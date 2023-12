Der Prinz (Pavel Travnicek) passt Aschenbrödel (Libuse Safrankova) im Film «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» den verlorenen Schuh an: Wer den Märchenfilm noch nicht kennt, bekommt genug Gelegenheiten, ihn anzusehen. Bild: Keystone

Auf Traditionen wie «Sissi», «Kevin», «Stirb langsam» ist auch an den Festtagen 2023 Verlass. Es gibt aber auch Frischware im Free-TV wie etwa «Top Gun: Maverick», eine Helene-Show und Neues vom Pumuckl. Ein Überblick zum Fernsehen an den Tagen 24., 25. und 26. Dezember.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Von «West Side Story» über «Spider-Man: No Way Home» bis hin zu «Top Gun: Maverick» gibt es einige Free-TV-Premieren an den Feiertagen.

Märchen und andere Kinder-Filme, Shows und Klassiker runden das Weihnachtsprogramm ab.

«Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» wird in dieser Zeit mindestens neun Mal gezeigt, davon zwei Mal bei SRF 1. Mehr anzeigen

Heiligabend fällt 2023 auf einen Sonntag, die beiden Weihnachtsfeiertage entsprechend auf Montag und Dienstag. Neben vielen Klassikern («Drei Haselnüsse für Aschenbrödel», «Die Feuerzangenbowle» und die «Sissi»-Trilogie) sind auch Erstausstrahlungen zu finden.

Zum Beispiel die Free-TV-Premiere von «Top Gun: Maverick» mit Tom Cruise oder die RTL-Serie «Neue Geschichten vom Pumuckl» sowie «Traumschiff» und ein «Tatort» (jedoch nicht am Sonntag, sondern am Dienstag, dem zweiten Feiertag). Ausserdem gibt es nach drei Jahren Pause am ersten Weihnachtsfeiertag eine neue Ausgabe der «Helene Fischer-Show» im ZDF.

Eine Auswahl – denn das Programm ist pickepackevoll – von Höhepunkten grosser TV-Anbieter – nach Genres.

Erstausstrahlungen/Free-TV-Premieren

SRF 2 zeigt am Heiligabend um 20.05 Uhr erstmals im Free-TV die Neuverfilmung des Musicals «West Side Story». Konkurrenz gibt es zur selben Zeit auf SRF 1, das mit «Hotel Sinestra» einen Familienfilm zeigt, in dem plötzlich die Erwachsenen verschwinden.

Die Neuverfilmung von «West Side Story» läuft Heiligabend auf SRF 1 erstmals im Free-TV. Bild: AP

Sehenswert ist die liebevoll gemachte Kobold-Serie «Neue Geschichten vom Pumuckl» mit Florian Brückner als Neffe vom alten Meister Eder, der im Münchner Hinterhof die Schreinerwerkstatt übernimmt und damit auch den Pumuckl sozusagen erbt (25. und 26.12. jeweils nachmittags mehrere Folgen).

ProSieben hat die Free-TV-Premiere von «Spider-Man: No Way Home» von 2021 mit Tom Holland im Programm (25.12., 20.15 Uhr). ProSieben zeigt die erfolgreiche Fortsetzung des 80er-Klassikers aus dem Jahr 2021: «Top Gun: Maverick» (26.12., 20.15 Uhr).

Am 26. Dezember gibt es ausserdem wieder das Quotenduell von ARD-«Tatort» und ZDF-«Traumschiff»: Der Krimi kommt aus Frankfurt («Kontrollverlust»), die Gäste und Crew des Schiffs mit Florian Silbereisen erwartet eine Reise nach Utah.

Neue Märchen

Die ARD-Reihe «Sechs auf einen Streich» bringt seit 15 Jahren Märchen neu inszeniert auf den Bildschirm. Dieses Jahr gibt es frisch verfilmt «Die verkaufte Braut» (25.12., 15.30 Uhr) mit Judith Neumann und Pasquale Aleardi und «Das Märchen von der Zauberflöte» (26.12., 15.25 Uhr) unter anderem mit Jessica Schwarz als Königin der Nacht.

Das ZDF zeigt im Rahmen der Fernsehreihe «Märchenperlen» an Heiligabend (16.30 Uhr) den neuen Film «Rapunzel und die Rückkehr der Falken» mit Anna-Lena Schwing und Andrea Sawatzki.

