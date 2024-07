Dieses Gesicht siehst du bald vor der «Tagesschau» im Fernsehen

Neu ergänzt Stefan Frühauf das Moderationsteam von «SRF Börse». Erstmals durch die Sendung führt er am Mittwoch, 10. Juli 2024. Bild: SRF

Stefan Frühauf verstärkt ab sofort das Moderationsteam der TV-Sendung «SRF Börse». Der Wirtschaftsredaktor übernimmt einen Teil des Pensums von Redaktionskollege Andi Lüscher.

bb Bruno Bötschi

Seit Anfang Monat gehört Stefan Frühauf dem Moderationsteam der TV-Sendung an «SRF Börse».

Erstmals am Bildschirm zu sehen sein wird der 36-Jährige am Mittwoch, 10. Juli 2024, 19.25 Uhr, auf SRF 1.

Frühauf arbeitet seit drei Jahren für das Schweizer Fernsehen SRF – als Beitragsmacher für die News-Sendungen «Tageschau» und «10 vor 10» sowie als Produzent der Wirtschaftssendung «Eco Talk».

«Die Börse bringt Unternehmen und Anleger zusammen»

Stefan Frühauf hat 2013 an der Universität St. Gallen einen Master in Internationalen Beziehungen abgeschlossen. Zu SRF kam er nach einigen Jahren Berufserfahrung in der Privatwirtschaft.

«Die Börse bringt Unternehmen und Anleger zusammen», sagt Frühauf. Und weiter: «Es geht um Gewinner und Verlierer und um den besten Preis. Ich freue mich, die Geschichten dahinter erzählen zu dürfen.»

Der neue Wirtschaftsredaktor übernimmt einen Teil des Pensums von Andi Lüscher, dem Co-Leiter der Wirtschaftsredaktion. Lüscher freut sich, «dass ein weiteres Moderationstalent vor die Kamera tritt. Stefan passt aufgrund seines Fachwissens und auch als Person perfekt zum Börsen-Team».

Als Moderator von «SRF Börse» steht Stefan Frühauf neu neben Andi Lüscher, Reto Lipp, Andreas Kohli, Stefanie Knoll und Sina Freiermuth vor der Kamera.

