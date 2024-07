Aussenansicht des norwegischen Königsschlosses in Oslo in der Sonne. Keystone

Ein Mann in einem Elektro-Rollstuhl hat mehrere Brandsätze auf das norwegische Königsschloss in Oslo geworfen. Er habe einem Augenzeugen zunächst gesagt, dass er eine Bombe bei sich trage. Danach habe er zwei Molotowcocktails an die Rückseite des Schlosses geschmissen.

Es seien Flammen entstanden, die aber bereits wieder gelöscht worden seien. Die Situation sei unter Kontrolle, der Mann schnell gefasst worden.

Hintergründe der Tat blieben zunächst völlig unklar. Von der Zeitung «Verdens Gang» veröffentlichte Aufnahmen zeigten Flammen vor einer grossen Schlosstür sowie Polizisten, die sie mit Feuerlöschern löschten. Der königliche Hof teilte dem Rundfunksender NRK mit, dass noch unklar sei, wie gross der entstandene Schaden sei.

Laut NRK seien zudem einige Mitglieder der Royal-Familie im Schloss gewesen. Es habe sich dabei allerdings nicht um das Königspaar oder die Familie von Kronprinz Haakon und Mette-Marit gehandelt.

Das königliche Schloss, in dem König Harald V. zusammen mit seiner Frau Königin Sonja (beide 87) residiert, befindet sich im Zentrum der norwegischen Hauptstadt Oslo. Es ist von einem grösseren Schlosspark umgeben.

