Die muskelgestählte Prinzessin

Prinzessin Kalina von Bulgarien und ihr Mann Antonio Kitin Muñoz (links aussen) gehörten an der Beerdigung von König Ferdinand I. von Bulgarien im Mai zu den auffälligsten Gästen. Bild: Keystone

Ob Fussball, Tennis oder Laufen – auch Royals wollen fit bleiben. Noch ein bisschen sportverrückter scheint Prinzessin Kalina von Bulgarien zu sein. «Ohne Training fühle ich mich nicht wohl», sagt die 52-Jährige.

bb Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ausgerechnet an einer Beerdigung sorgte Kalina von Bulgarien mit ihrem muskulösen Körper für Aufsehen.

Nun verriet die 52-jährige Prinzessin in einem Interview, wie und warum sie so hart trainiert.

«Ohne Training fühle ich mich nicht wohl. Es geht mir nur darum, gesund zu bleiben und mich gut zu fühlen», so Kalina in der spanischen Zeitschrift «Hola». Mehr anzeigen

Sie gehörte an der Beerdigung von König Ferdinand I. von Bulgarien im vergangenen Mai in Sofia zu den auffälligsten Gästen: Prinzessin Kalina.

Das lag vor allem an ihren muskulösen Armen, die in ihrem schulterfreien Kleid ganz besonders gut zur Geltung kamen.

Ihre sportliche Figur sei das Resultat eines konsequent eingehaltenen Trainingsplans, verriet die 52-Jährige jetzt in einem Interview mit der spanischen Zeitschrift «Hola».

Das Resultat eines harten Trainings

Und so sieht das wöchentliche Fitnessprogramm der bulgarischen Adeligen aus:

Am Montag und Donnerstag trainiert sie ihre Körpermitte, also Beine, Rücken, Trizeps und Po. Am Dienstag und Freitag sind dann Brust, Schultern, Bizeps und nochmals der Po an der Reihe.

Die auffälligen Muskelpartien an den Ober- und Unterarmen sind die Folgen eines intensiven Krafttrainings, welches die Prinzessin seit vier Jahren unter Anleitung ihres spanischen Fitnesstrainers Carlos Flórez absolviert.

Dazu gehöre unter anderem folgende Übungen im Fitnesscenter: Latziehen mit 70 Kilo Gewicht, Schulterdrücken mit 30 Kilo und Bizeps-Curls mit 20 Kilo.

Kalina: «Ohne Training fühle ich mich nicht wohl»

Neben dem Krafttraining ist Kalina von Bulgarien auch oft zu Fuss unterwegs. «Am Morgen bin ich normalerweise mit meinem Hund am Spazieren und das nicht selten vier Stunden lang.»

Dazu geht die 52-Jährige regelmässig joggen, frönt dem Ski- und Wassersport und ist eine begeisterte Kitesurferin und Reiterin.

«Ohne Training fühle ich mich nicht wohl. Es geht mir nur darum, gesund zu bleiben und mich gut zu fühlen», so Kalina von Bulgarien im Magazin «Hola».

«Was ich nicht auf den Teller lege, macht mich nicht dick»

Und natürlich achtet die Mutter eines Sohnes im Teenageralter auch auf eine abwechslungsreiche Ernährung. Hier ein Überblick über die Lebensmittel, mit denen sie sich fit hält:

Am Morgen isst sie Kohlenhydrate, Reis, gekochte Kartoffeln, Nudeln, Müsli und Obst. Am Mittag gönnt sie sich derweil nur noch gekochte Eier, gegrillten Fisch oder Güggeli und allenfalls ein Glas Ziegenmilch.

Das Credo der sportbegeisterten Prinzessin, die keinen Alkohol trinkt, lautet: «Was ich nicht auf den Teller lege, macht mich nicht dick.»

Sie achte ausserdem darauf, dass sie während einer Trainingseinheit immer genügende Nährstoffe, also Proteine und Kohlenhydrate, zu sich nehmen könne.