Internationale Filmklassiker

RTLZWEI zeigt Heiligabend «Charlie und die Schokoladenfabrik» (14.15 Uhr) mit Johnny Depp, Vox «Der Grinch» mit Jim Carrey (15.55 Uhr). Sat.1 strahlt «Kevin – Allein zu Haus» um 20.15 Uhr aus – zum zehnten Mal in Folge auf diesem Sendeplatz.

«Charlie und die Schokoladenfabrik» läuft am Heiligabend auf RTLZWEI. Bild: Keystone

Einen Tag später ist «Kevin – Allein in New York», bei 3sat läuft am 25. Dezember der Klassiker «Ist das Leben nicht schön?» mit James Stewart. Am zweiten Feiertag (26.12., 20.15 Uhr) bringt Vox den 20 Jahre alten Ensemblefilm «Tatsächlich... Liebe». Und Sat.1 wiederholt den schon am 23. Dezember gezeigten Heiligabend-Actionklassiker «Stirb langsam» mit Bruce Willis (26.12., 22.50 Uhr).

Mitteleuropäische Filmklassiker

Das Erste zeigt den deutsch-tschechischen Kultfilm «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» an Heiligabend um 13.15 Uhr (und am 25.12. um 09.40 Uhr). Auch einige Dritte zeigen den Kultfilm, der dieses Jahr 50 wurde. Allein an den drei Feiertagen ist er sieben Mal im linearen TV programmiert.

SRF 1 zeigt am Heiligabend um 15.05 Uhr ebenfalls «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» und hat zudem um 13.10 Uhr «Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin» im Programm. SRF 2 setzt um 22.40 Uhr auf «Amadeus» im Director's Cut.

Am späten Heiligabend (21.45 Uhr) kommt der bald 80 Jahre alte Klassiker «Die Feuerzangenbowle» mit Heinz Rühmann in der ARD. «Sissi» (Romy Schneider) verliebt sich in Kaiser Franz Joseph (Karlheinz Böhm) im ARD-Nachmittagsprogramm. Teil 1 kommt am 25. Dezember ab 16.35 Uhr (Teil 2, «Sissi – die junge Kaiserin», ab 18.15 Uhr). Der dritte Teil («Schicksalsjahre einer Kaiserin») läuft am 26. Dezember (18.15 Uhr).

Klassiker am späten Heiligabend: Die ARD zeigt um 21.45 Uhr «Die Feuerzangenbowle». Bild: Imago stock&people

Shows

Das ZDF hat am 24. Dezember zur besten Sendezeit wieder «Heiligabend mit Carmen Nebel» im Programm – gemütlich vorher aufgezeichnet und zum letzten Mal, wie es heisst. An Heiligabend läuft in Dritten ausserdem die Weihnachtssendung «Zauberhafte Weihnacht im Land der «Stillen Nacht»» mit Stefanie Hertel und DJ Ötzi (MDR 19.45 Uhr, SWR 20.15 Uhr, im BR Fernsehen erst nach der Übertragung der Christmette aus Rom mit Papst Franziskus: also 21.10 Uhr).

Das hessische Fernsehen zeigt «En Bembel voll Christmas» vom Mund Art Theater Neu-Isenburg. Am ersten Feiertag (25.12., 20.15 Uhr) zeigt das ZDF wie auch SRF 1 (20.05 Uhr) nach drei Jahren coronabedingter Pause eine Anfang Dezember in Düsseldorf aufgezeichnete neue Ausgabe der «Helene Fischer-Show». RTL strahlt am zweiten Feiertag das Quiz «Wer wird Millionär? Das Weihnachts-Special» mit Günther Jauch aus.

13.10 Uhr «Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin» (SRF 1), 15.45 Uhr «Dumbo (SRF 2)» «Hotel Sinestra» und «West Side Story auf SRF 1 und SRF 2 (jeweils 20.05 Uhr), 22:40 Uhr «Amadeus» (SRF 2).

12.55 Uhr «Little Women» (SRF 2), 17 Uhr «Buddy – Der Weihnachtself», 20.05 Uhr «Aladdin» (SRF 2), 22.15 Uhr «Die Verurteilten» (SRF 2).

14 Uhr und 20.10 Uhr «Eishockey – Spengler Cup» sowie 22.50 Uhr «Winter's Tale» (alles SRF 2).

Und am Heiligabend sowie am 26.12. um 15.05 Uhr sowie 13.10 Uhr auf SRF 1.

Mehr Videos aus dem Ressort