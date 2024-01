Ersten Test bestanden: Holger Rune, der neu von Severin Lüthi trainiert wird Keystone

Der Däne Holger Rune muss im ersten Grand-Slam-Spiel mit dem Schweizer Coach Severin Lüthi an seiner Seite härter kämpfen als ihm wohl lieb war. Die wichtigsten Fakten des 3. Turniertages.

Der Weltranglisten-Achte und kürzliche Finalist in Brisbane brauchte fast dreieinhalb Stunden, um den hartnäckigen japanischen Linkshänder Yoshihito Nishioka (ATP 61) in vier Sätzen abzuschütteln. Der 20-jährige Jungstar durfte in der grossen Rod Laver Arena zum Racket greifen. Am US Open hatte er sich noch öffentlich beklagt, dass er für seine Erstrundenpartie auf den Nebenplatz 5 verbannt wurde – und prompt verloren.

Nummer 1 Swiatek übersteht harten Test

Wie erwartet einen harten Test bestehen musste im Frauenfeld die Nummer 1 Iga Swiatek. Die Polin setzte sich gegen die wieder erstarkte Sofia Kenin, Australian-Open-Siegerin vor vier Jahren, 7:6 (7:2), 6:2 durch. Einfacher wird es nicht zwingend. In der 2. Runde trifft Swiatek auf Danielle Collins, die Finalistin von 2022. Diese gewann in drei Sätzen gegen Angelique Kerber, den Champion von 2016. Die Deutsche gibt nach einer Babypause ein trotz der Niederlage viel versprechendes Comeback.

sda