Monica Kissling: «In der Liebe erwartet dich ein Wechselbad der Gefühle»

Monica Kissling, Astrologin: «Im Juni gibt es wenig Verbindlichkeiten» Astrologin Monica Kissling alias Madame Etoile hat in die Sterne geschaut und verrät im Video, was diese in den nächsten Wochen für dich bereithalten. 16.05.2024

Die Liebessterne wären eigentlich in Flirtlaune, doch es gibt Widerstände. Auch im Beruf ist nicht ganz klar, wohin die Reise geht. Im Monat Juni können sich aber auch vielversprechende Perspektiven eröffnen.

Monica Kissling Bruno Bötschi

Der Juni ist ein sehr bewegter Monat, der im Zeichen der Zwillinge viel Neues bringt: neue Bekanntschaften, neue berufliche Möglichkeiten, neue persönliche Zielsetzungen.

Angesichts der vielen sich bietenden Möglichkeiten fällt die Wahl aber oft schwer. Sich verbindlich festzulegen, ist ohnehin nicht Sache der Zwillinge. Dieses veränderliche Sternzeichen liebt die Abwechslung und hält sich gern verschiedene Optionen offen.

Dies wird jedoch nicht immer möglich sein, denn der Planet Saturn macht Druck:

Er dominiert den neuen Mondzyklus ab dem 6. Juni. Das kann heissen, dass Entscheidungen trotz fehlender Klarheit gefällt werden müssen.

Widersprüchliche Bedürfnisse

Auch das widersprüchliche Duo Neptun und Lilith sorgt im Juni für Ambivalenz. Immer wieder melden sich Bedürfnisse und Vorstellungen, die sich gegenseitig ausschliessen – zum Beispiel der Wunsch nach verbindlicher Nähe und der Wunsch nach Distanz.

Dies führt zu inneren Spannungen und bedeutet für den zwischenmenschlichen Bereich eine Herausforderung.

Für Verwirrung sorgen auch die Kommunikationssterne, die oft doppeldeutig sind. Unausgesprochene Hoffnungen oder Ängste verstecken sich zwischen den Zeilen. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass unterschwellige Botschaften fehlinterpretiert werden.

Vielversprechende Perspektiven

Doch es gibt auch richtig gute Neuigkeiten. Der Monat beginnt heiter und unbeschwert. Jupiter, der traditionelle Glücksplanet, befindet sich nun in den Zwillingen und bringt dort vielversprechende Entwicklungen in Gang.

So heisst es: Ideen austauschen, dich inspirieren lassen, neues ausprobieren, gemeinsame Projekte entwickeln.

Jupiter beflügelt auch deine Reiselust, so dass du entweder spontan losziehst oder schon mal grosse Pläne machst.

Zur Person: Monica Kissling blue News Monica Kissling alias Madame Etoile ist seit 1985 als Astrologin in eigener Praxis in Zürich tätig, wo sie Beratungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Sie ist regelmässig in Printmedien, Radio und TV präsent. Darüber hinaus hält sie Referate und leitet Visionstage und Retreats sowie Workshops zu Zeitqualität, Zeitwahrnehmung und Zeitkompetenz. Seit 2019 ist Monica Kissling Präsidentin des Schweizer Astrologenbundes (SAB).

Persönlichkeitsentwicklung und Weiterbildung stehen ebenfalls sehr hoch im Kurs. Wo liegen deine Interessen? Wo fehlt dir noch Wissen?

Packe deine Chance

Am 3. Juni bildet sich eine vielversprechende harmonische Konstellation zwischen Jupiter und Pluto. Sie bietet optimale Voraussetzungen, um deine Ideen zu präsentieren, denn es lassen sich nun einflussreiche Partner finden. Wer könnte dein Projekt unterstützen?

Den 3. und 4. Juni kannst du für Präsentationen aller Art nutzen. Dabei darfst du ruhig etwas grösser denken. Zeige dich selbstbewusst und weise auf das Potenzial deiner Ideen hin.

Sehr günstig sind diese Tage auch, um selber in ein nachhaltiges Projekt zu investieren oder dein Portfolio anzupassen.

