Theresia Fischer ist wieder im Spital. Die Ex-GNTM-Kandidatin liess sich durch mehrere Operationen ihre Beine um 14 Zentimeter verlängern. Jetzt gehe ihr Projekt «in die nächste Runde», schreibt sie auf Instagram.

Ab 2016 liess sich die Ex-GNTM-Kandidatin durch mehrere Operationen an Ober- und Unterschenkeln die Beine um 14 Zentimeter verlängern.

Nun erklärt die 32-jährige Fischer gegenüber dem Magazin «Bunte», was der Sinn der insgesamt achten Operation sein soll. Mehr anzeigen

Theresia Fischer sorgte vor fünf Jahren in der Castingshow «Germany’s Next Topmodel» von Heidi Klum durch ihre quirlige Art für Aufsehen. Für Diskussionsstoff sorgte zudem ihre Beinverlängerung.

Zu Beginn ihrer Karriere als Model war die heute 32-Jährige 1.70 Meter gross, heute misst sie 1.84 Meter.

Ab 2016 liess sich die Hamburgerin durch mehrere Operationen an Ober- und Unterschenkeln die Beine um insgesamt 14 Zentimeter verlängern.

Diese Eingriffe hält Fischer heute für einen Fehler, wie sie vor einem Jahr in einem Interview mit dem Magazin «Bunte» offenbarte. Fast 150'000 Euro hat das Model laut eigenen Angaben bisher für die OPs ausgegeben.

Fischer: «Meine Beinverlängerung geht in die nächste Phase»

Nun begab sich Theresia Fischer wieder ins Spital, wie sie auf Instagram schreibt.

Bilder zeigen, wie das Model in einem Klinikbett liegt und beide Unterschenkel mit je einem zwei Kreuzen markiert sind. Dazu schreibt Fischer: «Es ist wieder so weit! Meine Beinverlängerung geht in die nächste Phase.»

Die Ankündigung der neuen Operation, die mit dem Titel «Beinverlängerung – Part 3» versehen ist, löste verwunderte Kommentare von Follower*innen aus.

Viele fragten nach, ob Theresia Fischer wirklich eine weitere Beinverlängerung vornehmen lassen, obwohl sie sich zuletzt kritisch zu ihren OPs geäussert hatte.

Der langersehnten Eingriff «zur Entfernung der Stäbe»

Nun legt Theresia Fischer im Magazin «Bunte» die Hintergründe der Operation vom vergangenen Donnerstag offen.

Das Ziel der insgesamt achten Eingriffs sei keine weitere Verlängerung ihrer Beine. Es handelte sich dabei vielmehr um den langersehnten Eingriff «zur Entfernung der Teleskopstäbe».

Die Stäbe aus Metall waren an den Knochen im Unterschenkel angebracht worden, die für die Beinverlängerung gespalten worden waren. «Endlich ist alles raus aus meinem Körper – welch eine Freiheit», so Fischer.

Komplikationen hatten Entfernung der Stäbe verhindert

Im vergangenen April hatte Theresia Fischer in einem Interview mit dem Magazin «Bunte» angekündigt, dass sie die Metallstäbe noch in diesem Jahr entfernen lassen wolle.

Schmerzhafte Komplikationen hatten deren Entfernung davor immer wieder verhindert.

Einen weiteren Rückschlag musste Fischer hinnehmen, als sie erfuhr, dass ihre gespaltenen Wadenbeinknochen nicht wie geplant zusammengewachsen waren und dies nach Auskunft der Ärzte auch nie mehr geschehen werde.

Die komplette Last tragen nun die beiden Schienbeine. Da dort alles wie geplant verknöchert sei, entschied sich Theresia Fischer jetzt dafür, die Metallstäbe zu entfernen, denn sie hätten ihr in der Vergangenheit immer wieder Probleme bereitet.

