Luca und Christina Hänni bei einem kürzlichen Anlass in Basel. Imago/Bildagentur Monn

Luca und Christina Hänni plaudern in ihrer neuesten Podcast-Folge über ihre ersten Dates und über ihre Sternzeichen. Glauben sie an Astrologie? Und passen Waage und Fische gut zusammen?

che Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Luca und Christina Hänni plaudern in ihrem Podcast «Don't worry be Hänni» über ihren Alltag als Paar im Showbusiness.

In der aktuellen Folge erinnern sich die Hännis über ihre erste Zeit als Paar, über ihre ersten Dates, die während Corona stattfanden.

Eine Podcast-Hörerin will im Q&A wissen, ob sie an Sternzeichen glauben. Christina Hänni ist im Sternzeichen der Fische geboren, Luca Hänni ist eine Waage. Mehr anzeigen

Luca und Christina Hänni plaudern in der neuen Folge ihres Podcasts «Don't worry be Hänni» über ihre ersten Dates und ihr Sternzeichen.

Das Paar hat sich bei der RTL-Tanzshow «Let's Dance» 2020 kennengelernt. Das Daten sei damals – mitten in der Corona-Zeit – gar nicht so einfach gewesen. Die Bars und Restaurants hatten zu, also trafen sich Christina und Luca Hänni daheim, entweder bei Luca oder bei Christina.

Luca Hänni erinnert sich im Podcast über ihre ersten Treffen und meint: «Ich war anfangs schüchtern, weil du mir so gefallen hast. Du warst süss, hattest eine schöne Ausstrahlung.» Das habe ihn eingeschüchtert und er sei beim Flirten «eher zurückhaltend» gewesen.

Christina Hänni kontert belustigt: «Du hast damals wenig erzählt. Jetzt bist du das Gegenteil.»

Um Christina zu beeindrucken, lud Luca die Tänzerin zum romantischen Picknick am Oeschinensee BE ein, mit einem Fläschchen Wein. Dabei habe er ihr gezeigt, dass er Feuer machen kann.

Beim Rückblick auf diese Episode müssen beide kichern, zu komisch der Moment. Die Eroberung von Christina habe eine Weile gedauert.

Ob ein Kuss beim ersten Date passieren dürfe, da ist das Paar unterschiedlicher Meinung. Christina Hänni meint, da sei sie konservativer unterwegs.

Auch beim Sternzeichen stimmt es bei den Hännis

Bei «Don't worry be Hänni» können Hörer*innen dem Promi-Paar Fragen zukommen lassen. Ein Podcast-Fan wollte von den Hännis wissen, ob sie an Sternzeichen glauben und ob ihre zusammenpassen würden.

Christina Hänni ist Fische im Sternzeichen, Luca Hänni Waage. Am Anfang ihrer Beziehung, bei den Paar-Ferien in Griechenland, hätten sie in einem Buch gegengecheckt, ob die beiden Sternzeichen harmonieren.

Spoiler: Das tun sie, aber zwischen Fische und Waage herrscht Konfliktpotenzial.

Christina Hänni: «Ich bin Fische und ich glaube schon an Sternzeichen», sagt die Tänzerin und Choreografin im Podcast.

Als Waage brauche Luca Hänni immer viel Action und viele Menschen um sich. Christina als Fische-Frau brauche hingegen auch mal Zeit für sich, eine gute Portion Ruhe und Dolcefarniente.

Bei einem Punkt sind sich die Hännis aber einig: «Einen Kompromiss findet man da immer.»

Mehr Videos aus dem Ressort