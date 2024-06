Im Frühling und Sommer 2024 lieben Fashionistas ihre Denimhosen in der Nichtfarbe Weiss, wie es die schwedische Influencerin Matilda Djerf hier vormacht. Instagram/matildadjerf

Sie darf in keinem Kleiderschrank fehlen: Die Jeans ist eine echte Allrounderin und immer eine gute Wahl. Welche Farben als auch Schnitte im Sommer der letzte Schrei sind, erfährst du hier.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jeans ist ein echter Klassiker und nicht aus unseren Kleiderschränken wegzudenken.

Das Must-have lässt sich vielseitig kombinieren und passt einfach zu allem.

Hier liest du, welche Schnitte und Farben im Frühling und Sommer 2024 in sind. Mehr anzeigen

Ursprünglich als Arbeiterhose geschätzt, zierte die Jeans später die Beine von Cowboys, Hollywood-Legenden, Rebellen und Rockstars. Heute gilt sie als das Must-have schlechthin und unsere Kleiderschränke wären unvollständig ohne sie. Da würde jede Fashionista zustimmen.

Die Denimhose ist ein echter Klassiker mit langer Geschichte und lässt sich so vielseitig kombinieren wie sonst kaum ein anderes Kleidungsstück. Einen besseren Alltagsbegleiter gibt es kaum.

Ob Levi Strauss und Jacob Davis, die als Schöpfer der Blue Jeans gelten, Gefallen an den heutigen Modellen finden würden? Wir auf jeden Fall lieben die unterschiedlichen Variationen des Fashion-Evergreens. Ob in Sachen Formen oder Farbe – die Auswahl ist gross.

Während in der Modebranche Trends kommen und gehen, hat sich die Jeans ihren festen Platz in unseren Herzen gesichert. Auch wenn sie manchmal vielleicht etwas in den Hintergrund gerät und wir sie ein bisschen vernachlässigen, ist sie doch immer da und war niemals richtig weg.

Mehr über die grössten Jeans-Trends für die warme Jahreszeit erfährst du folgend.

Jeans-Trend 1: Weiss

Im Frühling und Sommer 2024 bekommt unsere geliebte Jeans ein Farben-Upgrade: Modefrauen tragen die berühmte Hose nicht mehr nur in Blau, sondern greifen vermehrt zu der Nichtfarbe Weiss. Der helle Ton passt perfekt zu warmen Tagen und lässt sich genau so vielseitig kombinieren wie ihre klassische Schwester.

Auch auf den grossen Runways zeigte sich der Trend von weissen Jeans bereits. So schickten unter anderem Modelabels wie Proenza Schouler, Ganni oder Schiaparelli ihre Models damit über den Laufsteg.

Ob nun im All-White-Look, zu zarten Pastelltönen oder im starken Kontrast mit Schwarz – die weisse Jeanshose passt einfach zu allem.

Jeans-Trend 1: Weiss Weisse Denimhose mit weiten Beinen und Taschen von Mango für rund 50 Franken. Bild: mango.com «Ribcage»-Jeans im Wide-Leg-Schnitt von Levi's für 145 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Jeans mit mittelhohem Bund in der Nichtfarbe Weiss von Massimo Dutti für circa 90 Franken. Bild: massimodutti.com Jeans-Trend 1: Weiss Weisse Denimhose mit weiten Beinen und Taschen von Mango für rund 50 Franken. Bild: mango.com «Ribcage»-Jeans im Wide-Leg-Schnitt von Levi's für 145 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Jeans mit mittelhohem Bund in der Nichtfarbe Weiss von Massimo Dutti für circa 90 Franken. Bild: massimodutti.com

Jeans-Trend 2: Dunkle Waschung

Ganz im Gegensatz zu den hipen weissen Jeans stehen tiefblaue Indigo-Waschungen. Der Dark-Denim-Trend ist elegant und zeitlos, aber einfach etwas ungewohnt für warme Tage. Denn für gewöhnlich tragen wir sie eher im Winter. Doch nicht so in diesem Jahr.

So bewies etwa Miu Miu auf dem Laufsteg, dass sich dunkle Jeans durchaus mit kurzen Ärmeln und offenen Schuhen kombinieren lassen. Die tiefblaue Färbung gibts aber im Moment nicht nur bei Hosen, sondern auch Einteiler oder Jacken beziehungsweise Blazer kommen so daher. Der All-Denim-Look schaut nicht nur in hellem Blau lässig aus, sondern ist eben auch als dunkle Variante ein echter Hingucker.

