Geschafft: Carlos Alcaraz ballt die Faust Keystone

Carlos Alcaraz macht einen weiteren Schritt zur angestrebten erfolgreichen Titelverteidigung beim US Open.

Der 20-jährige Spanier setzte sich ohne grössere Mühe 6:3, 6:3, 6:4 gegen den italienischen Überraschungsmann Matteo Arnaldi durch. Dieser stand in New York bei seiner dritten Grand-Slam-Teilnahme überhaupt erstmals in den Achtelfinals. Nun kommen auf den Spanier heiklere Aufgaben zu. Alcaraz trifft in den Viertelfinals auf Alexander Zverev oder Jannik Sinner.

Die Amerikanerin Madison Keys, Weltranglisten-17. und Finalistin von 2017, deklassierte die stärker eingestufte Landsfrau Jessica Pegula 6:1, 6:3. Keys, die seit ihrem Halbfinal-Einzug 2018 in Flushing Meadows nicht mehr über die Achtelfinals hinausgekommen war, trifft nun in den Viertelfinals auf die Tschechin Marketa Vondrousova, die Siegerin des diesjährigen Turniers in Wimbledon.

