter Terminkalender ihr helfen werde, sich vollständig zu erholen.

Laut dem Sprecher sind derzeit keine wesentlichen Änderungen ihrer anderen Verpflichtungen für die Woche geplant. Dennoch wird ihr Gesundheitszustand weiterhin genau beobachtet, um sicherzustellen, dass sie ihre Aufgaben wahrnehmen kann.

Dieser Artikel wurde mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) erstellt. Sämtliche von KI übernommene Inhalte werden durch die Redaktion verifiziert.

