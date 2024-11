Dafür stehen die Symbole auf dem Etikett in deinen Kleidern

Vor dem Waschen solltest du zwingend die Empfehlung des Herstellers auf dem Etikett berücksichtigen – nur so bleiben Textilien lange schön. Imago/Depositphotos

Beim Wäschemachen gibt es einiges zu beachten. Allen voran: die Symbole auf dem Etikett. Nicht ganz alle verstehen auch jedes Zeichen – blue News erklärt dir, was sie zu bedeuten haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Einheitliche Pflegekennzeichnungen auf Etiketten in Kleidern geben Auskunft über Waschen, Bleichen, Trocknen, Bügeln und chemische Reinigung.

Kübel, Dreieck, Viereck, Bügeleisen und Kreis helfen, die Pflegeanforderungen korrekt zu interpretieren.

Optimale Pflege schützt Kleidung: Ein Blick auf die Etiketten kann Schrumpfen, Farbverlust oder Schäden verhindern und sorgt dafür, dass du möglichst lang etwas von deinen Textilien hast. Mehr anzeigen

Böses Erwachsen nach dem Wäschewaschen: Der neue Pullover ist eingegangen oder das Kleid hat seine Farbe verloren. Warum? Das könnte damit zusammenhängen, dass du den Symbolen auf dem Waschetikett keine Beachtung geschenkt hast. Bevor die Wäsche in der Trommel landet, sollte daher stets einen Blick darauf geworfen werden.

Nur, wenn du deine Kleider auch optimal pflegst, hast du möglichst lange was davon. Grundlegend geben die Zeichen Aufschluss über Waschen, Trocknen, Bügeln, Bleichen und die chemische Reinigung. Das Etikett ist in der Kleidung innen angebracht und meistens seitlich zu finden.

Gut zu wissen: Die Symbole sind auf der ganzen Welt einheitlich und wurden im Jahr 1963 von der Internationalen Vereinigung für die Pflegekennzeichnung von Textilien (GINETEX) eingeführt. Es gibt aber ein paar Ausnahmen, so werden in Südkorea oder den USA andere Zeichen verwendet.

Waschen

Das erste und wohl bekannteste Symbol ist der Trog mit der wellenförmigen Linie, die Wasser darstellen soll. Er gibt Auskunft über die Waschtemperatur und das Waschprogramm. Die Zahlen sind selbsterklärend und weisen darauf hin, welche Temperatur maximal verwendet werden sollte. Aufschluss über das Programm, das sich empfiehlt, geben die Balken unter dem Kübel.

Ist ein Trog mit Hand abgebildet, bedeutet das, dass das Kleidungsstück ausschliesslich Handwäsche verträgt. Bei vielen Maschinen gibt es heute aber auch ein entsprechendes Programm. Ist das Symbol ganz durchgestrichen, sollte das Textil gar nicht gewaschen werden – das kommt manchmal bei Leder vor. Dann solltest du damit die Reinigung aufsuchen.

Das Eimer-Waschsymbol gibt an, wie warm und schonend du die Kleidungsstücke waschen solltest. Imago/Dreamstime

Symbol für Waschtemperatur und Waschprogramm: Kübel mit Zahl: maximale Waschtemperatur

Kübel mit Punkten: ebenfalls maximale Waschtemperatur

Kübel mit Hand: Handwäsche

Kübel durchgestrichen: nicht waschen

Kübel mit einem Balken unterhalb: schonend schleudern

Kübel mit zwei Balken unterhalb: sehr schonend schleudernd beziehungsweise ohne Schleudern Mehr anzeigen

Bleichen

Das Symbol an zweiter Stelle zeigt ein Dreieck, das für Bleichen steht. Wichtig zu wissen vorab: Viele Waschmittel enthalten Aufhellungszusätze – dies entweder in Form von Sauerstoff oder Chlor –, um weisse Kleidung vor Verfärbungen zu schützen. Kolorierte Stoffe vertragen im Gegensatz dazu dies aber nicht immer gut, warum sich der Blick aufs Etikett lohnt.

Symbol für Bleichen: Dreieck: Bleichen erlaubt

Dreieck durchgestrichen: Bleichen wird nicht empfohlen

Dreieck mit schrägen Linien: Bleichen mit Sauerstoff

Dreieck mit CL: Bleichen mit Chlor in Ordnung Mehr anzeigen

Beim Dreieck-Symbol erfährst du, welchen Bleichstoff dein Waschmittel enthalten darf. Imago/Dreamstime

Linien bedeutet Sauerstoff und CL steht dafür, dass Chlor in Ordnung ist. Imago/Dreamstime

Trocknen

Beim dritten Symbol handelt es sich um ein Viereck, das erklärt, wie das gute Stück getrocknet werden sollte. Grundlegend wird zwischen maschinellem und natürlichem Trocknen unterschieden.

