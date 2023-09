Novak Djokovic musste härter als erwartet kämpfen Keystone

Novak Djokovic, der nach dem US Open wieder die Nummer 1 der Welt sein wird, zeigt einmal mehr seine Kämpferqualitäten.

Der 36-jährige Serbe verlor gegen Landsmann Laslo Djere (ATP 38) die ersten zwei Durchgänge jeweils 4:6, ehe er aufdrehte und nur noch fünf Games abgab, drei davon im letzten Satz, in dem er beim Stand von 5:3 einen Breakball abwehrte. Djokovic trifft nun auf den Kroaten Borna Gojo (ATP 105), der sich wie der Berner Dominic Stricker durch die Qualifikation gekämpft hat und ebenfalls zum ersten Mal an einem Grand-Slam-Turnier in den Achtelfinals steht.

sda