Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel? Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht? Frühstück im Bett – ja oder nein? Heute stellen wir unsere 22 Sonntags-Fragen dem Glarner Food-Influencer Noah Bachofen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Noah Bachofen ist Food-Influencer und Gault-Millau-Blogger.

In der Rubrik «22 Sonntags-Fragen» verrät der 29-jährige Glarner, was sein schönster Moment der vergangenen Wochen war und welchen Gegenstand er am Wochenende am meisten benützt.

Das beste Fortbewegungsmittel, das Bachofen je besessen hat? «Skateboard – sieht cool aus und ist gleichzeitig Sport.» Mehr anzeigen

Jeden Sonntag stellt blue News einem Menschen aus Gesellschaft, Kultur, Sport, Wirtschaft oder Politik 22 Fragen, um zu erfahren, was er am Wochenende tut oder lässt – und was der schönste Moment in den vergangenen Tagen war.

Heutiger Gast ist Noah Bachofen.

Der Glarner Food-Influencer und Gault-Millau-Blogger wurde im vergangenen Dezember erstmals Vater, nachdem er im Sommer 2022 seine Frau Michelle geheiratet hat.

Auf Instagram folgen dem gelernten Koch, der seit einem Jahr selbstständig als Influencer arbeitet, über 139'000 Follower*innen und lassen sich von den Rezepten des 29-Jährigen inspirieren.

1. Noah Bachofen, was bedeutet Wochenende für Sie – in einem Wort?

Meine E-Mails nicht checken zu müssen.

2. Was war der schönste Moment in den vergangenen Wochen?

Die Geburt meiner Tochter im vergangenen Dezember.

3. Wenn Sie die Macht hätten, zu befehlen, was Ihnen heute richtig scheint, würden Sie es befehlen, gegen den Widerspruch der Mehrheit?

Als Vertreter der Demokratie natürlich nicht.

4. Was steht jeden Samstag auf Ihrem Einkaufszettel?

Hafermilch und Windeln.

5. Bei welcher Modedesignerin, bei welchem Modedesigner lassen Sie Ihr Geld?

Momentan hat es mir Aimé Leon Dore angetan.

6. Mit wem würden Sie gern einmal zu Abend essen? Die Person darf auch bereits tot sein.

Mit Gregor Gysi.

7. Wer ist der beste James-Bond-Darsteller? Und warum?

Ich kenne nur die James-Bond-Filme mit Daniel Craig – und deshalb: Daniel Craig.

8. Welche TV-Serie schauen Sie gerade?

«The Bear». Unfassbar gut.

9. Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht?

Die deutsche Rapperin Badmomzjay in Frankfurt. War super.

10. Bei welchem Song lassen Sie sofort alles stehen und liegen und stürmen die Tanzfläche?

«Roses» von Outkast.

11. Wie lange bleiben Sie am Sonntag im Bett, nachdem Sie aufgewacht sind?

Bis zirka 8 Uhr.

12. Frühstück im Bett – ja oder nein?

Nur im Hotel.

13. Wann sind Sie zuletzt in ein Gotteshaus gegangen?

Vor ein paar Monaten in den Ferien. Ich schaue mir gerne Kirchen in anderen Ländern an.

14. Welchen Gegenstand brauchen Sie am Wochenende am meisten?

Wahrscheinlich mein Handy.

15. Gibt es ein Ritual, das Sie jeden Sonntag pflegen?

Spaziergänge oder Joggen – Hauptsache ein bisschen Bewegung.

16. Freiburger Fondue Moitié-Moitié oder Tessiner Risotto?

Fondue.

17. Das beste Fortbewegungsmittel, das Sie je besessen haben?

Skateboard – sieht cool aus und ist gleichzeitig Sport.

18. Locarno oder Lugano?

Verwechsle ich immer.

19. Wenn Sie das Wort Romandie hören: Woran denken Sie?

Saucisson und Cholera.

20. Was tun Sie am Wochenende zu wenig?

Nichts machen.

21. Welches hartnäckige Gerücht über Sie ist schlichtweg nicht wahr?

Dass ich 1,98 Meter gross bin.

22. Ihr Lieblingswitz?

Treffen sich zwei Magnete. Sagt das eine: «Was soll ich heute bloss anziehen?» Den Witz habe ich gegoogelt und keinen besseren gefunden.

Noah Bachofen füllte den Fragebogen schriftlich aus.

