Ansreen Bukhari suchte Hilfe bei ihrer Tochter, nachdem ihr ehemaliger Liebhaber sie mit einem Sextape erpressen wollte. Leicestershire Police

In der britischen Stadt Leicester ist am Freitag eine Influencerin zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil sie die Ex-Affäre ihrer Mutter in eine tödliche Falle lockte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Januar 2022 beendete Ansreen Bukhari (46) aus Leicester ihre Liebesgeschichte mit Saqib Hussain (21).

Saqib Hussain erpresste Ansreen Bukhari daraufhin mit einem Sextape. Er drohte, das Video Bukharis Mann zu schicken.

Ansreen Bukhari holte sich Hilfe bei ihrer Tochter, TikTokerin Mahek (24). Diese stiftete Komplizen zu einer tödlichen Auto-Jagd auf Saqib Hussain an. Mehr anzeigen

Diese Geschichte könnte aus einer erfolgreichen True-Crime-Serie stammen. Doch der Fall Bukhari ist kein ausgedachter Plot, sondern real und beschäftigt die englische Justiz.

Als Ansreen Bukhari (46) aus dem englischen Leicester ihre Liebesgeschichte mit Saqib Hussain (21) beendet, wird dieser sauer.

Er droht, ein Sexvideo Bukharis Ehemann zukommen zu lassen. Da holt sich Ansreen Bukhari Hilfe bei ihrer Tochter Mahek (24), einer Influencerin.

Ansreen Bukhari suchte Hilfe bei ihrer Tochter, nachdem ihr ehemaliger Liebhaber sie mit einem Sextape erpresst hatte. Leicestershire Police

Mahek lockt den Liebhaber mit Vorwand in die Falle

Am. 11. Februar 2022, einen Monat nach dem Liebes-Aus später, lockt die Influencerin Mahek den ehemaligen Liebhaber ihrer Mutter unter einem Vorwand zu einem Treffen.

Englischen Medienberichten zufolge verspricht sie ihm dreitausend Pfund, zirka 3 300 Franken. Jenes Geld, das er für die Dates mit der Mutter ausgegeben hat, es soll eine Art Wiedergutmachung sein.

In der gleichen Zeit organisiert Mahek mehrere Leute, die Saqib Hussain angreifen sollen.

Saqib nimmt einen gleichaltrigen Freund zum Treffen mit. Schnell riechen sie die Falle. Sie sehen mehrere Vermummte in zwei Autos. Es kommt zu einer wilden Verfolgungsjagd.

Die Verfolger rammen den Skoda der beiden Männer mehrmals. Dann kommen sie von der Strasse ab, das Auto prallt gegen einen Baum und geht in Flammen auf. Sie kommen beim Unfall ums Leben.

Richter: «Eines der bewegendsten und erschütterndsten Beweisstücke, das je vor Gericht gehört wurde»

Bei der Urteilsverkündung am Leicester Crown Court wird im Gerichtssaal der Notruf von Saqib vorgespielt, berichtet «The Sun».

Richter Timothy Spencer sagt am Freitag, der Notruf sei «eines der bewegendsten und erschütterndsten Beweisstücke, das je vor Gericht gehört wurde.»

Richter zu Mahek: «Ihr Ruhm hat dazu geführt, dass sie völlig von sich besessen sind»

Richter Spencer richtet während des Prozesses sein Wort auch an Influencerin Mahek, die auf Instagram fast 40 000 Follower*innen hat: «Ihr geschmackloser Ruhm während Ihrer Karriere als Influencerin hat dazu geführt, dass Sie völlig von sich selbst besessen sind.»

Die Haftstrafen

Influencerin Mahek Bukhari muss mindestens 31 Jahre und 8 Monate im Gefängnis verbringen, also lebenslange. Auf Mord steht in Grossbritannien grundsätzlich lebenslange Haft. Die Mutter, Ansreen Bukhari, ist zu 26 Jahren und 9 Monate verurteilt worden, schreibt «Bild.de».

Die beiden Komplizen der Auto-Jagd sind ebenfalls wegen Doppelmordes verurteilt worden. Sie sind zu mindestens 36 beziehungsweise 26 Jahren Haft verurteilt worden. Zwei Männer und eine Frau in dem zweiten Auto wegen Totschlags zu 11 bis knapp 15 Jahren.

Ein achter Angeklagter wurde freigesprochen.

Mehr Videos aus dem Ressort