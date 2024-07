«Sie achtet penibel auf ihre Ernährung, ihren Schlaf und generell auf alles in ihrem Leben»: Fitnesstrainer David Kirsch über seine Kundin Jennifer Lopez. Bild: IMAGO/Cover-Images

Jennifer Lopez ist 55 Jahre alt und sieht seit Jahr und Tag immer super fit aus. Nun verriet David Kirsch, der Personaltrainer der Sängerin, in einem Interview, wie das gemeinsame Fitnessprogramm aussieht.

Jennifer Lopez wurde am vergangenen Mittwoch, 24. Juli, 55 Jahre alt.

Aus Anlass des Freudentages postete die Sängerin auf Instagram ein Bild, dass sie in einem weissen, tief geschnittenen Badeanzug mit auffälligem Goldschmuck zeigt.

«This is me … now 🎂», notierte Lopez dazu.

Nun fragen sich ihre Follower*innen, wie in aller Welt es J.Lo schaffe, auch in der zweiten Hälfte ihres Lebens noch so cool und so fit auszusehen?

David Kirsch: «Jennifer achtet penibel auf ihre Ernährung»

Die sportliche Figur sei das Resultat eines konsequent eingehaltenen Trainingsplans, verriet jetzt Lopez' Fitnesstrainer David Kirsch im Magazin «Vogue»:

«Jennifer achtet penibel auf ihre Ernährung, ihren Schlaf und generell auf alles in ihrem Leben.»

Es sei jedoch grundsätzlich egal, so Kirsch, mit wem er im Fitnesscenter trainiere. So oder so halte er sich immer an ein altes Sprichwort, das besage: «Sieh hin, höre zu und lehre.»

Für David Kirsch heisst dies konkret, dass er nicht versuche, seine Kund*innen mit irgendwelchen Übungen möglichst schnell zu beeindrucken.

«Wichtiger ist es, dass man den Kunden zuhört, sie beobachtet und herausfindet, was der Mensch braucht und was sie oder er bereit ist, zu leisten.»

Trainer ist begeistert vom Einsatz der Sängerin

Es scheint so, dass Jennifer Lopez im Fitnesscenter bereit ist, viel zu leisten, sehr viel sogar. Und so sieht das Fitnessprogramm der Sängerin gemäss ihrem Personaltrainer aus:

«Wir mischen bei ihren Workouts Cardio-, Ganzkörper- und Unterkörpertraining. Das ist anspruchsvoll und Jennifer nimmt das Training extrem ernst.»

Er als Trainer schätze den Einsatz von seiner prominenten Kundin sehr, sagt Kirsch in der «Vogue». «Wenn ich sage: ‹Wir machen das›, sagt sie einfach: ‹Toll!›»

Laut David Kirsch spule Jennifer Lopez das Training meist in hohem Tempo ab. Die Sängerin sei dabei immer sehr konzentriert bei der Arbeit und voller Energie.

Jennifer Lopez macht eine Menge Squat-Walks

Zu einer Trainingseinheit mit David Kirsch gehören immer auch Übungen wie Squat-Walks, Sumo-Lunges, Sidekicks und Squat-Jumps.

«Jennifer Lopez und ich machen eine Menge Squat-Walks aus einem breiten Stand heraus – auch bekannt als Sumo Walking Squat.» Die Squats seien ein hervorragendes Training für die Innenseite der Oberschenkel und den Po.

Ebenfalls von zentraler Bedeutung im Trainingsplan von Jennifer Lopez sind einbeinige Deadlifts und Boxen. Ausserdem baut David Kirsch regelmässig Elemente von Pilates in das gemeinsame Trainingsprogramm ein.