Was willst du bewirken?

Vor allem Zwillinge, Waagen und Wassermänner der 1. Dekade bekommen Chancen, sich persönlich weiterzuentwickeln. Vielleicht steht eine Beförderung an, oder es bietet sich die Möglichkeit, eine Zeit lang im Ausland zu arbeiten.

Die anderen Sternzeichen dürfen sich jetzt ebenfalls fragen, wo sie ihren Einfluss geltend machen können. Wo kannst du persönlich etwas bewirken? Nutze deine Möglichkeiten!

Und nutze die Macht der Gedanken: Sie bestimmen die Zielrichtung.

Charme spielen lassen

Anfang Juni erwartet dich eine weitere schöne Konstellation: Die Sonne und die Venus tanzen miteinander am Himmel. So kannst du dich jetzt im besten Licht präsentieren und deinen Charme spielen lassen.

Du kannst neue Geschäftspartner finden oder die hyperaktiven Flirtsterne zum Anbändeln mit einer neuen Liebe nutzen. Komplimente und wertschätzende Äusserungen öffnen dir jetzt so manche Tür.

Unangenehmer Stimmungswechsel

Am Wochenende vom 8./9. Juni tritt leider der Spielverderber Saturn auf den Plan. So ist manches Vergnügen von kurzer Dauer.

Saturn zwingt zum genaueren Hinschauen und findet immer ein Haar in der Suppe. Wo du gerade eben noch grosse Möglichkeiten gesehen hast, siehst du nun die Probleme.

Günstige Tage im Juni 2024 3. bis 5. Juni: Wirkungsvolle Kommunikation, Überzeugungskraft, machtvolle Partner finden, nachhaltige Projekte starten, Einfluss nehmen können, künstlerische Erfolge, guter Instinkt, wichtige Erkenntnisse, inspirierende Bekanntschaften, prickelnde Flirts (Jupiter Trigon Pluto, Merkur Sextil Neptun und Trigon Jupiter-Pluto, Sonne Konjunktion Venus und Sextil Mondknoten). Mehr anzeigen

Es kommt zu Verstimmungen, weil du oder deine Mitmenschen mit gewissen Dingen unzufrieden sind und Kritik üben. Auch Selbstkritik gehört zum Repertoire von Saturn. Sei nicht zu streng mit dir und anderen, und sei zurückhaltend mit Vorwürfen.

Zeige Wertschätzung

In Zeiten wie diesen ist eine wertschätzende Haltung besonders wichtig. Beziehungen zu Menschen, die dir wichtig sind, solltest du jetzt besonders pflegen. Sage Danke für das, was andere für dich tun. Und zeige ehrliches Interesse an deren Befindlichkeit.

Small Talk ist unter dem tiefgründigen Saturn gerade nicht angesagt. Floskeln können gar zu Blockaden führen. Auch du selber wirst dich abgrenzen, wenn du merkst, dass andere nur oberflächlich an dir interessiert sind.

Beziehungen klären

Mit dem Zwillinge-Neumond beginnt am 6. Juni ein neuer Mondzyklus. Dieser Neumond wird von der Liebesgöttin Venus begleitet, sodass sich in den nächsten Tagen und Wochen fast alles um Beziehungen dreht.

Die Liebessterne wären eigentlich in Flirtlaune, doch Saturn bringt Widerstände ins Spiel. Leicht wird es also nicht. Neue Bekanntschaften brauchen Zeit, um sich zu entwickeln. Und manche finden ein schnelles Ende, weil die Bedürfnisse zu unterschiedlich sind.

Zwillinge-Neumond vom 6. Juni 2024. Monica Kissling

Störfaktoren beseitigen

Im Alltag und Beruf dürfte es in nächster Zeit da und dort klemmen. Bei neuen Projekten lauern Anfangsschwierigkeiten, im schlimmsten Fall kommt es zu einem Fehlstart.

So geht es jetzt darum, Störfaktoren zu orten und zu beheben. Prüfe, wie du Projekte zum Fliegen bringen kannst. Achte vor allem auf die Finanzen, denn sie könnten der Grund für Probleme sein.

