Seitenhieb bei Emmy-Preisverleihung

Emmy Awards 24 | Seitenhieb «Kinderlose Katzen» Während Taylor Swift den grossen Sieg der Kansas City Chiefs mit Travis Kelce im Arrowhead Stadium feierte, nahm Selena Gomez bei den 76. Emmy Awards den Begriff «kinderlose Katzendamen» humorvoll in ihrer Rede auf. 16.09.2024

In der Nacht auf Montag wurden in Los Angeles die Siegerinnen und Sieger in den rund zwei Dutzend wichtigsten Kategorien der Emmy Awards 2024 ausgezeichnet. blue News fasst für dich zusammen.

Fabienne Kipfer red.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Los Angeles wurden in der Nacht auf Montag die 76. Emmy Awards verliehen.

Bei den Emmy Awards werden jedes Jahr Serien, Miniserien und Fernsehproduktionen ausgezeichnet, die einen globalen Hype ausgelöst haben.

Grosse Gewinner des Abends waren wenig überraschend «The Bear» und «Shogun».

Mit blue Zoom kannst du die ganze Preisverleihung zeitversetzt im Fernsehen nochmals anschauen. Kommentiert wird die Preisverleihung von Comedian Frank Richter und blue News Filmexperte Fabian Tschamper. Mehr anzeigen

Der wichtigste Fernsehpreis der Welt wurde vom kanadischen Schauspieler und Komiker Eugene, bekannt aus «American Pie – Wie ein heisser Apfelkuchen» und seinem Sohn Dan Levy moderiert.

Die Stars und Schöpfer von «Schitt’s Creek» sorgten als erstes Vater-Sohn-Duo überhaupt für eine abwechslungsreiche Show und überzogen lediglich acht Minuten. Was Preisverleihungen betrifft, keine schlechte Leistung.

«The Bear» und «Shogun» dominierten wie erwartet die diesjährigen Emmy Awards. Mit 11 Emmy Awards erreichte «The Bear» einen neuen und brach damit den eigenen Rekord von 10 Siegen aus dem letzten Jahr.

Erstmals gewinnt eine nicht englischsprachige Serie

Doch den Preis für die beste Comedyserie ging überraschend an «Hacks». Als beste Dramaserie wurde «Shogun» ausgezeichnet.

Mit dieser Auszeichnung geht die Serie über das feudale Japan als erste überwiegend nicht englischsprachige Serie in die Emmy-Geschichte ein und stellt mit 18 goldenen Trophäen einen neuen Rekord auf – 14 bei den Creative Arts Emmys letzte Woche und vier weitere während der Preisverleihung.

Hiroyuki Sanada ist der erste japanische Schauspieler, der den Emmy als bester Drama-Darsteller gewann, und Anna Sawai wird als erste asiatische Schauspielerin mit dem Emmy für die beste Dramaschauspielerin ausgezeichnet. Ihre herausragende Leistung lässt keine Zweifel daran, dass noch grössere Erfolge auf sie warten.

Jeremy Allen White erhielt für seine Rolle als Carmen «Carmy» Berzatto in der zweiten Staffel von «The Bear» den Emmy als bester Darsteller in einer Comedyserie. Es ist bereits das zweite Jahr in Folge, in dem er diesen Preis gewinnt. Seine Dankesrede siehst du im Video:

Emmy Awards 24 | Lead Actor in a Comedy Serie Jeremy Allen White erhielt für seine Rolle als Carmen «Carmy» Berzatto in der zweiten Staffel von «The Bear» den Emmy als bester Darsteller in einer Comedyserie. Es ist bereits das zweite Jahr in Folge, in dem er diesen Preis gewinnt. 16.09.2024

Schauspieler von «Rentierbaby» räumt ab

Grosser Gewinner des Abends war jedoch Richard Gadd. Der schottische Schauspieler von «Rentierbaby» konnte gleich drei Emmy Awards auf der Bühne entgegen nehmen. Auch die Schauspielerin Jessica Gunning konnte für ihre Leistung in der Serie einen Emmy mit nach Hause nehmen.

Liza Colón-Zayas, die in «The Bear» Tina spielt, gewann überraschend als beste Nebendarstellerin in einer Comedyserie und setzte sich gegen Meryl Streep, Hannah Einbinder und Carol Burnett durch. Sie ist die erste Latina in dieser Kategorie. Aufsehen erregte ihre Dankesrede, als sich das Mikrofon automatisch senkte (im Video).

Emmy Awards 24 | Lead Actress in a Comedy Serie Jean Smart erhielt für ihre Rolle in «Hacks» einen Emmy als beste Hauptdarstellerin in einer Comedyserie und wurde dafür mit einer Standing Ovation gefeiert. Es ist bereits der sechste Emmy für die US-Schauspielerin. 16.09.2024

Jean Smart erhielt für ihre Rolle in «Hacks» einen Emmy als beste Hauptdarstellerin in einer Comedyserie und wurde dafür mit einer Standing Ovation gefeiert. Es ist bereits der sechste Emmy für die US-Schauspielerin.

Jodie Foster gewinnt erstmals einen Emmy

Auch Jodie Foster durfte zum ersten Mal in ihrer langjährigen Karriere eine Emmy-Trophäe entgegennehmen. Foster spielt die Hauptrolle in der vierten Staffel von «True Detective: Night Country».

Mit der Serie sollen die Inuits in den Fokus gerückt werden. Für Foster sei es eine magische Erfahrung gewesen. Sichtlich bewegt, sagte Foster in ihrer Dankesrede: «Sie erzählten uns einfach ihre Geschichten und liessen uns zuhören». Es sei Liebe und wenn man das fühle, passiere etwas Erstaunliches. «Es ist wunderbar und es ist älter als dieser Ort», so Foster weiter.

Emmy Awards 2024 | Jodie Foster Auch Jodie Foster durfte zum ersten Mal in ihrer Karriere eine Emmy-Trophäe entgegennehmen. Foster spielt die Hauptrolle der Detective Liz Danvers in der vierten Staffel des Dramas. Mit der Serie sollen die Inuits in den Fokus gerückt werden. 16.09.2024

Seitenhieb gegen Trump-Fans

Während Taylor Swift den grossen Sieg der Kansas City Chiefs mit Travis Kelce im Arrowhead Stadium feierte, nahm Selena Gomez bei den 76. Emmy Awards den Begriff «kinderlose Katzendamen» humorvoll in ihrer Rede auf.

Nur wenige Tage zuvor hatte Swift diesen Begriff selbstironisch in ihrer Unterstützung für Kamala Harris verwendet.

Gomez scherzte in Anwesenheit ihrer «Only Murders in the Building»-Kollegen Steve Martin und Martin Short: «Es ist mir eine Ehre, mit zwei Männern zusammenzuarbeiten, die so weit entfernt von kinderlosen Catladys sind».

Hast du die Preisverleihung verpasst?

blue Zoom zeigt die ganze Show am Montag ab 20:30 Uhr im Zweikanalton. Kommentiert wird die Preisverleihung von Comedian Frank Richter und blue News-Filmexperte Fabian Tschamper.