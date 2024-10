Dominic Stricker muss ein weiteres Mal pausieren Keystone

Dominic Stricker erleidet zweieinhalb Wochen vor Beginn der Swiss Indoors in Basel erneut einen Rückschlag. Der 22-jährige Berner muss am ATP-Challenger-Turnier in Tiburon, Kalifornien, aufgeben.

SDA

Stricker führte in der Erstrundenpartie gegen den Einheimischen J.J. Wolf im ersten Satz 5:3, ehe er den Platz unter Tränen verliess. Der Grund für seine Aufgabe war zunächst nicht bekannt.

Stricker erlebt 2024 eine Saison zum Vergessen. Aufgrund von Rückenschmerzen konnte der Juniorensieger des French Open 2020 erst Anfang Juni sein erstes Turnier bestreiten.

Trotz Weltranglisten-Position 328 hat Sticker seinen Startplatz an den Swiss Indoors (19. bis 27. Oktober) auf sicher. Er profitiert wie Stan Wawrinka von einer Wildcard.

sda