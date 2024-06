Diese Stilelemente entlarven dich, Millennial

Zwei Frauen der Gen Z mit Crop Tops, Baggy Jeans und Sneakers. Bild: newyorkersinthecity

Ein kurzer Blick auf ihre Kleidung reicht oft aus, um die Gen Z von den Millennials zu unterscheiden.

jke Jenny Keller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Millennials tragen Skinny Jeans , Gen Z bevorzugt Baggy Jeans.

Millennials verbergen ihre Socken, Gen Z macht sie zum modischen Statement.

Millennials stecken Shirts und Pullover in die Hose und tragen Seitenscheitel, Gen Z bevorzugt oversized Oberteile und den Mittelscheitel. Mehr anzeigen

Man muss weder eine Miss Marple noch ein Sherlock Holmes sein, um herauszufinden, ob eine Person zur Gen Z oder zu den Millennials gehört. Oder zumindest, zu welcher Generation die Person sich im Geiste zählt.

Laut InStyle reicht dafür ein kurzer Blick auf die Kleidung. Die Unterschiede sind manchmal sehr offensichtlich.

1. Millennials lieben ihre Skinny Jeans

Skinny Jeans waren viele Jahre die Uniform der Millennials. Bild: IMAGO/Pond5

Die Generation der Millennials hat Skinny Jeans über Jahre zu ihrer Uniform erklärt. Kombiniert mit Sneakern und einem bequemen Hoodie, sind sie immer bereit für den Alltag. Nur langsam lösen sich die Millennials von ihren geliebten Lieblingshosen.

Die Gen Z begrüsste längst die Baggy Jeans. Sie bevorzugen im Moment weite, lockere Schnitte, die an die frühen 2000er erinnern. Komfort ist König*in.

2. Unsichtbare Socken versus Statement-Socken

Die Sockendebatte der Generationen: Kurz oder lang? IMAGO/Zoonar

Millennials tragen am liebsten Füsslinge oder No-Show-Socks, damit bloss niemand ihre Socken sieht.

Gen Z hingegen zeigt stolz ihre Socken: Ob weisse Tennissocken zu Sneakern oder bunte Wollsocken zu Sandalen – Socken sind ein echter Hingucker.

3. Oberteile in die Hose stecken

Oberteil in die Hose, ja oder nein? Millennials sagen Ja. IMAGO/Zoonar

Millennials stecken ihre Shirts, Blusen und Pullover vorn in die Hose, um die Taille zu betonen.

Gen Z lässt alles locker hängen, Oversized Pullover und Shirts, die über Baggy Jeans oder Cargohosen fallen, sind ihr Markenzeichen.

4. Die Scheitel-Debatte

Gen Z mag keine Seitenscheitel. IMAGO/robertkalb photographien

Millennials schwören auf den Seitenscheitel, der möglichst natürlich gezogen wird. Gen Z hat unterdessen den Mittelscheitel zum neuen Standard erklärt.

5. Taillierter Blazer

Millennials mögen taillierte Blazer bis heute. IMAGO

Auch die Art von Blazer kann einem als Millennial entlarven. Denn wer enge, taillierte Blazer trägt, gehört wohl nicht zur Gen Z. Noch vor einigen Jahren lagen die Blazer eng an.

Solche Varianten sind jedoch heute nicht mehr modern. Stattdessen greifen Gen-Z-ler zu kastenförmigen Oversized-Varianten, die für Frauen auch mal aus der Herrenabteilung stammen können.

Modewelt schafft ständig neue Trends

Natürlich ist es interessant zu beobachten, wie sich die Mode zwischen den Generationen unterscheidet und verändert. Letztlich hat das aber wohl weniger mit dem Alter und mehr mit den Trends zu tun, die die Mode- und Kosmetikindustrie uns vorsetzt.

Neue Trends werden geschaffen, um den Umsatz anzukurbeln und sicherzustellen, dass wir immer wieder neue Stücke kaufen.

So ist es eigentlich erfreulich, dass immer mehr Menschen so rumlaufen, wie es ihnen gefällt, unabhängig davon, was die Industrie gerade als «in» erklärt. Das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt, wenn Kleidungsstücke länger genutzt und weniger Müll produziert wird.

Also, egal ob du deine Lieblings-Skinny-Jeans oder Baggy Pants trägst, das Wichtigste ist, dass du dich wohlfühlst und deinen eigenen Stil magst.

