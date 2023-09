Ballt die Faust: Carlos Alcaraz Keystone

Titelverteidiger Carlos Alcaraz wird auch bei seinem zweiten Auftritt am US Open 2023 in New York kaum gefordert. Die wichtigsten Fakten zum vierten Turniertag im Überblick.

Alcaraz ohne Probleme

Nach Novak Djokovic schafft auch Titelverteidiger Carlos Alcaraz am US Open problemlos den Einzug in die 3. Runde. Der Weltranglistenerste tat sich im Duell mit dem Südafrikaner Lloyd Harris (ATP 177) einzig im dritten Satz schwer, als er das einzige Break der Partie kassierte. Doch Alcaraz reagierte umgehend mit dem Rebreak und gewann letztlich souverän 6:3, 6:1, 7:6 (7:4). In der nächsten Runde bekommt es der 20-jährige Spanier mit dem Briten Daniel Evans (ATP 28) zu tun.

Zverev beisst sich durch

Auch der Deutsche Alexander Zverev (ATP 12) hat die 3. Runde erreicht. Allerdings musste der US-Open-Finalist von 2020 im Duell mit seinem Landsmann Daniel Altmaier Schwerstarbeit verrichten, um sich in vier Sätzen und fast vier Stunden durchzusetzen. Am Ende hiess es 7:6 (7:1), 3:6, 6:4, 6:3 zugunsten des Olympiasiegers, der in der nächsten Runde auf Grigor Dimitrov (ATP 19) trifft. Der Bulgare liess Andy Murray (ATP 37) im ersten Aufeinandertreffen seit fast sieben Jahren keine Chance. Der dreifache Grand-Slam-Turniersieger musste sich im Duell zweier Routiniers 3:6, 4:6, 1:6 geschlagen geben.

Sabalenka erfüllt Pflicht

Aryna Sabalenka behält sich die Möglichkeit offen, ab übernächster Woche erstmals an der Spitze der Weltrangliste zu stehen. Die Weltnummer 2 zog mit einem lockeren 6:3, 6:2-Sieg gegen die Britin Jodie Burrage in die 3. Runde ein. Als nächstes trifft Sabalenka auf die Französin Clara Burel (WTA 62), die die an Nummer 25 gesetzte Tschechin Karolina Pliskova überraschend klar mit 6:4, 6:2 eliminierte. Sabalenka wird dann die Nummer 1, wenn die Titelverteidigerin Iga Swiatek in New York nicht eine Runde weiter kommt als die Belarussin.

sda