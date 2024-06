«House of the Dragon»: Diese traumhaften Drehorte kannst du auch besuchen Unzählige Orte in England sind zum Setting für die Fantasy-Welt von «House of the Dragon» geworden – so zum Beispiel Cornwall. Die dazugehörige Insel könnte dafür nicht besser geeignet sein. Bild: imago stock&people Darauf befindet sich nämlich das Schloss mit Namen St. Michaels Mount. Es stammt aus dem 12. Jahrhundert. In der Serie wird es als Residenz vom Haus Velaryon verwendet. Bild: imago/robertharding In der Grafschaft Cornwall befindet sich Holywell Bay, ein relativ kleiner Strandabschnitt an der Küste zum Atlantik. Bild: IMAGO/Panthermedia Was fast schon wie ein KI-Bild aussieht, ist tatsächlich real: Hartland Quay liegt im südwestlichen Teil von England, an der Atlantikküste von Devon. Bild: IMAGO/Panthermedia Ebenfalls in England befindet sich das fiktive «Tal von Arryn». Die Grünfläche gehört zum Bezirk Derbyshire, das dortige Dorf heisst Castleton und liegt im Zentrum von Grossbritannien, im Osten von Liverpool. Bild: IMAGO/Panthermedia Die Stadt Cáceres im Südwesten Spaniens diente schon in «Game of Thrones» – und nun in «House of the Dragon» – als Kulisse für King's Landing. Die Ortschaft mit rund 100'000 Wohnenden ist UNESCO Kulturerbe und verbindet Architektur verschiedener Kulturen: Römisch, Islamisch, Gotisch und auch jene der italienischen Renaissance. Bild: IMAGO/Zoonar Wer sich aufgrund von «GoT» noch an Pentos erinnern kann, der Person kommt diese Festung bekannt vor. Das Castillo de La Calahorra dient in «House of the Dragon» als Anwesen des Hauses Targaryen. Bild: IMAGO/Panthermedia Auch Portugal war Drehort für «House of the Dragon»: Monsanto dient als ursprüngliche Heimat der Targaryens – die Vulkaninsel Dragonstone. Bild: IMAGO/Panthermedia «House of the Dragon»: Diese traumhaften Drehorte kannst du auch besuchen Unzählige Orte in England sind zum Setting für die Fantasy-Welt von «House of the Dragon» geworden – so zum Beispiel Cornwall. Die dazugehörige Insel könnte dafür nicht besser geeignet sein. Bild: imago stock&people Darauf befindet sich nämlich das Schloss mit Namen St. Michaels Mount. Es stammt aus dem 12. Jahrhundert. In der Serie wird es als Residenz vom Haus Velaryon verwendet. Bild: imago/robertharding In der Grafschaft Cornwall befindet sich Holywell Bay, ein relativ kleiner Strandabschnitt an der Küste zum Atlantik. Bild: IMAGO/Panthermedia Was fast schon wie ein KI-Bild aussieht, ist tatsächlich real: Hartland Quay liegt im südwestlichen Teil von England, an der Atlantikküste von Devon. Bild: IMAGO/Panthermedia Ebenfalls in England befindet sich das fiktive «Tal von Arryn». Die Grünfläche gehört zum Bezirk Derbyshire, das dortige Dorf heisst Castleton und liegt im Zentrum von Grossbritannien, im Osten von Liverpool. Bild: IMAGO/Panthermedia Die Stadt Cáceres im Südwesten Spaniens diente schon in «Game of Thrones» – und nun in «House of the Dragon» – als Kulisse für King's Landing. Die Ortschaft mit rund 100'000 Wohnenden ist UNESCO Kulturerbe und verbindet Architektur verschiedener Kulturen: Römisch, Islamisch, Gotisch und auch jene der italienischen Renaissance. Bild: IMAGO/Zoonar Wer sich aufgrund von «GoT» noch an Pentos erinnern kann, der Person kommt diese Festung bekannt vor. Das Castillo de La Calahorra dient in «House of the Dragon» als Anwesen des Hauses Targaryen. Bild: IMAGO/Panthermedia Auch Portugal war Drehort für «House of the Dragon»: Monsanto dient als ursprüngliche Heimat der Targaryens – die Vulkaninsel Dragonstone. Bild: IMAGO/Panthermedia

Die Schauplätze von «House of the Dragon» sind mindestens genauso atemberaubend wie jene von «Game of Thrones». Für die Erfolgsserie reiste die Crew an die schönsten Orte Europas.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Für die beste Kulisse reisen unzählige Filmcrews jährlich über den gesamten Globus.

Für «Game of Thrones» wie auch «House of the Dragon» haben sich die Macher beim US-Sender HBO die schönsten Plätze Europas ausgesucht.

Hier findest du einen Überblick und eventuell ein nächstes Ausflugsziel für die ganze Familie.

Es ist fast schon normal – oder zumindest verständlich –, dass sich die Location-Verantwortlichen bei Fantasy-Projekten die absolut schönsten Orte der Welt aussuchen.

Darum wurde beispielsweise «Lord of the Rings» auch komplett in Neuseeland gedreht.

Dank «Game of Thrones» hat unter anderem Kroatien mit der Stadt Dubrovnik dick vom Hype der Serie profitieren können. Für die Kulisse von «House of the Dragon» reiste die Crew grösstenteils nach England und fand die perfekten Drehorte für ihre Drachenfestungen.