Ist das Viereck mit einem Kreis im Innern versehen, stellt dies die Maschinentrocknung dar. Die Punkte im Kreis bedeuten, wie stark der Trockner eingestellt werden darf: Je weniger Punkte, desto weniger heiss sollte getumblert werden. Durchgestrichen hat zu bedeuteten, dass das Kleidungsstück nicht in den Trockner darf.

Eine vertikale Linie im Viereck gibt an, dass es wie gewohnt auf der Wäscheleine gehängt und getrocknet werden darf. Horizontale Linien heissen, dass empfohlen wird, den Stoff liegend zu trocknen. Schräge Striche in der Ecke deuten zudem an, dass direktes Licht dem Textil nicht guttut.

Symbol für Trocknen: Viereck mit leerem Kreis: trocknen im Tumbler möglich

Viereck mit Kreis und einem Punkt: trocknen bei niedriger Temperatur

Viereck mit Kreis und zwei Punkten: trocknen im Standardprogramm

Viereck mit Kreis und drei Punkten: trocknen bei hohen Temperaturen möglich

Viereck mit horizontalem Strich: trocknen in liegender Position

Viereck vertikalen Strichen: trocknen auf Wäscheleine

Viereck mit seitlichen Strichen: trocknen ohne direktes Licht Mehr anzeigen

Das Viereck-Symbol auf dem Etikett steht fürs Trocknen. Imago/Dreamstime

Linien im Viereck geben Aufschluss darüber, dass das Kleidungsstück an der Luft getrocknet werden sollte. Imago/Dreamstime

Bügeln

Das Symbol des Bügeleisens ist ziemlich selbsterklärend. Es steht an vierter Stelle und verdeutlicht, inwiefern Textilien geglättet werden dürfen. Denn nicht jeder Stoff kommt mit Hitze klar. Hier gilt wieder dasselbe Spiel: Je mehr Punkte im Bügeleisen abgebildet sind, desto höher darf die Temperatur ausfallen.

Ist das Symbol durchgestrichen, dann sollte besser nicht zum Bügeleisen gegriffen werden. Ausserdem gibt ein weiteres Symbol an, wenn Dampf ungeeignet für einen Stoff ist – dies gilt auch bei einem Punkt, da sollte besser auf Dampf verzichtet werden.

Symbol für Bügeln: Bügeleisen: Bügeln möglich

Bügeleisen mit Punkten: maximale Bügeltemperatur

Bügeleisen durchgestrichen: Bügeln wird nicht empfohlen

Bügeleisen mit Dampf durchgestrichen: Bügeln möglich ohne Dampf Mehr anzeigen

Das Bügeleisen zeigt auf, ob sich ein Stoff glätten lässt und wie viel Hitze er verträgt. Imago/Dreamstime

Chemische Reinigung

Das letzte Symbol, ein Kreis, ist für den Otto Normalbürger nicht wirklich relevant. Der Kreis richtet sich an die professionelle Reinigung, wenn du es dann dorthin bringst.

Steht ein leerer Kreis für sich, bedeutet dies, dass für die Wäsche jede Art von professioneller Reinigung möglich ist. Ein Buchstabe im Kreis gibt an, welche Mittel für die Reinigung verwendet werden dürfen. Ein W steht für die professionelle Nassreinigung.

Der durchgestrichene Kreis will angeben, dass eine chemische Reinigung nicht für das Kleidungsstück geeignet ist.

Symbol für chemische Reinigung: Kreis: jede Art von professioneller Reinigung möglich

Kreis durchgestrichen: keine chemische Reinigung empfohlen

Kreis mit P: nur mit Perchlorethylen oder Kohlenwasserstoffen reinigen

Kreis mit A: wird heute nicht mehr verwendet; bedeutet, dass mit allgemein üblichen Lösungsmitteln gereinigt werden darf

Kreis mit F: nur mit Kohlenwasserstoff reinigen

Kreis mit W: professionelle Nassreinigung

Kreis mit einem Balken darunter: schonende Reinigung empfohlen

Kreis mit zwei Balken darunter: sehr schonende Reinigung empfohlen Mehr anzeigen

Der Kreis ist nur für die professionelle Reinigung relevant. Imago/Dreamstime

Je nach Buchstaben erfährt man so, welche Mittel für die chemische Reinigung verwendet werden dürfen. Imago/Dreamstime

