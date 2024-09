«Das klingt für viele verrückt»: Tamy Glauser schwimmt wieder

Tamy Glauser will an die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles: Das Schwimmen hat das Berner Model wieder gepackt – wie schon zur Teenager-Zeit. Keystone

Tamy Glauser entdeckt die Liebe für das Schwimmen neu. Das Berner Model will sogar hoch hinaus: Die Olympischen Spiele 2028 seien das Ziel. Bis dahin warten allerdings einige Hürden.

Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tamy Glauser plant eine Rückkehr zum Leistungsschwimmen und will 2028 an den Olympischen Spielen teilnehmen.

Nach einem Erfolg bei einem Zürcher Schwimm-Event hat das Model seine Ambitionen neu entdeckt.

Wegen Alters- und Verbandsproblemen ist eine Teilnahme für die Schweiz jedoch unwahrscheinlich. Mehr anzeigen

Alkohol trinkt Tamy Glauser (39) schon lange nicht mehr, auch das Rauchen wurde aufgegeben – Glauser ist auch wieder sportlich unterwegs. Das Model, das sich als non-binär identifiziert, hat die Liebe für den Schwimmsport wiederentdeckt. In jungen Jahren, Teenagerjahren, war Glauser Teil des nationalen Schwimmteams und hatte grosse Träume, die sie jetzt nochmals verfolgt?

Im Interview mit «Blick» spricht Glauser darüber: «2000 sollte ich an den Olympischen Spielen in Sydney für die Schweiz über 400 Meter Freistil an den Start gehen, doch ich entschied mich damals gegen ein Leben als Spitzensportlerin.»

Glauser wollte über den Beckenrand hinausschauen und die Welt sehen, «etwas erleben».

Dieser Traum hat sich für Tamy Glauser verwirklicht, in den späten Zwanzigern läuft das Model über die Laufstege von Jean Paul Gaultier und Vivienne Westwood, wohnt in Frankreich und den USA.

«Auch beim Modeln habe ich das Alterslimit gepusht»

Nun hat das Schwimmen die Ambitionen von Teenage-Tamy wieder entfacht: Im Juli nahm Glauser an der «Seeüberqueerung» teil – einem Schwimm-Event vom LGBTQ-Verein Rainbow Sport Zürich. Glauser holt sich dabei die Goldmedaille, indem die 1,5 Kilometer in 36,09 Minuten zurückgelegt werden. Da habe Tamy «das Fieber wieder gepackt».

Und das nicht zu knapp, Glauser will 2028 an die Olympischen Spiele in Los Angeles: «Ich weiss, das klingt für viele angesichts meines Alters verrückt. Aber auch beim Modeln habe ich das Alterslimit gepusht.»

Wie «Blick» einordnet, dürfte dieser Traum relativ unwahrscheinlich sein – Bestzeiten, das Alter und die Strukturen im Schweizer Schwimmverband könnten da grosse Hürden darstellen. Die Alternative?

Für einen Exoten-Staat an den Start gehen – für die Schweiz würde es wohl eher eng.

