Morgen startet «House of the Dragons»: Wir haben die Stars gefragt, weshalb ihr es gucken sollt blue News war an der Premiere von «House of the Dragon» in London. Warum man die zweite Staffel schauen muss, verraten die Stars der Hitserie im Video. 13.06.2024

blue News war an der Premiere von «House of the Dragon» in London. Warum man die zweite Staffel schauen muss, verraten die Stars der Hitserie im Video.

Yannik Tschan, Timo Hauke, Jamila Rota Fabienne Kipfer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Warten hat bald ein Ende: «House of the Dragon» geht in die zweite Staffel.

Die Serie spielt rund 200 Jahre vor der preisgekrönten Fantasy-Saga «Game of Thrones»

blue News war an der Premiere in London und hat mit den Stars am Red Carpet gesprochen.

Der Serienhit des Jahres «House of the Dragon» ist ab dem 17. Juni bei blue Premium verfügbar. Mehr anzeigen

Als Prequel zu «Game of Thrones» hat die Serie bereits eine riesige Fangemeinde aufgebaut, die nun gespannt auf die Fortsetzung der Geschichte der Targaryen-Dynastie blickt.

«House of the Dragon» auf blue Premium Die zweite Staffel von «House of the Dragon», dem Serienhit des Jahres, ist ab 17. Juni 2024 auf blue Premium verfügbar. Jeden Montag gibt es eine neue Folge. Damit du dich auf den Staffelstart vorbereiten kannst, gibt es bereits jetzt die erste Staffel und alle Staffeln von «Game of Thrones» auf blue Premium zu sehen.

Die neue Serie, die als Prequel zu «Game of Thrones» fungiert, hat bereits im Vorfeld für reichlich Aufsehen gesorgt.

blue News war an der Premiere in London und hat mit dem Cast gesprochen.

Im Video erzählen die Schauspielerinnen und Schauspieler, was die Fans erwartet und warum man sich die Serie unbedingt anschauen muss.

Mehr zur zweiten Staffel