Jeans-Trend 5: Dunkle Waschung Schlagjeans mit hohem Bund von Dolce & Gabbana für 845 Franken, via Fa Bild: farfetch.com Jeans im Relaxed-Fit von Tommy Hilfiger für 160 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Jacke «Wren» aus Denim von The Frankie Shop für 205 Franken, via Mytheresa. Bild: mytheresa.com Jeans-Trend 5: Dunkle Waschung Schlagjeans mit hohem Bund von Dolce & Gabbana für 845 Franken, via Fa Bild: farfetch.com Jeans im Relaxed-Fit von Tommy Hilfiger für 160 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Jacke «Wren» aus Denim von The Frankie Shop für 205 Franken, via Mytheresa. Bild: mytheresa.com

Jeans-Trend 3: Lang und extraweit

Die Devise lautet weiterhin weit und lang. Je lockerer eine Jeans geschnitten ist, umso besser. Oben läuft sie jedoch schmal zusammen, um so die Silhouette zu erhalten. Dieser Schnitt ist zwar nichts Neues, aber auch im Frühling und Sommer 2024 kommt man nicht an den Modellen mit lockerem Fit vorbei.

Was schon im letzten Jahr verbreitet war, wird in diesem Jahr noch länger. Oft ist der Stoff so lang, dass er sich an den Knöcheln der Fashionistas staucht und am Boden hinterhergeschleift wird. Begründete Frage: Wird der Hosensaum so nicht dreckig? Macht nichts, denn extralangen Jeans schauen einfach lässig aus.

Ob dieser Schnitt der Silhouette schmeichelt, sei dahingestellt, der Loose-Fit- oder Wide-Leg-Style ist aber auf jeden Fall bequem und bietet viel Bewegungsfreiheit.

Jeans-Trend 2: Lang und extraweit Baggy-Jeans in heller Waschung von Zara für circa 50 Franken. Bild: zara.com Denimhose «Judee» im Loose-Fit von G-Star RAW für 132 Franken, via About You. Bild: aboutyou.ch Jeans im Baggy-Style von H&M für rund 40 Franken. Bild: hm.com Jeans-Trend 2: Lang und extraweit Baggy-Jeans in heller Waschung von Zara für circa 50 Franken. Bild: zara.com Denimhose «Judee» im Loose-Fit von G-Star RAW für 132 Franken, via About You. Bild: aboutyou.ch Jeans im Baggy-Style von H&M für rund 40 Franken. Bild: hm.com

Jeans-Trend 4: Umgeschlagener Saum

Wer die angesagten weit und lang geschnittenen Jeans nicht schmutzig machen und den Stoff am Boden hinterherschleifen will, darf sie guten Gewissens hochkrempeln. Denn das ist genau so in wie der überlange Style.

Auf dem Markt gibt es Jeans mit bereits fixfertig umgeschlagenem Saum, wie etwa bei Burberry oder 3.1 Phillip Lim auf dem Laufsteg gesehen. Dort aber mit einem Extra-Twist, wo ein anderer Print zum Vorschein kam.

Das Beste an diesem Trend: Man muss nicht zwingend neue Hosen kaufen, sondern kann einfach alte, viel zu lange Modelle umschlagen – und parat ist der Look.

Jeans-Trend 3: Umgeschlagener Saum Gerade Jeans mit Umschlag von Mango für rund 70 Franken. Bild: mango.com Denimhose mit hohem Bund von Zara für etwa 60 Franken. Bild: zara.com «Malvi»-Jeans von Opus für 139 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch Jeans-Trend 3: Umgeschlagener Saum Gerade Jeans mit Umschlag von Mango für rund 70 Franken. Bild: mango.com Denimhose mit hohem Bund von Zara für etwa 60 Franken. Bild: zara.com «Malvi»-Jeans von Opus für 139 Franken, via Zalando. Bild: zalando.ch

Jeans-Trend 5: Jeansshorts

Was im Sommer natürlich keinesfalls fehlen darf: kurze Hosen. Und die mögen wir in diesem Jahr wieder ganz besonders gern aus Denim. Wie bei den Shows von Miu Miu, Prada oder Versace gesehen, feiern wir 2024 Jeansshorts in allen möglichen Formen und Farben ab.

Angetan haben es uns vor allem Baggy-Bermudas. Der weite, lockere und bequeme Schnitt zieht sich also auch in die kurzen Jeanshosen weiter. Aber genau so mögen wir auch nicht ganz so lange Modelle.

Jeansshorts machen sich nicht nur am Strand gut, sondern sind richtig kombiniert auch ein echter Hingucker für den Alltag in der Stadt. Ein Blazer und Ballerinas dazu oder aber ein romantisches Rüschentop mit Turnschuhen für den echten Stilbruch – alles ist möglich mit dem Top-Allrounder.

Jeans-Trend 4: Jeansshorts Weite Mid-Rise-Jeansshorts «Ellis» von Agolde für 254 Franken, via Mytheresa. Bild: mytheresa.com Hochgeschnittene Denimshorts von H&M für etwa 25 Franken. Bild: hm.com Dunkelblaue Jeansshorts von Frame für 260 Franken, via Globus. Bild: globus.ch Jeans-Trend 4: Jeansshorts Weite Mid-Rise-Jeansshorts «Ellis» von Agolde für 254 Franken, via Mytheresa. Bild: mytheresa.com Hochgeschnittene Denimshorts von H&M für etwa 25 Franken. Bild: hm.com Dunkelblaue Jeansshorts von Frame für 260 Franken, via Globus. Bild: globus.ch

