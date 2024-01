«Eine Harley-Davidson»: Markus Dorner über das beste Fortbewegungsmittel, das er je besessen hat. Bild: The Dolder Grand

Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel? Frühstück im Bett – ja oder nein? Heute stellen wir unsere 22 Sonntags-Fragen Markus Dorner, Head Concierge im Zürcher Fünfsternehaus The Dolder Grand.

Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel? «Zwei Orangen, zwei Limetten, eine Zitrone und Ingwer für den selbstgemachten Ingwer-Shot.» Mehr anzeigen

Heutiger Gast ist Markus Dorner, Head Concierge im Zürcher Fünfsternehaus The Dolder Grand.

1978 geboren und aufgewachsen in Mittelfranken in Bayern, hat Dorner nach seiner Ausbildung über Stationen in Deutschland, USA und Österreich den Weg ins «Dolder» gefunden.

2011 als Concierge gestartet, hat er seit Dezember 2023 den Head-Concierge-Posten inne. Seine Freizeit verbringt Dorner, der sich als abenteuer- und reiselustig bezeichnet, am liebsten auf dem Motorrad.

1. Markus Dorner, was bedeutet Wochenende für Sie – in einem Wort?

Ruhe.

2. Was war der schönste Moment in den vergangenen Wochen?

Ein ehrliches «Dankeschön» von einem Gast, welcher sich für einen unvergesslichen Tag bei uns bedankt hat.

3. Wenn Sie die Macht hätten, zu befehlen, was Ihnen heute richtig scheint, würden Sie es befehlen, gegen den Widerspruch der Mehrheit?

Nein.

4. Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel?

Zwei Orangen, zwei Limetten, eine Zitrone und Ingwer für den selbstgemachten Ingwer-Shot.

5. Bei welcher Modedesignerin, bei welchem Modedesigner lassen Sie Ihr Geld?

Es gibt keine Modemarke, die ich speziell bevorzuge.

6. Mit wem würden Sie gern einmal zu Abend essen? Die Person darf auch bereits tot sein.

Modemacher Paul Smith.

7. Wer ist der beste James-Bond-Darsteller? Und warum?

Sir Sean Connery. Wie es der Name bereits sagt: Er ist ein Sir. Er hat eine fantastische Ausstrahlung mit dem gewissen britischen Flair.

8. Welche TV-Serie schauen Sie gerade?

Keine – dazu fehlt mir die Zeit.

9. Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht?

Helene Fischer.

10. Bei welchem Song lassen Sie sofort alles stehen und liegen und stürmen die Tanzfläche?

Bei Songs von Becky Hill und David Guetta.

11. Wie lange bleiben Sie am Sonntag im Bett, nachdem Sie aufgewacht sind?

Fünf Minuten. Man beachte: Mein Sonntag ist nicht der «normale» Sonntag. 😊 Welcome to our business.

12. Frühstück im Bett – ja oder nein?

Nein.

13. Wann sind Sie zuletzt in ein Gotteshaus gegangen?

Im Oktober 2023.

14. Welchen Gegenstand brauchen Sie am Wochenende am meisten?

Im Sommer das Motorrad, im Winter die Couch.

15. Gibt es ein Ritual, das Sie jeden Sonntag pflegen?

Nein.

16. Freiburger Fondue Moitié-Moitié oder Tessiner Risotto?

Moitié-Moitié.

17. Das beste Fortbewegungsmittel, das Sie je besessen haben?

Eine Harley-Davidson.

18. Locarno oder Lugano?

Lugano.

19. Wenn Sie das Wort Romandie hören: Woran denken Sie?

An die französische Sprache und Uhren.

20. Was tun Sie am Wochenende zu wenig?

Mich mit Freunden treffen.

21. Welches hartnäckige Gerücht über Sie ist schlichtweg nicht wahr?

Soweit ich weiss, gibt es keines.

22. Ihr Lieblingswitz?

Ich kann mir leider keine Witze merken.

Markus Dorner füllte den Fragebogen schriftlich aus.

