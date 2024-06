«House of the Dragon» Premiere Matt Smith spielt die listige Figur Daemon Targaryen. Im Interview spricht er darüber, wie er mit Fans interagiert – und wie schwer die Rüstung tatsächlich ist. Bild: IMAGO/Future Image Die meiste Zeit trägt Daemon seine Rüstung, die «verdammt unbequem ist», wie Smith sagt. Bild: HBO Fabien Frankel duelliert sich in «House of the Dragon» mit Matt Smith – also ihre Figuren Criston Cole und Daemon Targaryen. Bild: IMAGO/FAMOUS Auch er trägt eine komplexe Rüstung, die «zwar Plastik ist», aber ein gewisses Gewicht kommt da trotzdem zusammen. Bild: HBO Eve Best verkörpert Rhaenys Targaryen. Sie ist die TV-Gattin von Corlys Velaryon ... Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire ... er wird von Steve Toussaint gespielt. Sie sind im echten Leben gut befreundet und sagen, das habe ihre TV-Beziehung bestärkt. Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire Corlys Velaryon und Rhaenys Targaryen sind eines der stärksten Paare in «House of the Dragon». Trotz vieler Schicksalsschläge bleiben sie einander treu. Bild: HBO «House of the Dragon» Premiere Matt Smith spielt die listige Figur Daemon Targaryen. Im Interview spricht er darüber, wie er mit Fans interagiert – und wie schwer die Rüstung tatsächlich ist. Bild: IMAGO/Future Image Die meiste Zeit trägt Daemon seine Rüstung, die «verdammt unbequem ist», wie Smith sagt. Bild: HBO Fabien Frankel duelliert sich in «House of the Dragon» mit Matt Smith – also ihre Figuren Criston Cole und Daemon Targaryen. Bild: IMAGO/FAMOUS Auch er trägt eine komplexe Rüstung, die «zwar Plastik ist», aber ein gewisses Gewicht kommt da trotzdem zusammen. Bild: HBO Eve Best verkörpert Rhaenys Targaryen. Sie ist die TV-Gattin von Corlys Velaryon ... Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire ... er wird von Steve Toussaint gespielt. Sie sind im echten Leben gut befreundet und sagen, das habe ihre TV-Beziehung bestärkt. Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire Corlys Velaryon und Rhaenys Targaryen sind eines der stärksten Paare in «House of the Dragon». Trotz vieler Schicksalsschläge bleiben sie einander treu. Bild: HBO

An der Premiere der zweiten Staffel in London sprach blue News mit den Stars von «House of the Dragon». An einem Roundtable nahmen die unzähligen Mitglieder*innen des Hauses Targaryen Platz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die zweite Staffel von «House of the Dragon» hatte mit 7,8 Millionen Zuschauer*innen eine solide Premiere, trotz geringerer Zahlen als die erste Staffel.

Eve Best und Steve Toussaint loben ihre starke TV-Beziehung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit, die auch ihre Freundschaft am Set widerspiegelt.

Matt Smith und Fabien Frankel betonen die Herausforderung der schweren und unbequemen Rüstungen, während sie die Zusammenarbeit mit talentierten Kolleg*innen und die gemischten Reaktionen der Fans schätzen. Mehr anzeigen

Die Premiere der zweiten Staffel von «House of the Dragon» hat zwar weniger Publikum angezogen als noch die erste Staffel, doch mit 7,8 Millionen Zuschauer*innen muss sich die Fortsetzung der Serie definitiv nicht verstecken.

blue News hat beim Besuch in London die Stars des «Game of Thrones»-Spin-offs nicht nur auf dem roten Teppich getroffen, sie gaben auch gut gelaunt Auskunft an einem Roundtable-Interview mit internationaler Presse.

«House of the Dragon»

Eve Best und Steve Toussaint spielen in «House of the Dragon» das Ehepaar Rhaenys Targaryen und Corlys Velaryon. Es ist immer schwierig, eine Beziehung überzeugend darzustellen – glücklicherweise ist jene allerdings eine der liebenswürdigsten der ganzen Serie.

Best und Toussaint sind froh, ist ihre TV-Beziehung so unerschütterlich: «Es ist, als würde ich mich in ein bequemes Sofa fallen lassen. Ich fühle mich sicher mit ihm als Schauspieler und als TV-Gatte», sagt Eve Best. «Gerade auch, weil wir in der ersten Staffel mit so viel Trauer bombardiert worden sind. Wir haben Enkelkinder, Kinder, Geschwister verloren – die Beziehung zwischen Rhaenys und Corlys blieb aber stets stark.»

Steve Toussaint geht sogar noch einen Schritt weiter: «Unsere TV-Ehe reflektiert unsere Freundschaft auf dem Set, ich fühle mich am wohlsten, wenn ich mit Eve schauspielern kann.»

«Nein, es ist Plastik»

Im Gegensatz zu Best und Toussaint sind Matt Smith («Doctor Who») und Fabien Frankel in «House of the Dragon» Rivalen. Im Interview sprechen sie beide mehr darüber, wie glücklich sie sich schätzen, mit unzähligen talentierten Menschen zusammenarbeiten zu dürfen.

Der schwierigste Teil des Jobs sei aber definitiv die Rüstung: «Ich wünschte, ich könnte sagen, die Rüstung ist aus Metall – aber nein, es ist Plastik. Schwer ist sie trotzdem!», sagt Frankel. Smith fällt ihm ins Wort und sagt: «Und verdammt, ist sie unbequem!».

Interessant ist auch jeweils die Fan-Interaktion, je nach Erfolg einer Serie natürlich auch. Da erzählt Matt Smith von «sehr lieben und motivierenden» Fans, aber auch: «Manche Menschen können halt ‹Game of Thrones› nicht loslassen, manche Menschen finden das ganze Genre nicht gut, aber grundsätzlich finde ich, wir holen das Maximum aus der Show heraus.»

Wie sich die zweite Staffel von «House of the Dragon» weiterentwickelt, kannst du jeden Montag mit einer neuen Folge auf blue Premium sehen.

