«Häsli, muesch du vorem Boarding no bisle?»

In einer deutschen Marktforschungsstudie von 2013 bekannten sich ein Drittel der Männer und 22 Prozent der Frauen zum Kosenamen «Schatz». In der Schweiz tönt es ähnlich, nur dass hier gern verkleinert wird zu «Häsli» und «Müsli».

Die Kolumnistin hat sich nie viele Gedanken zum Thema «Übernamen» gemacht. Bis ihre Tochter danach fragte und sie sich ebenfalls dachte: «Warum nennen wir die Dinge nicht beim wirklichen Namen?»

De Oliveira machte eine Umfrage in ihrem Freundeskreis und stellte fest: Bei Übernamen verwenden wir auffällig viele animalische Begriffe.

Neulich fragte mich meine Tochter, warum ich meine Schwester Büsi und meine Freundin Schäbi nenne. Gute Frage, dachte ich. Mir fiel jedoch keine Antwort ein.

Klar, es sind Kosenamen.

Aber ich mag Katzen nicht besonders und Schaben – woher aus unerklärlichen Gründen der Name herkommt – schon gar nicht. Eigenartig also, das mit den Übernamen.

Eine in der Folge von mir durchgeführte, nicht repräsentative Umfrage innerhalb meiner Familie und unter meinen Freund*innen hat jedoch gezeigt, dass ich mit seltsam anmutenden Kosenamen ganz und gar nicht alleine dastehe.

Zur Autorin: Michelle de Oliveira

Michelle de Oliveira ist Journalistin, Yogini, Mutter und immer auf der Suche nach Balance – nicht nur auf der Yogamatte. Ausserdem hat sie ein Faible für alles Spirituelle. In ihrer Kolumne berichtet sie über ihre Erfahrungen mit dem Unfassbaren, aber auch aus ihrem ganz realen Leben mit all seinen Freuden und Herausforderungen. Sie lebt mit ihrer Familie in Portugal.