Prüfe auch, was nicht verändert werden muss, sondern im Gegenteil gestärkt werden darf. Was ist gut, so wie es ist?

Prioritäten setzen

Im Zeichen der vielseitig interessierten Zwillinge bist du offen für alles Mögliche, verzettelst dich aber leicht. Saturn fordert jetzt die Konzentration auf das Wesentliche.

Setze Prioritäten. Mach lieber weniger, das aber gründlich. Und bringe es auch zu Ende. Lass dir genug Zeit und gehe Neues in Ruhe an, das schont die Nerven.

Saturn nimmt etwas Schwung und Leichtigkeit aus deinen Vorhaben. So kannst du jetzt nichts leichtfertig machen. Sei im geschäftlichen Bereich gut vorbereitet. Informiere dich sorgfältig und denke Projekte gründlich durch.

Sammle deine Kräfte

Ganz wichtig ist jetzt auch, dass du deine Kräfte sammelst. Unter den aktivistischen Sternen der vergangenen Wochen hast du dich vielleicht verausgabt.

Ab dem 9. Juni läuft der Energieplanet Mars durch den Stier, und du solltest ein gemächlicheres Tempo anschlagen.

Stärke deine eigenen körperlichen Kräfte, indem du nicht ständig ans Limit gehst, sondern dir Zeit zum Entspannen, Geniessen und Regenerieren nimmst.

Ernähre dich gesund

Achte auch darauf, dass du gesunde und frische Nahrung zu dir nimmst anstelle von Fertigprodukten. Was du deinem Körper zuführst, ist essenziell für dein Wohlbefinden. Dies ist eine gute Zeit, um deine Ernährung umzustellen.

Achte gut auf deinen Energiehaushalt. Was raubt dir Energie, und was stärkt dich? Welches sind deine Kraftquellen im Alltag?

Machtkämpfe und Blockaden

Vom 10. bis 12. Juni kann es hart auf hart gehen. Mars steht im Spannungsfeld des Machtplaneten Pluto, was auf heftige Konfrontationen deutet, vor allem im beruflichen Bereich. Dazu kommt eine schwierige Konstellation des Kommunikationsplaneten Merkur, die Kritik und Vorwürfe erwarten lässt.

Gespräche könnten nun nachhaltig gestört werden. Sturheit und Unnachgiebigkeit verhindern Kompromisse. Wenn kein konstruktiver Dialog möglich ist, empfiehlt sich eine Gesprächspause.

Konflikte lösen statt befeuern

Wut kann sich jetzt sehr heftig entladen. Nicht nur bei denen, die sowieso immer auf die Barrikaden steigen, sondern gerade bei Menschen, die sich bisher zurückgehalten haben.

Wer aus Höflichkeit oder Angst vor Konflikten nichts gesagt hat, dem platzt plötzlich der Kragen. So können friedliebende Zeitgenossen plötzlich zu Furien werden.

Achte darauf, dass du selber keine Frustrationen anstaust. Schlucke den Ärger nicht, sondern sage möglichst direkt, wenn etwas für dich nicht stimmig ist. So vermeidest du Überreaktionen.

Liebe lässt sich nicht erzwingen

Auch in Liebesbeziehungen baut sich vom 8. bis 16. Juni Druck auf. Die Venus läuft durch das Spannungsfeld von Saturn und Lilith, was zu Unzufriedenheit und Vorwürfen verleitet. Kommen dann noch Forderungen dazu oder wird gar ein Ultimatum gestellt, kann dies zu einer Eiszeit in Beziehungen führen.

Für einen Partner kann es plötzlich zu viel werden. Rückzug und Funkstille sind die Folgen. Achte darauf, geliebte Menschen nicht unter Druck zu setzen und zu bedrängen. Und sei bereit, einen Moment des Rückzugs zu ertragen.

Abrupte Wendungen

Am 16. Juni befinden sich sowohl die Venus als auch Merkur im Spannungsfeld von Lilith. Das kann zu Misstönen in Herzensbeziehungen und zu plötzlichen Gefühlswendungen führen. Die Beziehungssterne sind jetzt sehr unberechenbar.

