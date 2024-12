Ein magischer Moment: Leo aus Frauenfeld singt mit Helene Fischer auf der grossen Bühne Leo Lemmerich, der 13-jährige Hauptdarsteller aus dem Musical «Billy Elliot» in Zürich, feiert heute Abend seinen grossen Auftritt in der «Helene Fischer Weihnachtsshow». 23.12.2024

Leo Lemmerich, der 13-jährige Hauptdarsteller aus dem Musical «Billy Elliot» in Zürich, feiert heute Abend seinen grossen Auftritt in der «Helene Fischer Show»». Im Gespräch mit blue News erzählt er von Nervosität, Selfies mit Robbie Williams und einem Traum, der wahr wurde.

Ein bisschen müde, aber überglücklich – so beschreibt Leo Lemmerich seinen Zustand nach den intensiven Tagen bei der «Helene Fischer Weihnachtsshow»: «Es war ein riesiges Erlebnis.»

«Helene war so nett und herzlich, sie hat mir die Nervosität auf der Bühne genommen», schwärmt der 13-jährige Musicaldarsteller im Interview mit blue News Moderatorin Vania Spescha.

Leo spielt in Zürich die Hauptrolle im Musical «Billy Elliot» und durfte für einen ganz besonderen Gastauftritt in die grosse TV-Show von Superstar Helene Fischer.

Dass ausgerechnet Leo diesen Moment erleben durfte, war purer Zufall – denn unter den drei Kindern, die Billy Elliot im gleichnamigen Musical spielen, entschied das Los. «Als ich erfahren habe, dass ich dabei bin, habe ich einfach nur geweint vor Freude», erzählt Leo strahlend.

Ein Herzschlagmoment mit Helene Fischer

Für den jungen Tänzer, der schon seit Kindheitstagen ein grosser Helene-Fischer-Fan ist, ging mit dem Auftritt ein Kindheitstraum in Erfüllung. «Meine Grosseltern hatten immer ihre CDs und DVDs, die liefen jeden Tag bei uns. Ich habe damals schon gesagt: Irgendwann will ich Helene Fischer einmal treffen», erinnert er sich.

Auf der Bühne mit seinem Idol zu stehen und sogar gemeinsam zu singen, war für Leo «ein magischer Moment». «Das Herz schlug schon schneller, aber sobald wir angefangen haben, war es einfach wunderschön.»

Helene Fischer sei Backstage genauso bodenständig und liebenswert, wie man sie sich vorstellt. «Sie hat mich gefragt, wie es mir geht, und mir gesagt, ich soll einfach Spass haben. Das habe ich dann auch!»

Stars zum Anfassen: Selfies mit Robbie Williams

Neben Helene Fischer war die Show auch gespickt mit anderen grossen Namen, darunter David Garrett und Robbie Williams. «Mit Robbie durfte ich sogar ein Selfie machen und kurz mit ihm sprechen. Da habe ich wirklich gezittert», gibt Leo zu.

Beeindruckend sei gewesen, dass all diese grossen Stars einfach «ganz normale Menschen» seien, die genauso herzlich und nett sind wie jeder andere.

Träume von London und dem West End

Bei so viel Bühnenerfahrung fragt man sich natürlich, was Leo für die Zukunft plant. «Ich möchte Musicaldarsteller werden und irgendwann in London auf der Bühne stehen, vielleicht am West End», verrät der 13-Jährige.

Und dass er sich dabei an grossen Vorbildern orientiert, zeigt seine Begeisterung für Schauspieler Tom Holland, der einst selbst Billy Elliot in London spielte. «Wenn Leute hören, dass ich Billy spiele, sagen sie immer: ‹Oh, wie Tom Holland!› Das ist mega cool», erzählt Leo begeistert.

Ein Tag, der unvergessen bleibt

Die grosse TV-Show, das Treffen mit Stars und das riesige Publikum – all das hat Leo beeindruckt und ihm Lust auf mehr gemacht. «So etwas Grosses wieder zu erleben, wäre ein Traum. Wenn das Publikum Spass hat und mitmacht, dann bin ich einfach glücklich.»

Heute Abend wird Leo die Zuschauer der Helene Fischer Weihnachtsshow mit seiner Performance begeistern – und für viele ist er bereits jetzt der kleine Star des Abends.

Der Musicalhit «Billy Elliot», der zurzeit in der Maag Halle in Zürich zu sehen ist, geht wegen grossem Erfolg bis zum 15. Juni 2025 in die Verlängerung.

Die «Helene Fischer Show» läuft heute Abend um 20.10 Uhr auf SRF 1.

