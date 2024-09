Stefan Raab bei Aufzeichnung seiner neuen TV-Show beklaut

TV-Entertainer Stefan Raab wurde während seiner zweiten Sendung beklaut. RTL+

In der zweiten Folge von «Du gewinnst hier nicht die Million» erzählt Stefan Raab von einem Diebstahl während der Aufzeichnung seiner neuen Show. Der sonst so gut gelaunte Moderator wird plötzlich ganz ernst und droht dem Täter vor laufender Kamera.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Stefan Raab sorgt in seiner neuen RTL-Show «Du gewinnst hier nicht die Million» mit einem Fake-Gebiss für Lacher, während Prominente wie Jürgen Klopp und die Kaulitz-Brüder aufs Korn genommen werden.

Während eines Drehs auf der Strasse wurde das Team von Raab beklaut. Der Entertainer sagte hässig: «Das ist kein Scherz.»

Keiner der Kandidaten konnte Geld erspielen. Die nächste Chance wartet am 2. Oktober. Mehr anzeigen

Wer an Stefan Raab denkt, der hat immer auch das breite Grinsen des Showmasters im Kopf. In der zweiten Folge seiner neuen RTL-Show «Du gewinnst hier nicht die Million» nimmt dieses Grinsen ganz neue Formen an.

Denn zum Tag der Zahngesundheit hat der 57-Jährige am Mittwochabend ein nigelnagelneues Gebiss dabei – und zieht den Gag mit den falschen Zähnen über die Hälfte der Sendung durch. Bei einer Sache vergeht ihm das Lachen dann aber doch: Der Moderator ist tatsächlich beklaut worden.

«Ich danke meinem Schönheitschirurgen Dr. Lamborghini», scherzt Stefan Raab über sein neues Lächeln und ergänzt in Anspielung an Fussballtrainer Jürgen Klopp: «Würde gar nicht auffallen, wenn ich jetzt den FC Liverpool trainieren würde.»

«Arme Azubi abzocken»: Raab spielt auf der Strasse um Geld

Neben dem Ex-Coach des englischen Topvereins bekommen unter anderem auch die Kaulitz-Brüder, Heidi Klum und Ex-Kicker Thorsten Legat in alter «TV Total»-Manier ihr Fett weg. Letzterer legt dann sogar noch einen Überraschungsauftritt in der RTL-Show hin.

Mitten in der Sendung taucht Legat plötzlich auf und bringt Stefan Raab seinen gewünschten Kaffee. Dann verschwindet er wieder. «Das ist Cola», ärgert sich Raab über den vermeintlichen Kaffee und spottet: «Der hat Zucker in die Cola reingetan. Und das mit einem Ei, das muss man sich mal vorstellen.»

Nicht nur ein neues Gebiss hat «König Lustig» in petto, sondern auch eine neue, alte Rubrik, die sich einst grosser Beliebtheit erfreut hat. Beim vorab aufgezeichneten «Raab sitzt» nimmt der TV-Produzent, wie schon damals bei «TV Total», undercover auf einer Parkbank Platz. Was dann passiert?

Unter anderem versucht der Entertainer, mit einer mitgebrachten Gabel einem älteren Herren die asiatischen Nudeln aus der Box zu stibitzen – mit Erfolg. Beim dritten Versuch hat dieser allerdings die Faxen dicke: «Jetzt ist Schluss.» Für zehn Euro darf Raab dann doch noch mal zugreifen, dann zieht der Mann genervt davon.

Doch Raab hat noch viel mehr als eine Gabel mitgebracht. «Ich habe immer Quizfragen dabei», spielt er mit einigen Passantinnen und Passanten um zehn Euro. «Ich verdiene mir nebenbei noch was», zeigt der gewohnt ehrgeizige Moderator keine Gnade und nimmt einen Parkbankgast nach dem anderen aus.

«Die armen Azubis am Abzocken», kommentiert eine Frau nur.

Raab droht Dieb: «Wir reissen dir so richtig den A**** auf»

Raab hat sogar ein Kartenlesegerät, falls jemand seine Wettschulden nicht mit Bargeld begleichen kann. «Bing, Transaktion erfolgreich», freut er sich nach dem nächsten Gewinn. Im Anschluss an die Rubrik wird die TV-Legende aber plötzlich ganz ernst: «So lustig, wie das aussah, war es leider nicht wirklich ...»

«Während wir diese Aufnahmen gemacht haben – das ist kein Scherz –, wurden wir Opfer eines unfassbaren Verbrechens», berichtet Raab. So habe ein Passant oder eine Passantin eine der versteckten Kameras geklaut.

«Das ist kein Scherz», betont der 57-Jährige noch einmal und droht dem frisch Ertappten: «Wir hatten eine weitere 360-Grad-Kamera installiert. Und jetzt kann sich der Täter natürlich vorstellen, was da drauf ist. Und deswegen machen wir ihm jetzt ein Angebot: In zwei Tagen ist das Ding wieder hier oder wir reissen dir so richtig den A**** auf.»

Wenig zu lachen hatte Raab auch am Ende der ersten Folge von «Du gewinnst hier nicht die Million» gehabt, als er bei einem Spiel im Reifenwechseln gegen Kandidat Sören verlor – seiner Meinung nach wegen einer falschen Ansage von Elton.

Schraube locker

Raab hatte gedacht, er würde unter Zeitdruck stehen und deshalb eine Schraube nicht richtig festgezogen. Sören gewann dadurch das Duell und ist folgerichtig auch in der zweiten Folge wieder dabei, um seine Jagd auf den grossen Gewinn fortzusetzen.

Dafür hat der 36-jährige Berliner einen passenden Glücksbringer mitgebracht: «lockere Schrauben». Wer den ehrgeizigen Entertainer kennt, der weiss: Das lässt er nicht auf sich sitzen. «Fangt schon mal an, zu spielen», meint Raab siegessicher in Richtung seiner Band, um den Verabschiedungssong einzuleiten.

Denn Sören beantwortet die nächste Frage direkt falsch und scheidet aus. Ein ähnliches Schicksal ereilt nachfolgend auch Emre (21) sowie Antonio (30). Beide müssen nach der ersten Quizfrage schon wieder gehen. Dana (35) schafft es dann immerhin bis zum ersten Spiel gegen Stefan Raab – zieht hierbei aber schliesslich auch deutlich den Kürzeren.

In dieser Folge kann damit keiner der Teilnehmenden Geld mit nach Hause nehmen. Die nächste Chance haben neue Kandidatinnen und Kandidaten am Mittwoch, 2. Oktober, ab 20.10 Uhr auf dem Streamingportal RTL+.