Unerwartete Distanzierung ist ebenso möglich wie forsches Annähern, das eine fordernde Komponente hat. Lilith bringt ambivalente, wechselhafte Gefühle, die Verwirrung auslösen: bei dir selber oder bei deinem Gegenüber.

Auf Distanz zu Gefühlen

Möglich ist auch, dass du jetzt wie abgekoppelt bist von deinen Gefühlen, sodass du nicht mehr wahrnimmst, was in deinem Inneren vorgeht oder was dein Gegenüber fühlt.

So kann es hilfreich sein, heute nicht deinem spontanen Impuls zu folgen, sondern ambivalente und verwirrende Gefühle erst mal wahrzunehmen – und auch auszuhalten.

Finde Klarheit über deine Gefühle und Bedürfnisse, bevor du in einen Dialog trittst. Und lass dann dein Herz sprechen. So kannst du das Eis zum Schmelzen bringen.

Unklarheit und Verwirrung

Vom 17. bis 20. Juni folgt eine Zeit grösserer Verwirrung, was unter anderem auf Missverständnissen basiert. Botschaften von anderen Menschen werden sehr oft fehlinterpretiert.

Bevor du wichtige Vereinbarungen unterschreibst, gibt es noch einiges zu klären. Das kann sich bis Ende Juni hinziehen. Forciere nichts, die Gefahr von Täuschungen ist zurzeit sehr gross. Und was heute gilt, kann morgen wieder anders sein.

Gerüchte und Desinformation

Zudem könnte es in der zweiten Monatshälfte heftig brodeln in der Gerüchteküche, wobei auch falsche Anschuldigungen und üble Nachrede zum Zug kommen können, ebenso «alternative Fakten» oder gezielte Desinformation.

Herausfordernde Tage im Juni 2024 8./9. Juni: Widerstände, Blockaden, Kritik, Unzufriedenheit, Probleme in der Liebe, Zurückweisungen, Minderwertigkeitsgefühle (Venus Quadrat Saturn, Sonne Quadrat Saturn).

11./12. Juni: Machtkämpfe, Eskalation von Konflikten, «Alles oder Nichts»-Haltung, Sturheit, Unnachgiebigkeit, Rücksichtslosigkeit, Schuldzuweisungen (Mars Quadrat Pluto, Merkur Quadrat Saturn).

16./17. Juni: Misstöne, Missverständnisse, Doppelbotschaften, kompromisslose Forderungen, Ultimaten, falsche Hoffnungen, Enttäuschungen, Irritation, ausufernde Fantasie, unstillbare Sehnsucht, Herzschmerz (Venus Quadrat Lilith, Merkur Quadrat Lilith, Merkur Konjunktion Venus Quadrat Neptun).

20. Juni: Gerüchte, Intrigen, Mobbing, Diskriminierung, rote Linien überschreiten (Sonne Quadrat Neptun, Sonne Quadrat Lilith). Mehr anzeigen

Die Gefahr von Intrigen und Betrug ist erhöht. Lass dich nicht über den Tisch ziehen. Auch Indiskretionen und Geheimdienstaktivitäten könnten für Schlagzeilen sorgen.

Hohe Ablenkbarkeit

Im beruflichen Umfeld kommt es aufgrund von Geistesabwesenheit vermehrt zu Flüchtigkeitsfehlern. Und im persönlichen Leben willst du dich vielleicht von Problemen ablenken.

Zerstreuung findest du im geselligen Kreis von Freunden oder bei der Ausübung eines Hobbys. Nicht ratsam ist hingegen die Flucht in den Alkohol oder in Drogen.

Ein launischer Sommeranfang

Am Abend des 20. Juni ist Sommersonnenwende. Die Sonne tritt jetzt ins emotionale Sternzeichen Krebs. Das verschafft dir einen tieferen Zugang zu deinen Gefühlen, doch du reagierst auch empfindlicher.

