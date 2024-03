Bötschi fragt Roberto Blanco: «Die Schweizer sind sehr korrekt – und haben gerne Spass» Roberto Blanco lebt seit 2016 im Thurgau. Der 86-jährige Entertainer gilt als Frohnatur. Ein Gespräch über die Schweiz, das Leben auf der Bühne, und warum seine Hautfarbe immer die beste Werbung für ihn war. 12.03.2024

Roberto Blanco lebt seit 2016 im Thurgau. Der 86-jährige Entertainer gilt als Frohnatur. Ein Gespräch über die Schweiz, das Leben auf der Bühne, und warum seine Hautfarbe immer die beste Werbung für ihn war.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Roberto Blanco steht seit fast 70 Jahren als Sänger, Schauspieler und Entertainer auf der Bühne.

Aktuell ist der 86-Jährige, der seit Längerem in der Schweiz lebt, im Stück «Monsieur Claude und seine Töchter» im Casinotheater Winterthur zu sehen.

«Ich stehe auf der Bühne, solange ich gesund bin, solange meine Stimme da ist und solange mich das Publikum haben will», sagt Blanco im Gespräch mit blue News. Mehr anzeigen

Mit 18 Jahren stand er zum ersten Mal auf einer Bühne. 1969, also mit 32, gewann er mit dem Lied «Heute so, morgen so» die Deutschen Schlager-Festspiele.

Vier Jahre später erschien mit «Ein bisschen Spass muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein» sein bisher erfolgreichstes Lied.

Und heute?

Mit 86 Jahren ist Roberto Blanco nach wie vor einer der bekanntesten Entertainer im deutschsprachigen Europa. Umfragen zufolge soll sein Name sage und schreibe 99 Prozent aller Menschen in Deutschland ein Begriff sein.

Roberto Blanco spielt in Winterthur und Emmen

Im Gespräch mit blue News erinnert sich der Sänger mit afrokubanischen Wurzeln an seinen allerersten Aufenthalt in der Schweiz. Das war im Jahr 1953.

Seither ist Blanco immer wieder gerne zurückgekommen – unter anderem hat er in Lausanne die Autoprüfung gemacht.

Aktuell steht Roberto Blanco in der Schweiz auf der Bühne – und zwar im Casinotheater in Winterthur. Er spielt im Stück «Monsieur Claude und seine Töchter» mit.

Roberto Blanco: «Der liebe Gott wird mich eines Tages holen»

Seit 2016 wohnt der Entertainer zudem mit seiner Frau Luzandra Strassburg im thurgauischen Ermatingen am Untersee. Zumindest so lange, wie dem Paar, das 2013 geheiratet hat, die Decke nicht auf Kopf fällt.

«In Ermatingen halten wir uns auf, wenn wir Ruhe und Zeit für uns brauchen.» Spätestens nach einigen Tagen packt die Blancos die Lust auf Neues – und sie verreisen wieder.

Auf die Frage, ob er dereinst auf der Bühne sterben will, sagt Roberto Blanco: «Der liebe Gott wird mich eines Tages holen, aber bis es so weit ist, denke ich nicht an Sterben.»

«Monsieur Claude und seine Töchter» wird bis am 16. März 2024 im Casinotheater in Winterthur gespielt. Tickets sind unter diesem Link erhältlich. Danach wird das Stück im Le Théâtre in Emmen LU gespielt.

Mehr Videos aus dem Ressort

Erich Vock und Hubert Spiess: «Wir sind nicht anders, wir sind Bünzlis» Erich Vock und Hubert Spiess sind seit 31 Jahren ein Paar. Im Februar 2025 ziehen sie sich von der Theaterbühne zurück und gehen auf Reisen. Ein Gespräch über die Liebe und den Umgang mit Menschen, die anders sind. 06.03.2024