«Ein Tagesanbruch im Winterwunderland»: Erwin Meier-Honegger über den schönsten Moment in den vergangenen Wochen. Bild: zVg

Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel? Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht? Frühstück im Bett – ja oder nein? Heute stellen wir unsere 22 Sonntagsfragen dem Gärtner Erwin Meier-Honegger.

Das beste Fortbewegungsmittel, das Meier-Honegger je besessen hat? «Meine ‹Scheer›-Schuhe.» Mehr anzeigen

Jeden Sonntag stellt blue News einem Menschen aus Gesellschaft, Kultur, Sport, Wirtschaft oder Politik 22 Fragen, um zu erfahren, was er am Wochenende tut oder lässt – und was der schönste Moment in den vergangenen Tagen war.

Heutiger Gast ist Erwin Meier-Honegger.

Der gelernte Gärtner ist Geschäftsführer der Ernst Meier AG, die in Dürnten ZH ein international ausgezeichnetes Gartencenter betreibt.

1. Erwin Meier-Honegger, was bedeutet Wochenende für Sie – in einem Wort?

Sonnenschein.

2. Was war der schönste Moment in den vergangenen Wochen?

Ein Tagesanbruch im Winterwunderland.

3. Wenn Sie die Macht hätten, zu befehlen, was Ihnen heute richtig scheint, würden Sie es befehlen, gegen den Widerspruch der Mehrheit?

Nein.

4. Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel?

Zopf.

5. Bei welcher Modedesignerin, bei welchem Modedesigner lassen Sie Ihr Geld?

Deema Abi-Chahine.

6. Mit wem würden Sie gern einmal zu Abend essen? Die Person darf auch bereits tot sein.

Mit dem englischen Schriftsteller G. K. Chesterton.

7. Wer ist der beste James-Bond-Darsteller? Und warum?

Daniel Craig. Wegen der Rückbesinnung auf seine schottischen Wurzeln in «Skyfall» und den magischen Szenen in Glen Etive.

8. Welche TV-Serie schauen Sie gerade?

Eberhofer-Krimis.

9. Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht?

«Last Night of the Proms» am Samstag, 9. September 2023, in der Royal Albert Hall in London.

10. Bei welchem Song lassen Sie sofort alles stehen und liegen und stürmen die Tanzfläche?

Tanzflächen wecken bei mir unabhängig der Songs immer Fluchtinstinkte.

«Meine Finken»: Erwin Meier-Honegger über den Gegenstand, den er am Wochenende am meisten braucht. Bild: zVg

11. Wie lange bleiben Sie am Sonntag im Bett, nachdem Sie aufgewacht sind?

Eine Minute – maximal.

12. Frühstück im Bett – ja oder nein?

Nein.

13. Wann sind Sie zuletzt in ein Gotteshaus gegangen?

Am 12. Dezember 2023.

14. Welchen Gegenstand brauchen Sie am Wochenende am meisten?

Meine Finken.

15. Gibt es ein Ritual, das Sie jeden Sonntag pflegen?

Unzählige. Sonntag ist Ritualtag.

16. Freiburger Fondue Moitié-Moitié oder Tessiner Risotto?

Im Winter jeweils samstags Ersteres und sonntags Letzteres.

17. Das beste Fortbewegungsmittel, das Sie je besessen haben?

Meine «Scheer»-Schuhe.

18. Locarno oder Lugano?

Locarno – aufgrund unzähliger wunderschöner Familienferienerinnerungen.

19. Wenn Sie das Wort Romandie hören: Woran denken Sie?

Unbeschwerte Flegeljahre im Internat während meiner Ausbildungszeit.

20. Was tun Sie am Wochenende zu wenig?

Seriös leben.

21. Welches hartnäckige Gerücht über Sie ist schlichtweg nicht wahr?

Dass ich fleissig sei.

22. Ihr Lieblingswitz?

Der Gärtner ist immer der Mörder.

Markus Dorner füllte den Fragebogen schriftlich aus.