Weil die Sonne nun im Spannungsfeld von Neptun und Lilith steht, bist du hypersensibel und reagierst extrem stark auf deine Mitmenschen. Das kann zu einer wilden Fahrt auf der Achterbahn der Gefühle führen. Am 21. Juni kommt dir immerhin der gesunde Menschenverstand etwas zu Hilfe.

Aufwühlender Vollmond

Der Vollmond vom 22. Juni ist eine Einladung, dein Herz zu öffnen: für andere, aber auch für dich. Nimm deine Bedürfnisse wahr und sorge gut für dich.

In deiner Seele kann sich jetzt etwas Neues manifestieren. Doch dein Wunsch nach Sicherheit könnte verhindern, dass du dich emotional tiefer darauf einlässt. Lass dir Zeit, dich für neue Verbindungen zu öffnen.

Steinbock-Vollmond vom 22. Juni 2024. Monica Kissling

Das Kopfkino läuft auf Hochtouren

Der Steinbock-Vollmond fordert dich zudem auf, dich mit deinen Ängsten und inneren Widerständen auseinanderzusetzen.

Dabei können wiederum ambivalente oder seltsame Gefühle auftauchen, die du nicht wirklich zuordnen kannst. Es ist auch nicht leicht zu unterscheiden, ob es sich bei Bildern, die aufsteigen, um Vorahnungen handelt oder ob dir deine Fantasie einen Streich spielt und dich gewisse Dinge fest glauben lässt.

Träume und Vorahnungen

Auch in den Tagen nach dem Vollmond kann die herausfordernde Konstellation zwischen Neptun und Lilith für wirre oder wilde Träume sorgen.

Ob dein Traum etwas anzeigt, was tatsächlich passieren könnte, oder ob es nur dein Unterbewusstsein ist, das sich durch einen Traum offenbart, ist schwer zu entschlüsseln. Letztlich musst du auf deine Intuition vertrauen.

Solltest du jetzt Albträume haben, ist es wichtig, dass du ihnen nicht zu viel Macht gibst. Versuche bewusst, dich von Ängsten zu lösen. Für spezifische Probleme könnte auch eine Hypnosetherapie hilfreich sein.

Auf die innere Stimme hören

Die letzte Juni-Woche könnte generell von verwirrenden und befremdenden Ereignissen begleitet sein. Neptun, der Planet der Täuschung, steht dominant.

So siehst du vieles «verschwommen». Etwas Neues bereitet sich vor, aber es ist noch nicht klar, was genau. Horche jetzt nach innen. Spüre nach, was mehr Raum braucht in deinem Leben.

Schwierige Kommunikation

Am 28. Juni ist Halbmond, während gleichzeitig die Kommunikationssterne für Verwirrung oder für Verstimmung sorgen. Ungeschickte Äusserungen können zu seelischen Verletzungen führen.

Auch Spekulationen, Befürchtungen und eigene Unsicherheit können die Kommunikation stören. Wenn vermeintlich klärende Gespräche zu noch mehr Verwirrung führen, ist es besser, später einen neuen Anlauf zu machen.

Finde innere Klarheit

Am 29. Juni kommt Saturn, der Planet der Klärung, zum Stillstand. Auch er markiert einen Moment des Innehaltens. Vielleicht musst oder möchtest du jetzt einen Schritt zurückgehen. Was will noch aufgearbeitet werden? Und wo brauchst du mehr Sicherheit?

Das Ziel ist, dir klar zu werden über deine Bedürfnisse und Ziele. Anschliessend kannst du auch in deinem Umfeld Klarheit schaffen.

Löse Blockaden

Geduld und Gelassenheit sind jetzt wichtig. Gut möglich, dass du nun den Eindruck hast, nicht weiterzukommen. So gilt es, mögliche Widerstände und Blockaden zu orten.

Dazu ist es wichtig, die ungelösten Themen und Blockaden als Teile deiner Persönlichkeit anzuerkennen. Gefühle, die du nicht spüren wolltest oder nicht aushalten konntest, könnten den Fluss deiner Energien blockieren. Diese verdrängten Gefühle wollen jetzt erlöst werden.