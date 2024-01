«Ich will hier raus! Jetzt, jetzt, jetzt! Sofort!»: So lief Cora Schumachers Dschungelcamp-Ausstieg ab Seit Sonntag war bekannt, dass Cora Schumacher das Dschungelcamp vorzeitig verlassen hat. Gestern wurde nun ihr dramatischer Ausstieg gezeigt. Laut ihr musste sie aus gesundheitlichen Gründen das Handtuch werfen. 23.01.2024

Seit Sonntag war klar, dass Cora Schumacher das Dschungelcamp vorzeitig verlassen hat. Gestern war nun ihr dramatischer Ausstieg zu sehen. Laut ihr musste sie aus gesundheitlichen Gründen das Handtuch werfen.

Cora Schumacher hustete sich aus dem Dschungelcamp. Am Montagabend war zu sehen, wie die Ex-Frau von Rennfahrer Ralf Schumacher die legendären Worte sagte: «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus.»

Nur drei Tage hielt es das Model in Australien aus. Danach machte ihr laut eigenen Angaben ihre Gesundheit einen Strich durch die Rechnung. Schumacher habe immer noch mit den Folgen einer Corona-Erkrankung gekämpft. Der Rauch des Lagerfeuers sei dann Gift für ihre angeschlagene Lunge gewesen.

«Schatzi, ich glaube, ich möchte nach Hause. Das mit meinem Husten ... Ich halte das nicht mehr aus», eröffnete sie ihrem Camp-Kumpanen Fabio Knez mit heiserer Stimme.

Cora Schumacher weinte im «Dschungeltelefon»

Der wollte sie zwar noch zum Bleiben überreden, doch hatte keinen Erfolg. Auch die aufmunternden Worte von Ex-«Love Island»-Teilnehmer Mike Heiter bestärkten Schumacher nur in ihrem Entschluss: «Ich kann nicht mehr. Ich will jetzt hier raus. Jetzt, jetzt, jetzt! Sofort!»

Besonders dramatisch wurde es danach in der Interview-Kabine, dem sogenannten «Dschungeltelefon». Schumacher weinte, schluchzte, verwarf die Hände: «Es ist jetzt ein Punkt erreicht, an dem ich mir eingestehen muss, dass die Gesundheit an erster Stelle steht und mein Traum hier gerade an dieser Stelle platzt.» Dann rang sie sich schliesslich zu dem legendären Satz durch: «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus. Sorry.»

Cora Schumacher leidet im «Dschungeltelefon» vor ihrem Austritt. RTL

Wenigstens auf die Unterstützung ihres Teams konnte Schumacher weiter zählen. Sie verabschiedeten ihre Dschungelgefährtin mit vielen Umarmungen und sprachen ihr Mut zu. Auch das rührte das Model zu Tränen: «Dieser Zusammenhalt ist etwas, das ich zu Hause in der Form nicht habe und vielleicht auch gar nicht kenne.»

Übrigens: Laut Camp-Mediziner Dr. Bob, der Schumacher mit seinem Team mehrmals durchgecheckt hatte, habe medizinisch nichts gegen einen Verbleib im Camp gesprochen. Schumacher sieht das anders, wie sie im Gespräch mit RTL nach ihrem Ausstieg verrät: «Ich hatte einfach gemerkt, sobald ich liege, bleibt mir die Luft weg. Und gerade im Dschungelcamp ist der Schlaf so wichtig.»