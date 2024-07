Jeremy Allen White führt schon seit drei Staffeln das Restaurant «The Bear» – mit eiserner Faust und inneren Dämonen. FX

Die Fernsehpreise 2024 haben ihre Nominierten. Hier findest du alle diesjährigen Serien, die einen globalen Hype ausgelöst haben. Favoriten sind «The Bear» mit einem neuen Rekord und «Shogun» über das feudale Japan.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Nominierten bei den 76. Emmy-Awards stehen fest, die Serien «The Bear» und «Shogun» sind die Favoriten.

Die Verleihung wird am 15. September 2024 in der Nacht um 2 Uhr live auf blue News übertragen.

Mit blue Zoom kannst du die ganze Preisverleihung zeitversetzt im Free-TV anschauen. Kommentiert wird sie von Comedian Frank Richter und blue News-Filmexperte Fabian Tschamper.

Es ist der prestigeträchtigste Preis, mit dem man im Fernsehen ausgezeichnet werden kann: Die Emmys werden auch dieses Jahr wieder im September vergeben und die Television Academy in den USA hat nun die Nominierungen bekannt gegeben.

Im letzten Jahr konnten sich die Drama-Serien «Succession», «Beef» und «The Bear» von der Masse absetzen. Erstere gingen zu Ende und haben dieses Jahr entsprechend keine Chancen mehr – ganz im Gegensatz zum «König der Küche» von FX, der bei uns auf Disney+ abrufbar ist.

«The Bear» stellt 2024 nämlich einen 15-jährigen Rekord ein, der 2009 von der Comedy-Serie «30 Rock» aufgestellt worden ist. Die Dramedy-Serie ist nun bereits in ihrer dritten Staffel und sicherte sich satte 23 Nominierungen, «30 Rock» schaffte damals 22.

Wohl nur selten eine knappe Kiste

Im Folgenden findest du die nominierten Shows, Schauspieler*innen und eine kurze Prognose, wer die Statuette am 15. September nach Hause nehmen könnte. Chancen haben indes nur jene Serien, die zwischen dem 1. Juni 2023 und dem 31. Mai 2024 ausgestrahlt worden sind.

Beste Drama-Serie «The Crown», Netflix

«Fallout», Amazon Prime

«The Gilded Age», HBO

«The Morning Show», Apple TV+

«Mr. and Mrs. Smith», Amazon Prime

«Shogun», FX

«Slow Horses», Apple TV+

«3 Body Problem», Netflix

Hier gibt es wohl einen klaren Gewinner, auch wenn die Präferenz des Schreibenden woanders liegt. «Shogun» hat sogar die Macher*innen selbst überrascht, das Drama im feudalen Japan schlug hohe Wellen und wird den Preis für das beste Drama 2024 sicherlich einsacken.

Für mich persönlich war «Fallout» das Highlight des Jahres. Viel zu selten bekommen Videospiel-Adaptionen solch gute Umsetzungen – zuletzt war es ja «The Last of Us». Das Herz sagt also «Fallout», das Hirn weiss, es wird «Shogun».

Beste Schauspielerin in einer Drama-Serie Jennifer Aniston, «The Morning Show»

Carrie Coon, «The Gilded Age»

Maya Erskine, «Mr. and Mrs. Smith»

Anna Sawai, «Shogun»

Imelda Staunton, «The Crown»

Reese Witherspoon, «The Morning Show»

Auch hier dürfte die Auszeichnung an Anna Sawai aus «Shogun» gehen, die anderen Schauspielerinnen ziehen wohl den Kürzeren. Einzig Imelda Staunton könnte für ihre Darstellung von Elizabeth II. in «The Crown» noch vorne mitspielen.

Bester Schauspieler in einer Drama-Serie Idris Elba, «Hijack»

Donald Glover, «Mr. and Mrs. Smith»

Walton Goggins, «Fallout»

Gary Oldman, «Slow Horses»

Hiroyuki Sanada, «Shogun»

Dominic West, «The Crown»

Ach, wiederum kämpft das Herz gegen das Hirn: Walton Goggins hat als Ghoul in «Fallout» wirklich alle Register gezogen und kann sich gute Chancen ausrechnen.

Doch wenn wir ehrlich sind und auch ein bisschen Politik in die Entscheidung einfliessen lassen wollen, gibt es nur einen Sieger hier: Hiroyuki Sanada. Der japanische Schauspieler überzeugt erneut in «Shogun», wie in allen seinen unzähligen Rollen während seiner langen Karriere – noch nie durfte er einen Preis für seine Leistungen in der US-amerikanischen Film- und Fernsehindustrie entgegennehmen. Jetzt ist es an der Zeit.

Beste Comedy-Serie «Abbott Elementary», ABC

«The Bear», FX

«Curb Your Enthusiasm», HBO

«Hacks», HBO

«Only Murders in the Building», Hulu

«Palm Royale», Apple TV+

«Reservation Dogs», FX

«What We Do in the Shadows», FX

Die Lage ist fast schon deprimierend für die Konkurrenz, weil «The Bear» die Auszeichnung hier zu 101 % nach Hause nimmt. Keine andere Comedy-Serie konnte ein solches Echo auslösen wie der König der Küche.

Alle Nominierten haben Qualität abgeliefert, doch «The Bear» übertrumpft sie.

Beste Schauspielerin in einer Comedy-Serie Quinta Brunson, «Abbott Elementary»

Ayo Edebiri, «The Bear»

Selena Gomez, «Only Murders in the Building»

Maya Rudolph, «Loot»

Jean Smart, «Hacks»

Kristen Wiig, «Palm Royale»

Sängerin Selena Gomez holt sich überraschend ihre erste Emmy-Nominierung überhaupt. Sie ist seit drei Staffeln bei «Only Murders in the Building» dabei und darf sich darüber sicherlich freuen. Allerdings steht sie im Schatten von gleich mehreren Konkurrentinnen.

Maya Rudolph hat schon immer einen Platz in meinem Herzen, ihr würde ich den Emmy sofort überreichen. Die klare Favoritin ist aber Ayo Edebiri, die sich in «The Bear» zu einer Hauptfigur entwickelt hat und sogar Regie geführt hat bei einer Folge. Sie gewinnt die Statuette locker – keine Frage.

Bester Schauspieler in einer Comedy-Serie Matt Berry, «What We Do in the Shadows»

Larry David, «Curb Your Enthusiasm»

Steve Martin, «Only Murders in the Building»

Martin Short, «Only Murders in the Building»

Jeremy Allen White, «The Bear»

D'Pharaoh Woon-A-Tai, «Reservation Dogs»

Was für eine Kategorie! Viele grosse Namen, gleich zwei aus «Only Murders in the Building» – aber sie bleiben chancenlos gegen Jeremy Allen White aus «The Bear». Er wird die Auszeichnung bestimmt gewinnen.

Erwähnenswert ist allerdings auch Matt Berry aus der Serie «What We Do in the Shadows». In der Comedy-Serie geht es um Vampire, die seit Jahrhunderten in unserer Gesellschaft leben und auf schwere Zeiten gestossen sind, weil sie kein Geld mehr haben. Berrys Performance ist eine der absolut witzigsten überhaupt – unbedingt anschauen.

Die 76. Emmy-Verleihung findet am 15. September 2024 statt. Alle Nominierten kannst du dir hier anschauen.

