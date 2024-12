Viele Jahre galten Paris Hilton und Nicole Richie als unzertrennlich. Im Jahr 2005 war plötzlich Schluss mit der Freundschaft. Nun sprachen die zwei 43-Jährigen darüber, was sie damals auseinandergebracht hat.

Seit ihrer Kindheit galten Hotelerbin Paris Hilton und Nicole Richie, sie ist die Adoptivtochter von Musiker Lionel Richie, als enge Freundinnen.

Von 2003 bis 2007 beschäftigten sich die beiden heute 43-jährigen Frauen in der TV-Show «The Simple Life» gemeinsam – auf mehr oder weniger humorvolle Weise – mit dem einfachen Leben.

Nun erzählten Hilton und Richie in einem Podcast, weshalb sich während der Dreharbeiten übel zerstritten haben und die Freundschaft darob auseinanderbrach.

Die beiden Protagonistinnen und ihre TV-Show erlangten rasch Kultstatus: Von 2003 bis 2007 beschäftigten sich Hotelerbin Paris Hilton und ihre damals beste Freundin Nicole Richie in «The Simple Life» auf mehr oder weniger humorvolle Weise mit dem einfachen Leben.

Die zwei Frauen waren damals auch privat befreundet – und das seit ihrer Kindheit. Fast zeitgleich mit der Ausstrahlung der 34 Folgen wurden jedoch Gerüchte laut, dass sie sich total zerstritten hätten.

Tatsache ist: Hilton und Richie drehten aufgrund persönlicher Differenzen die vierte Staffel von «The Simple Life» voneinander getrennt.

Hilton und Richie haben ein neues gemeinsames Projekt

Heute scheint sich die Beziehung der beiden 43-jährigen Frauen immerhin so weit normalisiert zu haben, dass sie diese Woche mit einem neuen gemeinsamen Realityprojekt an den Start gegangen sind: «The Simple Life: Encore».

Im «Call Her Daddy»-Podcast von Moderatorin Alex Cooper sprachen Hilton und Richie aber zuerst über vergangene Streitereien. Die Adoptivtochter von Musiker Lionel Richie offenbarte zunächst, dass es keinen bestimmten Grund für die Auseinandersetzungen gegeben habe.

«Es ist eigentlich nichts passiert», so Richie. Hilton wird daraufhin deutlicher: «Die Medien waren einfach so toxisch.» Und weiter: «Sie liebten es, Fehden zwischen Menschen anzuzetteln, weil das offensichtlich die Verkaufszahlen ankurbelte.»

Die Medien «erschufen Dramen, die es gar nicht gab»

Laut Paris Hilton seien Falschmeldungen in der Boulevardpresse der Hauptgrund für den Streit mit ihrer damals besten Freundin gewesen. «Die Medien verdrehten Tatsachen und erschufen Dramen, die es nicht gab.»

Später fügte Nicole Richie an, dass ihr junges Alter damals die Situation weiter verschlimmert hätte, da weder sie noch Paris «wussten, wie wir miteinander kommunizieren sollten. Wir hatten nicht die Fähigkeiten, die wir heute haben, um uns gegenseitig Fragen zu stellen.»

Die Streitigkeiten seien zudem von aussen zu etwas «so Grossem» gemacht worden, «dass es unmöglich wurde», sich dem zu entziehen.

Ein Fakt von damals, den Nicole Richie zudem nachdenklich stimmt: «Es macht mich traurig, an die Zeit ohne meine Freundin zu denken. Heute weiss ich, wie wichtig es in allen Beziehungen ist, sich zu melden und ehrlich und aufrichtig mit den Menschen umzugehen, die man am meisten liebt.»

